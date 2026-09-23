HLV Zidane liệu có thể hóa giải "cuộc chiến ngầm" giữa Mbappe - Dembele?

Quả bóng Vàng châm ngòi tranh luận

Cuối tuần qua, Mbappe và Dembele đón nhận những kết quả trái ngược. Mbappe cùng Real Madrid thất bại 1-2 trước Atletico Madrid, trong khi Dembele cùng Paris Saint-Germain đánh bại Marseille với tỷ số 2-1. Giờ đây, hai ngôi sao tuyển Pháp sẽ tái ngộ tại Clairefontaine, trong đợt tập trung đầu tiên dưới thời HLV Zinedine Zidane.

Mbappe và Dembele bất đồng vì cuộc đua Quả bóng Vàng 2026

Cả Mbappe lẫn Dembele đều không có nhiều thời gian nghỉ ngơi khi phía trước là loạt trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ lúc 1h45 ngày 26/9 (giờ Hà Nội), gặp Bỉ 2 lần (1h45 ngày 29/9 và 1h45 ngày 6/10), gặp Italia lúc 1h45 ngày 3/10.

Tuy nhiên, tâm điểm chắc chắn sẽ là màn hội ngộ của hai ngôi sao sau những tranh luận xung quanh Quả bóng Vàng. Khi danh sách đề cử được công bố, Mbappe không ngần ngại đề cập đến người đồng đội tại tuyển Pháp.

“Dembele? Cậu ấy luôn được xem là một cầu thủ tài năng. Còn tôi luôn được xem là người được lựa chọn. Tôi đã ở trên đỉnh từ rất sớm. Hành trình của cậu ấy khác biệt, cậu ấy từng chịu nhiều chấn thương, nhưng rồi đã bù đắp được điều đó”, Mbappe nói.

Ngôi sao Real Madrid sau đó tiếp tục chia sẻ quan điểm về cuộc đua Quả bóng Vàng: “Có những năm tôi tự xem mình là cầu thủ hay nhất thế giới. Tôi không thấy ai xuất sắc hơn mình.

Nhưng khi Messi xuất hiện tại lễ trao giải và giành chiến thắng, tôi nói rằng cầu thủ hay nhất đang đứng trên sân khấu. Không vấn đề gì. Khi Cristiano Ronaldo chiến thắng, tôi cũng nói như vậy. Còn với những người khác, tôi theo dõi họ và dù cậu ấy có giành Quả bóng Vàng, tôi cũng sẽ không đổi vị trí của mình với cậu ấy”.

Dembele đáp trả, chọn Kvaratskhelia

Những phát biểu của Mbappe dường như khiến Dembele không hài lòng. Trả lời kênh Ligue 1+, tiền đạo PSG nhấn mạnh anh chưa bao giờ than phiền về con đường sự nghiệp mà luôn nỗ lực để khẳng định bản thân.

“Trong suốt sự nghiệp, tôi chưa bao giờ nói một lời nào, tôi đã làm việc vô cùng chăm chỉ. Như tôi từng nói, tôi chưa bao giờ là người được lựa chọn, nhưng tôi đã nỗ lực và năm ngoái được tưởng thưởng sau một mùa giải tuyệt vời cùng PSG. Còn năm nay, chúng ta hãy chờ xem. Tôi không áp lực, hoàn toàn thư giãn”, Dembele chia sẻ.

Đáng chú ý, khi được hỏi sẽ trao Quả bóng Vàng cho ai, Dembele lựa chọn Khvicha Kvaratskhelia.

“Tôi sẽ rất vui vì cậu ấy cũng xứng đáng. Mùa giải của cậu ấy thật đặc biệt. Với tôi, cậu ấy là cầu thủ hay nhất thế giới. Đó là lý do cậu ấy xứng đáng với Quả bóng Vàng”, Dembele nói.

Theo L'Équipe, câu trả lời của Dembele khiến Mbappe bất ngờ bởi tiền đạo Real Madrid không nghĩ người đồng đội sẽ phản ứng theo cách như vậy.

HLV Zidane không có nghĩa vụ phải xoa dịu Mbappe và Dembele

Zidane không muốn biến tuyển Pháp thành nơi giải quyết bất đồng

Câu hỏi được đặt ra là liệu Zidane có thể nhanh chóng dập tắt những tranh luận bằng cách đưa Mbappe và Dembele trở lại sân cùng nhau trong đợt tập trung đầu tiên?

Các nguồn tin từ đội tuyển Pháp và ban huấn luyện mới, được Sport liên hệ, khẳng định không có bất kỳ vấn đề nào trong nội bộ. Họ dẫn lại phát biểu của Zidane trong cuộc họp báo gần nhất.

“Tôi không muốn chấm dứt niềm vui và những cuộc tranh luận. Niềm vui và tranh luận diễn ra mỗi ngày. Đó là những cuộc thảo luận và là một phần của bóng đá. Tôi hiểu cảm giác giành Quả bóng Vàng và mọi cầu thủ đều mong muốn điều đó.

Có những cuộc tranh luận và đó là điều tự nhiên. Tôi nghĩ phần lớn diễn ra bên ngoài đội tuyển, còn trong nội bộ sẽ không có vấn đề gì. Chúng tôi sẽ tập trung vào bốn trận đấu, bắt đầu với Thổ Nhĩ Kỳ”, Zidane tuyên bố.

Rõ ràng, Zidane đang có những ưu tiên khác thay vì can thiệp vào cuộc tranh luận giữa hai ngôi sao. Phần còn lại thuộc về Mbappe và Dembele, khi cả hai cần tự tìm cách giải quyết những khác biệt một cách êm đẹp.