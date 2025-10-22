Madam Pang nói lý do sa thải HLV Nhật Bản, công bố thuyền trưởng mới

Madam Pang lên tiếng về việc Thái Lan sa thải HLV Ishii

Bà Madam Pang cho biết việc chấm dứt hợp đồng với HLV Ishii hoàn toàn hợp pháp và đúng quyền hạn của bên chủ quản, sau khi đã trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt từ bộ phận kỹ thuật, với các tiêu chí dựa trên dữ liệu và thống kê chuyên môn.

Bà Madam Pang cho biết việc sa thải HLV Ishii được đưa ra dựa trên cơ sở đánh giá kỹ thuật và số liệu thống kê

“Việc thay đổi HLV trưởng là điều bình thường trong bóng đá thế giới. Liên đoàn phải có trách nhiệm với thành tích của đội tuyển quốc gia cũng như kỳ vọng của người hâm mộ”, chủ tịch FAT chia sẻ.

Theo bà Madam Pang, hội đồng kỹ thuật của FAT đã sử dụng tỷ lệ thắng và kết quả ở các giải đấu lớn làm tiêu chí chính khi đánh giá. Cụ thể, dưới thời HLV Mano Polking, tuyển Thái Lan đạt tỷ lệ thắng khoảng 56%, còn thời HLV Kiatisuk là khoảng 50%.

Bà Madam Pang cho biết khi bổ nhiệm HLV Ishii vào tháng 12/2023, mục tiêu đặt ra là giúp đội tuyển Thái Lan lọt vào vòng 3 vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên, việc không thể đạt được mục tiêu này vào tháng 6/2024 cùng thất bại trong việc bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2024 đã khiến bộ phận kỹ thuật cho rằng cần có sự thay đổi để nâng tầm đội tuyển Thái Lan.

“Đội tuyển quốc gia không phải là nơi thử nghiệm. Mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quan trọng, nên mọi quyết định phải dựa trên dữ liệu, không phải cảm tính”, nữ tỷ phú người Thái Lan nhấn mạnh.

Bà Madam Pang cũng khẳng định FAT đã đối xử công bằng với HLV Ishii, chi trả khoản đền bù bằng 50% phần lương còn lại theo hợp đồng và thực hiện đầy đủ các thủ tục với sự tôn trọng.

Động thái này được đưa ra chỉ một ngày sau khi HLV Ishii đăng tải tâm thư trên trang cá nhân, cáo buộc FAT “thiếu trung thực” trong cách hành xử khi đơn phương chấm dứt hợp đồng mà chưa có cuộc trao đổi nghiêm túc giữa hai bên.

Thái Lan có HLV mới

Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội, bà Madam Pang còn tiết lộ quá trình lựa chọn người thay thế HLV Ishii. Nữ tỷ phú người Thái Lan cho biết bản thân và bộ phận kỹ thuật đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đi đến thống nhất bổ nhiệm Anthony Hudson, giám đốc phát triển kỹ thuật của FAT, đảm nhiệm vị trí HLV trưởng.

“Trong thời điểm quan trọng và gấp rút như hiện nay, chúng tôi tin rằng Anthony Hudson là người phù hợp nhất để dẫn dắt đội tuyển”, chủ tịch FAT cho biết.

Bà Madam Pang nhấn mạnh Hudson là gương mặt quen thuộc với bóng đá Thái Lan, đã làm việc sát cánh cùng liên đoàn trong thời gian qua. Ông cũng sở hữu bề dày kinh nghiệm ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển, từng dẫn dắt ba đội tuyển quốc gia gồm Mỹ, New Zealand và Bahrain.

“Hudson hiểu rõ cấu trúc và tiềm năng của bóng đá Thái Lan ở mọi cấp độ. Chúng tôi tin tưởng rằng ông ấy sẽ giúp đội tuyển vượt qua giai đoạn thử thách này”, bà Madam Pang khẳng định.

Thái Lan sắp bước vào giai đoạn then chốt. Vào ngày 13/11, Thái Lan sẽ đá giao hữu với Singapore trên sân nhà, trước khi làm khách Sri Lanka vào ngày 18/11 ở lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2027, trận đấu có thể quyết định tấm vé vào vòng chung kết tại Saudi Arabia.