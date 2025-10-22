Madam Pang nói lý do sa thải HLV Nhật Bản, công bố thuyền trưởng mới

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Real Madrid vs Juventus
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Bayern Munich vs Club Brugge
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Eintracht Frankfurt vs Liverpool
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Ajax
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Atalanta vs Slavia Praha
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Monaco vs Tottenham Hotspur
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brann vs Rangers
Logo Brann - BRA Brann
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Olympique Lyonnais vs Basel
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Genk vs Real Betis
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Go Ahead Eagles vs Aston Villa
Logo Go Ahead Eagles - GAE Go Ahead Eagles
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Feyenoord vs Panathinaikos
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Fenerbahçe vs Stuttgart
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Salzburg vs Ferencváros
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Celta de Vigo vs Nice
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Celtic vs Sturm Graz
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Roma vs Viktoria Plzeň
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Madam Pang nói lý do sa thải HLV Nhật Bản, công bố thuyền trưởng mới

Sự kiện: Bóng đá Thái Lan
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Nữ tỷ phú Madam Pang, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), đã chính thức lên tiếng giải thích lý do chấm dứt hợp đồng với HLV Masatada Ishii.

Madam Pang lên tiếng về việc Thái Lan sa thải HLV Ishii

Bà Madam Pang cho biết việc chấm dứt hợp đồng với HLV Ishii hoàn toàn hợp pháp và đúng quyền hạn của bên chủ quản, sau khi đã trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt từ bộ phận kỹ thuật, với các tiêu chí dựa trên dữ liệu và thống kê chuyên môn.

Bà&nbsp;Madam Pang cho biết&nbsp;việc sa thải&nbsp;HLV Ishii&nbsp;được đưa ra dựa trên cơ sở đánh giá kỹ thuật và số liệu thống kê

Bà Madam Pang cho biết việc sa thải HLV Ishii được đưa ra dựa trên cơ sở đánh giá kỹ thuật và số liệu thống kê

“Việc thay đổi HLV trưởng là điều bình thường trong bóng đá thế giới. Liên đoàn phải có trách nhiệm với thành tích của đội tuyển quốc gia cũng như kỳ vọng của người hâm mộ”, chủ tịch FAT chia sẻ.

Theo bà Madam Pang, hội đồng kỹ thuật của FAT đã sử dụng tỷ lệ thắng và kết quả ở các giải đấu lớn làm tiêu chí chính khi đánh giá. Cụ thể, dưới thời HLV Mano Polking, tuyển Thái Lan đạt tỷ lệ thắng khoảng 56%, còn thời HLV Kiatisuk là khoảng 50%.

Bà Madam Pang cho biết khi bổ nhiệm HLV Ishii vào tháng 12/2023, mục tiêu đặt ra là giúp đội tuyển Thái Lan lọt vào vòng 3 vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên, việc không thể đạt được mục tiêu này vào tháng 6/2024 cùng thất bại trong việc bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2024 đã khiến bộ phận kỹ thuật cho rằng cần có sự thay đổi để nâng tầm đội tuyển Thái Lan.

“Đội tuyển quốc gia không phải là nơi thử nghiệm. Mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quan trọng, nên mọi quyết định phải dựa trên dữ liệu, không phải cảm tính”, nữ tỷ phú người Thái Lan nhấn mạnh.

Bà Madam Pang cũng khẳng định FAT đã đối xử công bằng với HLV Ishii, chi trả khoản đền bù bằng 50% phần lương còn lại theo hợp đồng và thực hiện đầy đủ các thủ tục với sự tôn trọng.

Động thái này được đưa ra chỉ một ngày sau khi HLV Ishii đăng tải tâm thư trên trang cá nhân, cáo buộc FAT “thiếu trung thực” trong cách hành xử khi đơn phương chấm dứt hợp đồng mà chưa có cuộc trao đổi nghiêm túc giữa hai bên.

Thái Lan có HLV mới

Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội, bà Madam Pang còn tiết lộ quá trình lựa chọn người thay thế HLV Ishii. Nữ tỷ phú người Thái Lan cho biết bản thân và bộ phận kỹ thuật đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đi đến thống nhất bổ nhiệm Anthony Hudson, giám đốc phát triển kỹ thuật của FAT, đảm nhiệm vị trí HLV trưởng.

“Trong thời điểm quan trọng và gấp rút như hiện nay, chúng tôi tin rằng Anthony Hudson là người phù hợp nhất để dẫn dắt đội tuyển”, chủ tịch FAT cho biết.

Bà Madam Pang nhấn mạnh Hudson là gương mặt quen thuộc với bóng đá Thái Lan, đã làm việc sát cánh cùng liên đoàn trong thời gian qua. Ông cũng sở hữu bề dày kinh nghiệm ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển, từng dẫn dắt ba đội tuyển quốc gia gồm Mỹ, New Zealand và Bahrain.

“Hudson hiểu rõ cấu trúc và tiềm năng của bóng đá Thái Lan ở mọi cấp độ. Chúng tôi tin tưởng rằng ông ấy sẽ giúp đội tuyển vượt qua giai đoạn thử thách này”, bà Madam Pang khẳng định.

Thái Lan sắp bước vào giai đoạn then chốt. Vào ngày 13/11, Thái Lan sẽ đá giao hữu với Singapore trên sân nhà, trước khi làm khách Sri Lanka vào ngày 18/11 ở lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2027, trận đấu có thể quyết định tấm vé vào vòng chung kết tại Saudi Arabia.

8

Real Madrid - Barcelona 26.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Real Madrid
Barcelona
Gửi dự đoán
Trước 22:15 ngày 26/10
Thể lệ
Lùm xùm ĐT Thái Lan sa thải HLV người Nhật Bản, bị tố thiếu trung thực
Lùm xùm ĐT Thái Lan sa thải HLV người Nhật Bản, bị tố thiếu trung thực

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã ra quyết định sa thải HLV Masatada Ishii khi "Voi chiến" thi đấu không tốt dưới thời HLV này.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/10/2025 20:11 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Thái Lan Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN