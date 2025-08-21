Trực tiếp chuyển nhượng sáng 21/8: AC Milan từ bỏ Hojlund, nhắm sao Leverkusen

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Fenerbahçe vs Benfica
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Basel vs Copenhagen
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Celtic vs Kairat
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Panathinaikos vs Samsunspor
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Logo Samsunspor - SAM Samsunspor
-
Rijeka vs PAOK
Logo Rijeka - RIJ Rijeka
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Thể Công - Viettel vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
West Ham United vs Chelsea
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Alavés
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Hải Phòng vs PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Sông Lam Nghệ An vs Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Ninh Bình vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Manchester City vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Burnley vs Sunderland
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brentford vs Aston Villa
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Elche
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 21/8: AC Milan từ bỏ Hojlund, nhắm sao Leverkusen

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025

Bản tin cập nhật những tin tức mới nhất về thị trường chuyển nhượng châu Âu.

Diễn biến
AC Milan từ bỏ Højlund, nhắm sao Leverkusen

Theo tin từ Italia, AC Milan đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Victor Boniface từ Bayer Leverkusen. Tiền đạo 24 tuổi sẽ gia nhập đội bóng Italia dưới dạng cho mượn 1 mùa, kèm theo điều khoản mua đứt ở mùa tiếp theo. Boniface đã yêu cầu ra đi sau khi biết Ten Hag chọn Patrik Schick làm tiền đạo chính. Trong khi đó, AC Milan đã thất bại trong việc đàm phán với Højlund của MU.

Newcastle tiếp tục bị từ chối vụ Yoane Wissa

Theo nguồn tin từ Anh, Newcastle đã gửi lời đề nghị trị giá 35 triệu bảng, kèm 5 triệu phụ phí, tới Brentford để hỏi mua Yoane Wissa. Bản thân cầu thủ này cũng muốn gia nhập "Chích chòe", nên đã yêu cầu ban lãnh đạo Brentford xem xét. Tuy nhiên, Brentford vẫn chưa hài lòng với mức giá này và đã từ chối.

Marseille muốn chiêu mộ Pavard

Sau khi không thể đạt thỏa thuận với Barcelona, Pavard hiện có một vài lựa chọn, trong đó đáng chú ý là Marseille. HLV De Zerbi đang muốn bổ sung lực lượng cho hàng phòng ngự. Ngoài ra, Galatasaray cũng đang liên hệ với hậu vệ người Pháp. Inter Milan sẵn sàng đàm phán với bất kỳ đội bóng nào, do Pavard không còn nằm trong kế hoạch của CLB.

Tottenham đẩy Bissouma lên thị trường chuyển nhượng

Theo báo chí Anh, Tottenham đã quyết định đưa Yves Bissouma lên thị trường chuyển nhượng. Cầu thủ này chỉ còn 1 năm hợp đồng và "Gà trống" không có ý định gia hạn. Hiện tại, chỉ có Everton hỏi mua Bissouma với giá 14 triệu bảng, nhưng Tottenham chưa đồng ý.

