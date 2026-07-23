ĐT Việt Nam có nên tập trung toàn lực cho giải "ao làng" ASEAN Cup 2026?

Chỉ còn vài ngày nữa là khai mạc ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam của HLV Kim Sang-sik đã có sự chuẩn bị được cho là khá đầy đủ về thời gian và cả lực lượng.

Để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị của ĐT Việt Nam, ngày 17/6/2026, công bố danh sách tập trung DDT Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Điểm khác biệt lớn nhất trong quá trình chuẩn bị đó là chuyến tập huấn dài ngày tại Hàn Quốc. Đội tuyển sang Hàn Quốc tập huấn khoảng hai tuần. Trong chuyến tập huấn, ĐT Việt Nam không chỉ tập mà còn thi đấu với các CLB chuyên nghiệp của Hàn Quốc để kiểm nghiệm đội hình. Theo VFF, đội đã có nhiều trận đấu tập, trong đó trận cuối cùng gặp Gangwon FC trước khi trở về Việt Nam. HLV Kim Sang-sik coi đây là dịp đánh giá phong độ từng cầu thủ, thử nghiệm các sơ đồ chiến thuật và lựa chọn đội hình chính.

ĐT Việt Nam còn rất nhiều vấn đề cần hoàn thiện. Ảnh: VFF.

Sau khi kết thúc tập huấn Hàn Quốc, đội tuyển trở về nước. Ngày 18/7, Việt Nam thắng Myanmar 4-0 trong trận giao hữu quốc tế tại Thái Nguyên. Đây được xem là buổi tổng duyệt cuối cùng trước ASEAN Cup 2026, với các mục tiêu hoàn thiện đội hình xuất phát, rà soát khả năng phối hợp của các tân binh, kiểm tra thể lực sau chuyến tập huấn, chốt danh sách chính thức dự giải. Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik đánh giá hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Đội tuyển không di chuyển sát ngày thi đấu mà lên đường sang Chonburi (Thái Lan) sớm, tập luyện thêm vài buổi trước trận gặp Timor-Leste.

Với tư cách là đương kim vô địch ASEAN Cup, mục tiêu của ĐT Việt Nam được cho là bảo vệ ngôi vương và trước mắt giành một trong hai vị trí dẫn đầu bảng A để vào bán kết, và sự chuẩn bị này được cho là cần thiết.

Nhưng trong bối cảnh ASEAN Cup không thuộc hệ thống FIFA, các CLB không có nghĩa vụ nhả người và kết quả của giải đấu không được cộng điểm cho các ĐTQG. Thực tế thì có thông tin rằng các đối trọng thực sự của ĐT Việt Nam như ĐT Indonesia, ĐT Thái Lan chi đưa đến giải đấu đội hình 2, 3 chứ đều không tập trung đội hình mạnh nhất. Trong khi tháng 9, sẽ diễn ra giải đấu FIFA ASEAN Cup, thuộc hệ thống giải đấu của FIFA, khi đó chắc chắn các ĐT như Indonesia hay Thái Lan sẽ triệu tập hợp được đội hình mạnh nhất để tham dự. Nói cách khác, giải đấu đó quan trọng hơn.

Trong bối cảnh đó, có câu hỏi đặt ra, rằng liệu có nên dồn lực lượng vào giải ASEAN Cup 2026, giải đấu không chỉ không thực sự quan trọng, mà nó còn tạo ra nguy cơ chấn thương cho các cầu thủ trụ cột? Thay vào đó, VFF nên đặt trọng tâm cho FIFA ASEAN Cup vào tháng 9 này và Asian Cup 2027, giải này chỉ nên dành cho lứa U23 đi để cọ xát thôi?

Thực ra, nếu chúng ta, bao gồm cả VFF, nhìn nhận theo kiểu: Với tư cách là đương kim vô địch ASEAN Cup, mục tiêu của ĐT Việt Nam là phải bảo vệ bằng được ngôi vương của giải đấu này, thì những vấn đề đặt ra trong các câu hỏi nêu trên là rất xác đáng. Chúng ta nên đặt trọng tâm, tập trung lực lượng vào giải đấu FIFA ASEAN Cup vào tháng 9 này hơn, hoặc xa hơn, sẽ là Asian Cup 2027.

Nhưng nếu nhìn tổng thể quá trình chuẩn bị lực lượng cho ĐT Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là các biến động về nhân sự đội bóng, có thể VFF và HLV Kim Sang-sik đang không chỉ đặt mục tiêu vào thành tích của ĐT Việt Nam trong giải đấu này. Nếu nhìn nhận giải đấu này cũng chỉ là sự chuẩn bị lực lượng cho 2 giải đấu quan trọng nói trên, thì nó lại trở nên cần thiết. Và đây mới là đợt tổng duyệt giá trị cho FIFA ASEAN Cup tháng 9 này.

Trận đấu giao hữu được coi là tổng duyệt với ĐT Myanmar vừa rồi cho thấy, ĐT Việt Nam vẫn còn cần rất nhiều điều cần điều chỉnh trong lối đá của mình. Ví dụ như sự phối hợp giữa các tiền đạo gốc Brazil với nhau, với các đồng đội khác trong đội. Rồi cách mà các cầu thủ tấn công hỗ trợ hàng phòng ngự... Và qua các trận đấu ở giải đấu này, HLV Kim Sang-sik sẽ tìm được một đội hình mạnh nhất, hoặc một cách phối hợp hiệu quả nhất cho các nhân sự đang có của đội tuyển.

Nếu nhìn nhận như vậy, sự tập trung tối đa lực lượng cho giải đấu này lại trở nên phù hợp.