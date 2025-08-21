Trực tiếp chuyển nhượng sáng 21/8: AC Milan từ bỏ Hojlund, nhắm sao Leverkusen

AC Milan từ bỏ Højlund, nhắm sao Leverkusen

Theo tin từ Italia, AC Milan đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Victor Boniface từ Bayer Leverkusen. Tiền đạo 24 tuổi sẽ gia nhập đội bóng Italia dưới dạng cho mượn 1 mùa, kèm theo điều khoản mua đứt ở mùa tiếp theo. Boniface đã yêu cầu ra đi sau khi biết Ten Hag chọn Patrik Schick làm tiền đạo chính. Trong khi đó, AC Milan đã thất bại trong việc đàm phán với Højlund của MU.