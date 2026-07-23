Phan Văn Tài Em: “ĐT Việt Nam phải do cầu thủ Việt Nam đá” và bài toán không thể né tránh của bóng đá Việt"

“ĐT Việt Nam phải do cầu thủ Việt Nam đá”

Trong cuộc trò chuyện với Dân Việt, khi được hỏi về xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch, cựu danh thủ Phan Văn Tài Em không né tránh quan điểm của mình.

Anh mở đầu bằng cách nhìn lại từng giai đoạn phát triển của bóng đá Việt Nam.

“Bóng đá, mỗi thời, mỗi khác. Thời anh Hồng Sơn, Huỳnh Đức được gọi là thế hệ vàng mà có vàng đâu. Đến lứa bọn em mới có vàng. Lứa Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường, Văn Hậu nổi ở Thường Châu, kể từ đó cũng được mọi người yêu mến”.

Theo Phan Văn Tài Em, mỗi thế hệ đều có dấu ấn riêng và được đánh giá trong bối cảnh khác nhau. Chính vì vậy, cách xây dựng đội tuyển quốc gia cũng không thể bất biến.

Phan Văn Tài Em là đội trưởng đầu tiên của Việt Nam nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup. Ảnh: FBNV

Dẫu vậy, khi nói đến cầu thủ nhập tịch, nhà vô địch AFF Cup 2008 vẫn bộc lộ nhiều trăn trở.

“Bây giờ, ĐT Việt Nam có nhiều cầu thủ nhập tịch, nhập tịch để có thành tích, em không ủng hộ lắm, bởi đội tuyển Việt Nam là phải do cầu thủ Việt Nam đá.”

Đó là góc nhìn xuất phát từ tình cảm và bản sắc của một người từng nhiều năm khoác áo đội tuyển quốc gia.

Bóng đá hiện đại không còn giống ngày hôm qua

Điều đáng chú ý là ngay sau khi bày tỏ quan điểm, Phan Văn Tài Em cũng tự đặt ra một thực tế khác.

“Tuy nhiên, mình cũng không thể lạc hậu, bảo thủ mà phải theo thời đại, theo xu hướng phát triển của bóng đá thế giới. Việt Nam không thể đi khác dòng chảy phát triển của bóng đá toàn cầu”.

Chỉ trong vài câu nói, cựu tiền vệ sinh năm 1982 đã chỉ ra nghịch lý mà rất nhiều nền bóng đá đang phải đối mặt.

Một mặt, đội tuyển quốc gia luôn được xem là biểu tượng của bản sắc dân tộc. Thế nhưng mặt khác, khi quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, khái niệm “cầu thủ bản địa” cũng trở nên đa dạng hơn trước. Không ít đội tuyển hiện nay sử dụng những cầu thủ sinh ra ở nước ngoài, mang hai quốc tịch hoặc hoàn tất thủ tục nhập tịch sau nhiều năm thi đấu và sinh sống tại quốc gia đó.

Bởi vậy, câu chuyện không còn đơn thuần là “có nhập tịch hay không”, mà là nhập tịch như thế nào để vẫn giữ được bản sắc của đội tuyển.

Việt Nam cũng đã bước vào xu hướng ấy

Danh sách rút gọn mới nhất của ĐT Việt Nam cho thấy HLV trưởng đang có trong tay ba cầu thủ nhập tịch là Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc.

ĐT Việt Nam hiện tại xuất hiện những cầu thủ với giao diện “Tây” không còn là chuyện hiếm. Ảnh: VFF

Điều đó đồng nghĩa với việc bóng đá Việt Nam đã không còn đứng ngoài xu hướng đang diễn ra ở nhiều nền bóng đá trong khu vực.

Trên thực tế, Nguyễn Xuân Son đã trở thành một trong những trường hợp tiêu biểu nhất. Tiền đạo gốc Brazil sau nhiều năm thi đấu tại V.League đã hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch, khoác áo đội tuyển Việt Nam và nhanh chóng để lại dấu ấn chuyên môn.

Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hên cũng là một trong những gương mặt nhập tịch mới nhất được trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia.

Nếu cách đây vài năm, việc gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển còn là chủ đề gây tranh cãi thì hiện nay, điều đó đã dần trở thành một phần trong chiến lược nhân sự của bóng đá Việt Nam.

Đông Nam Á đang thay đổi rất nhanh

Không riêng Việt Nam, gần như mọi đội tuyển mạnh ở Đông Nam Á đều đã và đang sử dụng cầu thủ nhập tịch hoặc cầu thủ gốc nước ngoài.

Indonesia tạo nên cuộc cách mạng với hàng loạt cầu thủ trưởng thành từ bóng đá Hà Lan.

Malaysia cũng đẩy mạnh quá trình bổ sung lực lượng từ cộng đồng kiều bào và các cầu thủ đủ điều kiện nhập tịch.

Thái Lan, Philippines hay Singapore đều đã áp dụng mô hình này từ nhiều năm trước ở những mức độ khác nhau.

Điều đó khiến cuộc cạnh tranh trong khu vực không còn chỉ nằm ở đào tạo trẻ, mà còn ở khả năng tận dụng nguồn lực cầu thủ trên phạm vi toàn cầu.

Trong bối cảnh ấy, nếu Việt Nam hoàn toàn nói không với nhập tịch, khoảng cách về chất lượng lực lượng có thể sẽ ngày càng lớn.

Ngược lại, nếu quá phụ thuộc vào nguồn cầu thủ nhập tịch, đội tuyển cũng sẽ đối diện nguy cơ đánh mất bản sắc vốn được gây dựng suốt nhiều thế hệ.

Điều quan trọng không phải “có nhập tịch hay không”

Quan điểm của Phan Văn Tài Em vì thế không hoàn toàn là sự phản đối. Đó là sự cân bằng giữa tình cảm dành cho màu cờ sắc áo với yêu cầu phải bắt kịp sự phát triển của bóng đá hiện đại.

Có lẽ, câu hỏi lớn nhất lúc này không còn là việc đội tuyển Việt Nam có nên sử dụng cầu thủ nhập tịch.

Khi bóng đá thành công và có thành tích, việc nhập tịch cầu thủ thường sẽ bị lãng quên. Ảnh: FBNV

Điều người hâm mộ quan tâm hơn là Việt Nam sẽ xây dựng một chiến lược nhập tịch như thế nào, lựa chọn những cầu thủ ra sao và làm thế nào để mỗi người khoác lên mình màu áo đỏ đều thực sự xem ĐT Việt Nam là quê hương, là niềm tự hào và là nơi sẵn sàng cống hiến bằng tất cả khả năng.

Bởi suy cho cùng, như chính Phan Văn Tài Em chia sẻ, bóng đá “mỗi thời, mỗi khác”. Dòng chảy của bóng đá thế giới vẫn đang chuyển động không ngừng, còn ĐT Việt Nam sẽ đi nhanh hay chậm, đi theo xu hướng hay chọn con đường riêng, có lẽ sẽ là một trong những bài toán lớn nhất của bóng đá nước nhà trong những năm tới.