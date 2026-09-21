Tin mới nhất bóng đá trưa 21/9: MU san bằng kỷ lục buồn

Fan MU kêu gọi Amorim trở lại, chỉ trích Carrick

Các CĐV mu tức giận cho rằng đội bóng sẽ thi đấu tốt hơn dưới thời Ruben Amorim, sau trận hòa thất vọng 1-1 trên sân của Fulham. HLV Michael Carrick khẳng định vẫn có những dấu hiệu tích cực, nhưng các CĐV MU không hài lòng với giọng điệu trong những phát biểu của chiến lược gia người Anh, trong bối cảnh “Quỷ đỏ” mới chỉ giành được 1 chiến thắng tại Premier League mùa này.

Một CĐV phàn nàn: “Amorim sẽ nói đúng như những gì đang diễn ra…”

Một CĐV khác tức giận viết trong một bài đăng dài trên X: “Amorim cho các cầu thủ tập luyện với cường độ cao. Carrick rút ngắn các buổi tập và giảm cường độ. Amorim loại Rashford và Garnacho vì vấn đề kỷ luật. Ông ấy cho các cầu thủ biết vị trí của mình và cố gắng đưa những tiêu chuẩn trở lại. Carrick đưa Rashford trở lại và cho cậu ấy đá chính TRONG MỌI TRẬN bất chấp tất cả những gì đã xảy ra.

“Amorim nâng cao thể chất và nền tảng thể lực của các cầu thủ. Carrick thậm chí còn không cho họ chạy trong giai đoạn tiền mùa giải, và những cầu thủ này đang chạy ít hơn theo đúng nghĩa đen so với MỌI đối thủ. Michael Carrick đã PHÁ HỦY mọi tiến bộ mà đội bóng đạt được trong 2 năm qua. Tôi từng rất ủng hộ việc ông ấy được bổ nhiệm chính thức, nhưng thật sự… ĐÚNG LÀ LÃNG PHÍ THỜI GIAN CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI”.

Một CĐV thứ ba than thở: “Điều này tóm gọn tất cả. Giờ chúng ta có một HLV nói rằng ông ấy không thể chỉ trích các cầu thủ khi họ thi đấu tệ. CĐV Man United đã thay đổi ý nghĩa của từ TIÊU CHUẨN để bảo vệ Carrick. AMORIM MỚI LÀ TIÊU CHUẨN”.

Dàn sao Real Madrid phẫn nộ sau trận thua Atletico

Theo tờ AS (Tây Ban Nha), các cầu thủ Real Madrid rời sân Metropolitano trong sự phẫn nộ tột độ sau trận derby vì Cuti Romero và Lee Kang In không bị truất quyền thi đấu sau những pha vào bóng nguy hiểm với Bellingham và Valverde.

Theo các cầu thủ Real Madrid, công tác trọng tài là một chuỗi những quyết định sai lầm kéo dài suốt 90 phút. Từ hai pha vào bóng đầu trận của Baena đối với Guler, những tình huống hoàn toàn có thể khiến cầu thủ này nhận hai thẻ vàng, cho đến điều mà họ cho là “giọt nước tràn ly” khi trọng tài VAR Trujillo không gọi trọng tài chính ra xem lại trên màn hình sau pha giẫm chân nguy hiểm của Lee Kang In lên Valverde.

“Chúng tôi bị chơi xấu quá! Họ lại bố trí một trọng tài hèn nhát để điều khiển trận đấu!”, những lời này được nghe thấy trong phòng thay đồ Real Madrid khi các cầu thủ đang xoa dịu những tổn thương sau trận derby. Bầu không khí nóng lên đến mức Real Madrid quyết định không để bất kỳ thành viên nào trong đội hình trả lời truyền thông, vì lo ngại người phát ngôn có thể bị phạt vì những phát biểu của mình.

MU san bằng kỷ lục buồn

MU đã bị Fulham cầm hòa 1-1 tại Craven Cottage ở vòng 5 Ngoại hạng Anh. HLV Michael Carrick có thể đã chịu áp lực nghiêm trọng nếu Matheus Cunha không cứu MU bằng cú dứt điểm đổi hướng ở phút 89, giúp “Quỷ đỏ” giành lại 1 điểm. Dù vậy, chiến lược gia người Anh vẫn thiết lập cột mốc đáng buồn khi MU mới chỉ có 5 điểm. Theo Opta, đây là số điểm thấp nhất của MU sau 5 vòng đấu Premier League, ngang với mùa giải 2014/15 khi họ cũng chỉ giành được 5 điểm.

Carrick giờ đây có quãng nghỉ FIFA Days kéo dài để suy nghĩ về bước đi tiếp theo

Haaland thiết lập cột mốc đáng nhớ

Erling Haaland ghi bàn thắng thứ tám của trận đấu tại Etihad khi Man City đánh bại Sunderland 5-3. Trước đó, Sunderland là đội bóng duy nhất mà Haaland từng đối đầu nhưng chưa thể ghi bàn tại Premier League. Mùa giải trước, tiền đạo người Na Uy đã trải qua hai trận đấu mà không thể xuyên thủng mành lưới “Mèo đen”.

