Tin mới nhất bóng đá sáng 21/8: Giới chủ MU kiện Tottenham đòi 1 triệu bảng

Giới chủ MU khởi kiện Tottenham vì vi phạm hợp đồng tài trợ

Theo Telegraph, tập đoàn INEOS, do tỷ phú Jim Ratcliffe – đồng chủ sở hữu MU – điều hành, đã khởi kiện câu lạc bộ Tottenham lên Tòa án Tối cao Vương quốc Anh. Nguyên nhân là do Tottenham bí mật đàm phán tài trợ với hãng xe đến từ Đức – đối thủ của INEOS – trong thời gian đôi bên duy trì mối quan hệ hợp tác.

INEOS và Tottenham vướng vào cuộc chiến pháp lí

Hồi tháng 6, Tottenham là bên khởi kiện trước, yêu cầu bồi thường tới 11 triệu bảng vì cho rằng INEOS vi phạm hợp đồng tài trợ trị giá 17 triệu bảng trong 5 năm, ký từ năm 2022. Giờ đây, INEOS đệ đơn kiện ngược, đòi bồi thường 1 triệu bảng.

Cũng theo tài liệu từ tòa án, các cuộc đàm phán này còn liên quan đến thương vụ chuyển nhượng tiền đạo Harry Kane sang CLB Đức Bayern Munich vào mùa hè 2023. INEOS khẳng định: "Các tài liệu khởi kiện không đề cập đến chuỗi sự kiện quan trọng mà CLB, không thông báo cho INEOS, đã bắt đầu đàm phán với đối thủ lớn nhằm trao quyền vốn thuộc độc quyền của INEOS theo thỏa thuận."

Mối quan hệ giữa Tottenham và INEOS từng khá tốt đẹp, bắt đầu từ năm 2020 khi INEOS là nhà cung cấp nước rửa tay cho Spurs, sau đó ký hợp đồng tài trợ lớn vào năm 2022. Logo của dòng xe do INEOS sản xuất cũng xuất hiện trên ghế kỹ thuật tại sân Tottenham Hotspur.

Dzeko đánh giá Spaletti cao hơn Mourinho

Chia sẻ với Tuttomercatoweb, tiền đạo kỳ cựu Edin Dzeko cho rằng Luciano Spalletti là HLV để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong sự nghiệp của anh dù từng làm việc với 19 HLV, bao gồm cả Jose Mourinho:

“Spalletti là một trong những HLV hay nhất mà tôi từng làm việc. Ông ấy có cá tính rất đặc biệt, bạn phải hiểu ông ấy. Khi hiểu rồi, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Ông ấy biết cách tác động đến tâm lý cầu thủ. Với các tiền đạo, ông ấy là số 1. Các đường bóng đều hướng đến họ. Có lần tôi ghi 2 bàn, ông ấy hỏi: ‘Edin, cậu vui chứ?’ Tôi đáp: ‘Tất nhiên rồi.’ Ông nói: ‘Tôi nghĩ cậu có thể ghi 4 bàn'.

Thủ môn Chelsea chỉ ra 2 sao quan trọng nhất đội

Phát biểu trên ESPN Deportes, thủ môn Robert Sanchez khẳng định Cole Palmer và Ezno Fernandez là hai nhân vật quan trọng nhất trong phòng thay đồ Chelsea: "Cole Palmer và Enzo Fernández là 2 cầu thủ tuyệt vời. Palmer sở hữu những phẩm chất ấn tượng để dẫn dắt toàn đội trong suốt trận đấu. Cậu ấy là ngôi sao nhưng rất trầm lặng. Enzo thì khác; cậu ấy có sự ổn định và tổ chất thủ lĩnh ngoài sân cỏ".