Tin mới nhất bóng đá sáng 22/9: Chấn thương của Valverde có thể nặng hơn dự kiến

Chấn thương của Valverde có thể nặng hơn dự kiến

Federico Valverde đã lãnh trọn cú vào bóng bằng gầm giày của Lee Kang In trong trận derby Madrid mới đây. Ban đầu các bác sĩ dự đoán cầu thủ này cần khoảng 3 tuần để dưỡng thương. Tuy nhiên, theo tin mới nhất từ Madrid, cổ chân của Valverde đang sưng rất to nên chưa thể kiểm tra mức độ chấn thương. Các bác sĩ lo ngại chấn thương của cầu thủ này nặng hơn so với chẩn đoán ban đầu.

Pha bóng dẫn đến chấn thương của Valverde

Liverpool gặp khó ở vị trí thủ môn

Theo tờ Athletic, Liverpool đang tiến thoái lưỡng nan ở vị trí thủ môn. Hiện tại, Alisson đang là thủ thành số một và đội bóng muốn gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, nếu Liverpool làm như vậy, thủ thành Giorgi Mamardashvili nhiều khả năng sẽ đòi ra đi. Thủ môn người Georgia chuyển tới Liverpool hồi năm ngoái với hy vọng được bắt chính thay Alisson ở mùa giải này.

Arsenal muốn săn hàng của Brentford

Theo báo chí Anh, Arsenal đang theo dõi sát sao tình hình của Kevin Schade. Cầu thủ chạy cánh người Đức chơi rất tiến bộ trong 2 năm trở lại đây trong màu áo Brentford. Nguồn tin thân cận với Schade cho biết cầu thủ 24 tuổi đang muốn hướng tới bến đỗ mới trong sự nghiệp. Hợp đồng của cầu thủ này với Brentford còn tới năm 2028.

Van Dijk giải thích lý do tiếp tục đá cho ĐT Hà Lan

Tại World Cup 2026, Virgil van Dijk tiết lộ khả năng treo giày sớm ở ĐTQG Hà Lan ở tuổi 35. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn có mặt trong danh sách triệu tập của ĐT Hà Lan trong tháng 9. Giải thích về vấn đề này, Van Dijk cho biết: “Đây là quyết định trọng đại. HLV đã nói chuyện với tôi và tôi cảm nhận được sự tôn trọng và hào hứng với kế hoạch của ông ấy. Bởi vậy, tôi quyết định cống hiến thêm cho ĐTQG Hà Lan 2 năm nữa”.

Cựu sao MU từ chối sang Libya

Theo một số nguồn tin, Anthony Martial, cựu cầu thủ MU đã từ chối lời đề nghị lên tới 13 triệu euro tới từ một CLB của Libya. Hiện tại, cầu thủ người Pháp đang thất nghiệp nhưng nhận được sự quan tâm của khá nhiều đội bóng. Gần nhất là hai CLB của Nga, CSKA Moscow và Krasnodar đều ngỏ ý muốn chiêu mộ cầu thủ này.