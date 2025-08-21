Trực tiếp chuyển nhượng sáng 21/8: AC Milan từ bỏ Hojlund, nhắm sao Leverkusen
Bản tin cập nhật những tin tức mới nhất về thị trường chuyển nhượng châu Âu.
Theo tin từ Italia, AC Milan đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Victor Boniface từ Bayer Leverkusen. Tiền đạo 24 tuổi sẽ gia nhập đội bóng Italia dưới dạng cho mượn 1 mùa, kèm theo điều khoản mua đứt ở mùa tiếp theo. Boniface đã yêu cầu ra đi sau khi biết Ten Hag chọn Patrik Schick làm tiền đạo chính. Trong khi đó, AC Milan đã thất bại trong việc đàm phán với Højlund của MU.
Theo nguồn tin từ Anh, Newcastle đã gửi lời đề nghị trị giá 35 triệu bảng, kèm 5 triệu phụ phí, tới Brentford để hỏi mua Yoane Wissa. Bản thân cầu thủ này cũng muốn gia nhập "Chích chòe", nên đã yêu cầu ban lãnh đạo Brentford xem xét. Tuy nhiên, Brentford vẫn chưa hài lòng với mức giá này và đã từ chối.
Sau khi không thể đạt thỏa thuận với Barcelona, Pavard hiện có một vài lựa chọn, trong đó đáng chú ý là Marseille. HLV De Zerbi đang muốn bổ sung lực lượng cho hàng phòng ngự. Ngoài ra, Galatasaray cũng đang liên hệ với hậu vệ người Pháp. Inter Milan sẵn sàng đàm phán với bất kỳ đội bóng nào, do Pavard không còn nằm trong kế hoạch của CLB.
Theo báo chí Anh, Tottenham đã quyết định đưa Yves Bissouma lên thị trường chuyển nhượng. Cầu thủ này chỉ còn 1 năm hợp đồng và "Gà trống" không có ý định gia hạn. Hiện tại, chỉ có Everton hỏi mua Bissouma với giá 14 triệu bảng, nhưng Tottenham chưa đồng ý.