Bàn thắng vào lưới Sunderland là pha lập công thứ 117 của Haaland tại Premier League. Với 5 bàn thắng từ đầu mùa, anh đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới. Alexander Isak, người ghi bàn quyết định giúp Liverpool đánh bại Bournemouth, đứng ngay phía sau với 4 bàn.

Trong khi đó, HLV Enzo Maresca của Man City trở thành nhà cầm quân thứ sáu giành chiến thắng trong cả 5 trận Premier League đầu tiên dẫn dắt một CLB, sau Carlo Ancelotti tại Chelsea (6 trận), Pep Guardiola tại Man City (6), Craig Shakespeare tại Leicester City (5), Maurizio Sarri tại Chelsea (5) và Ole Gunnar Solskaer tại MU (6).

Indonesia được giao mục tiêu vô địch FIFA ASEAN Cup

Huyền thoại đội tuyển Indonesia, Ponaryo Astaman, kỳ vọng các cầu thủ xứ vạn đảo sẽ chiến đấu hết mình với mục tiêu vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Trên PSSI, cựu tiền vệ đội tuyển Indonesia giai đoạn 2003-2013 cho biết: “Chúng ta đều hy vọng tất cả các cầu thủ sẽ cống hiến những gì tốt nhất để trở thành nhà vô địch FIFA ASEAN Cup lần này. Đây chính là giải đấu mà chúng ta đã chờ đợi từ lâu. Đó là lúc đội tuyển có thể thi đấu trọn vẹn trên sân với tư cách một tập thể. Tất cả đều chờ đợi màn trình diễn của đội tuyển Indonesia với lực lượng mạnh nhất. Và giờ đây, chúng ta có thể làm được điều đó”.

FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10. Indonesia nằm ở bảng A cùng Singapore, Malaysia và Bangladesh.

Cunha chỉ ra điểm yếu của MU

Matheus Cunha là người hùng của MU khi đem về bàn thắng giúp “Quỷ đỏ” có được 1 điểm trước Fulham. Tuy nhiên, cầu thủ này cũng chỉ ra vấn đề của đội bóng lúc này. “Tôi cũng không biết phải giải thích làm sao nữa. Chúng tôi chơi tốt trong hiệp một nhưng không ghi được bàn. Hiệp hai, họ tỏ ra dồi dào năng lượng hơn. Chúng tôi chỉ chơi tốt hơn khi bị thủng lưới, lúc nào cũng thế. Điều đó cần phải được thay đổi”.

Matheus Cunha

Caicedo rút lui khỏi đợt tập trung tháng 9

Theo tin mới nhất, tiền vệ Moise Caicedo đã xin rút khỏi đội hình Ecuador trong đợt tập trung tháng 9. Cầu thủ này vẫn đang phải điều trị chấn thương nên quyết định xin nghỉ. Dự kiến, Caicedo có thể trở lại sau 3 tuần nữa. Đó là tin vui cho Chelsea bởi thời điểm ấy là lúc đợt tập trung ĐTQG kết thúc.

Lộ lý do Alaba chưa có bến đỗ mới

Theo tiết lộ từ Gianluca Di Marzio, David Alaba vẫn chưa có bến đỗ mới trong sự nghiệp là bởi cầu thủ này vẫn muốn chơi bóng ở cấp độ cao nhất. Hậu vệ này nhận được nhiều lời mời từ ngoài châu Âu nhưng đã từ chối để chờ cơ hội. Alaba tin rằng bản thân vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao tại châu Âu thêm 1 đến 2 năm nữa.

Carragher không tin Man City vô địch

Sau chiến thắng của Man City trước Sunderland, Jamie Carragher cho rằng Man City không thể đua vô địch Ngoại hạng Anh vì thiếu Rodri. "Phải nói rằng Elliot Anderson đã có màn khởi đầu xuất sắc, dù người ta cũng bàn tán nhiều về mức phí chuyển nhượng của cậu ấy. Enzo cũng hòa nhập rất nhanh khi chuyển tới từ Chelsea. Tuy nhiên, tôi không nghĩ Man City có khả năng vô địch Ngoại hạng Anh sau khi bán Rodri. Đó là điều tôi thấy từ trước khi giải đấu bắt đầu và vẫn giữ nguyên quan điểm".

Zidane thừa nhận khó khăn khi lựa chọn cầu thủ

Zinedine Zidane có lần đầu tiên triệu tập cầu thủ lên ĐTQG Pháp kể từ khi nhậm chức và ông thừa nhận đây là công việc khó khăn. “Bạn biết rất rõ rằng mình sẽ mang lại niềm vui cho người này nhưng lại khiến người khác thất vọng. Tuy nhiên, tôi chấp nhận trách nhiệm đó; đó là một phần công việc của tôi. Chẳng bao giờ là điều dễ chịu cả”.