Quốc Khánh 02/09/2025

MU đối mặt 3 bài toán nan giải: Amorim phải "tùy cơ ứng biến" ra sao?

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26

HLV Ruben Amorim sẽ phải tính toán kỹ lưỡng khi MU hành quân tới làm khách của Fulham ở vòng 2 Ngoại hạng Anh.

   

🧠Bài toán thứ nhất: Đau đầu tuyến giữa

MU đã chơi sòng phẳng với Arsenal trên sân nhà Old Trafford ở trận ra quân Ngoại hạng Anh và chỉ phải nhận thất bại sít sao. Thế nhưng, khoảng trống trong đội hình của “Quỷ đỏ” vẫn hiện hữu, đặc biệt là ở trung tâm hàng tiền vệ.

Ugarte cho thấy anh&nbsp;không phù hợp trong thế trận cần tạo ra sự đột biến nơi tuyến giữa

Ugarte cho thấy anh không phù hợp trong thế trận cần tạo ra sự đột biến nơi tuyến giữa

Bruno Fernandes, vốn lý tưởng ở vai trò số 10 tự do, lại phải lùi sâu để đá cặp cùng Casemiro. Sự sắp xếp này vô tình phản ánh sự thất vọng dành cho Manuel Ugarte, người chỉ có gần 30 phút vào sân trước Arsenal nhưng để lại màn trình diễn kém ấn tượng với không ít đường chuyền sai địa chỉ.

Đây tiếp tục là bài toán nan giải cho HLV Amorim. Ugarte đang trở thành gánh nặng trong việc xây dựng đội hình, nhưng nếu tiền vệ người Uruguay tiếp tục ngồi dự bị trước Fulham thì ai sẽ đảm nhận khu trung tuyến? Mục tiêu hàng đầu của MU là Carlos Baleba vẫn gắn bó với Brighton, buộc HLV Amorim phải tìm lời giải từ chính những con người sẵn có.

Ở trận gặp Arsenal, Mason Mount được bố trí lệch trái trên hàng công ba người. Ngôi sao người Anh cho thấy thể lực sung mãn, khả năng xoay xở và di chuyển thông minh giữa các tuyến, biến anh trở thành “tiền vệ thứ ba” trong nhiều tình huống. Nhờ vậy, MU có thể cân bằng thế trận trước đương kim á quân Premier League.

Tuy nhiên, Mount không thể cùng lúc xuất hiện ở mọi điểm nóng. Dù Fernandes và Mount liên tục tạo ra các đường chuyền mở ra cơ hội tấn công, sự kết nối giữa họ với Matheus Cunha vẫn thiếu ổn định, trong khi Bryan Mbeumo chủ yếu tạo dấu ấn bên cánh phải.

Việc lựa chọn đội hình cũng khiến Kobbie Mainoo không được ra sân phút nào. Có thể ở những trận đấu cởi mở như trước Arsenal, phẩm chất của tài năng trẻ người Anh chưa thật phù hợp. Nhưng khi gặp Fulham, đối thủ thường phòng ngự số đông, thì khả năng xử lý trong phạm vi hẹp của Mainoo lại là vũ khí quan trọng.

🎯Bài toán thứ 2: Ai sẽ là người ghi bàn?

Nửa giờ cuối trận gặp Arsenal, tân binh Benjamin Sesko được HLV Amorim tung vào sân. Bản hợp đồng trị giá 66 triệu bảng từ Leipzig bước ra dưới tràng pháo tay của các CĐV MU tại Old Trafford, với nhiệm vụ duy nhất là đưa bóng vào lưới đối phương.

Sesko cần sớm chứng minh giá trị&nbsp;trong màu áo MU

Sesko cần sớm chứng minh giá trị trong màu áo MU

Tiền đạo người Slovenia mới 22 tuổi, vẫn còn nhiều điểm cần hoàn thiện trong lối chơi. Điều này từng được nói về Rasmus Hojlund, cầu thủ đang trên đường rời MU. Tiền đạo người Đan Mạch đến từ Atalanta với tinh thần thi đấu nhiệt huyết, sẵn sàng chạy chỗ nhưng còn thiếu sự sắc bén khi hiện diện trong vòng cấm.

Nhanh nhẹn và sở hữu thể hình cao tới 1m95, Sesko được kỳ vọng mang đến mối đe dọa từ không chiến. HLV Amorim đánh giá cao thể lực và sự tận tâm của học trò mới trong hành trình trở thành tiền đạo hàng đầu. Nếu Sesko đá chính trước Fulham, mọi ánh nhìn sẽ dồn về anh để xem liệu có thể gánh vác hàng công “Quỷ đỏ”.

⚽ Bài toán thứ 3: Chốt chặn trước khung thành

Ở chốt chặn trong khung thành, HLV Amorim cũng đối diện với bài toán nan giải khác. Thủ môn Andre Onana đã mắc không ít sai lầm trong khung gỗ, và chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận ông không muốn vội vàng sử dụng thủ thành người Cameroon sau khi anh gặp chấn thương gân kheo.

Tuy nhiên, phương án thay thế Altay Bayindir cũng không mang lại sự an tâm tuyệt đối. Thủ thành người Thổ Nhĩ Kỳ từng để lọt lưới trực tiếp từ quả phạt góc trong trận gặp Tottenham tại League Cup hồi tháng 12 năm ngoái, trước khi gỡ gạc phần nào hình ảnh bằng màn trình diễn kiên cường ở vòng ba FA Cup gặp Arsenal tháng sau đó.

Dù vậy, Bayindir lại mắc sai lầm ngay vòng mở màn Premier League, khi không thể xử lý quả phạt góc từ Declan Rice, tạo điều kiện cho Riccardo Calafiori ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Những trận đấu thường được định đoạt ở hai đầu sân, và HLV Amorim không thể che lấp hết những điểm yếu cố hữu trong đội hình. Điều quan trọng là ông phải tìm ra cách giành điểm tối đa trước các đối thủ “chiếu dưới”, bắt đầu từ chuyến làm khách tại Craven Cottage của Fulham vào cuối tuần này.

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

-22/08/2025 15:19 PM (GMT+7)
