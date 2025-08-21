MU nâng cấp tuyến giữa: Từ bỏ Baleba, chiêu mộ tiền vệ 80 triệu euro của Real?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fenerbahçe vs Benfica
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Basel vs Copenhagen
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Celtic vs Kairat
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Panathinaikos vs Samsunspor
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Logo Samsunspor - SAM Samsunspor
-
Rijeka vs PAOK
Logo Rijeka - RIJ Rijeka
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Thể Công - Viettel vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
West Ham United vs Chelsea
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Alavés
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Hải Phòng vs PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Sông Lam Nghệ An vs Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Ninh Bình vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Manchester City vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Burnley vs Sunderland
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brentford vs Aston Villa
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Elche
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

MU nâng cấp tuyến giữa: Từ bỏ Baleba, chiêu mộ tiền vệ 80 triệu euro của Real?

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025 Manchester United Real Madrid
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

MU thực sự gặp khó trong nỗ lực chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba, do bị Brighton hét giá quá cao. Theo báo chí Anh, "Quỷ đỏ" đang chuyển hướng sang Eduardo Camavinga của Real Madrid.

   

🎯 MU nhắm "bom tấn" Camavinga

Sau khi bị Brighton hét giá quá cao cho Carlos Baleba, Man United đã chính thức ngừng đàm phán chiêu mộ tiền vệ người Cameroon để chuyển nhướng sang các mục tiêu khác. Ngoài Adam Wharton, "Quỷ đỏ" được cho là đang nhắm đến Eduardo Camavinga, ngôi sao từng thuộc biên chế CLB Real Madrid.

MU gặp khó trong thương vụ Baleba

MU gặp khó trong thương vụ Baleba

Cầu thủ người Pháp mới 22 tuổi nhưng đã khẳng định được chất lượng ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia, và được đánh giá là sự bổ sung lý tưởng cho hàng tiền vệ “Quỷ đỏ”. Mức phí của thương vụ này có thể lên đến 80 triệu euro. 3 năm trước, Real Madrid đã phải trả 40 triệu euro cho Rennes, thời điểm Camavinga chỉ mới 18 tuổi.

🔥 Bối cảnh đặc biệt của thương vụ

Man United vốn đang thiếu sự ổn định và chiều sâu ở tuyến giữa, trong khi họ cũng chưa thể duy trì suất dự Champions League một cách thường xuyên. Một bản hợp đồng như Camavinga – vừa có đẳng cấp, vừa giàu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao – được xem là giải pháp nâng tầm đội hình.

MU chuyển hướng sang Camavinga

MU chuyển hướng sang Camavinga

Với Real Madrid, đây lại là bài toán khó. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang thiếu nhân sự ở tuyến giữa, trong bối cảnh mục tiêu lớn là chinh phục La Liga và tiến sâu tại Champions League. Dù Camavinga không đảm bảo được suất đá chính thường xuyên trong đội hình Real, anh vẫn là mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch của HLV Xabi Alonso. Việc để tiền vệ người Pháp ra đi có thể là sai lầm.

⏱️ Thêm một cầu thủ Real gia nhập "Quỷ đỏ"?

Nếu thương vụ 80 triệu euro thực sự được Man United thúc đẩy, đây có thể trở thành bước ngoặt trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Camavinga không chỉ là một tài năng trẻ triển vọng, mà còn sở hữu bản lĩnh chinh chiến ở môi trường khắc nghiệt nhất.

MU từng bạo chi để mua Varane và Casemiro của Real Madrid

MU từng bạo chi để mua Varane và Casemiro của Real Madrid

Với sự rèn giũa từ HLV và kinh nghiệm tích lũy thêm, tiền vệ người Pháp hoàn toàn có thể phát triển thành một ngôi sao đẳng cấp thế giới tại Premier League. Khi đó, mức đầu tư 80 triệu euro có thể sẽ được nhìn nhận như một món hời.

Trong những năm trở lại đây, mối quan hệ giữa Man United và Real Madrid khá tốt. Đội chủ sân Old Trafford đã nhiều lần mua cầu thủ của Real như Raphael Varane, Casemiro đều với mức phí rất cao.

8

Man City - Tottenham Hotspur 23.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man City
Tottenham Hotspur
Gửi dự đoán
Trước 18:30 ngày 23/08
Thể lệ
Amorim có "bí kíp vàng" giúp MU lột xác, Sesko sẽ đóng vai trò trọng tâm
Amorim có "bí kíp vàng" giúp MU lột xác, Sesko sẽ đóng vai trò trọng tâm

Hiếm có HLV nào sở hữu triết lý bóng đá rõ ràng và nhất quán như Ruben Amorim. Thế nhưng, trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Manchester United, ông đã...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hạ My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/08/2025 23:23 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Chuyển nhượng mùa hè 2025 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN