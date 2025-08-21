MU nâng cấp tuyến giữa: Từ bỏ Baleba, chiêu mộ tiền vệ 80 triệu euro của Real?

🎯 MU nhắm "bom tấn" Camavinga

Sau khi bị Brighton hét giá quá cao cho Carlos Baleba, Man United đã chính thức ngừng đàm phán chiêu mộ tiền vệ người Cameroon để chuyển nhướng sang các mục tiêu khác. Ngoài Adam Wharton, "Quỷ đỏ" được cho là đang nhắm đến Eduardo Camavinga, ngôi sao từng thuộc biên chế CLB Real Madrid.

MU gặp khó trong thương vụ Baleba

Cầu thủ người Pháp mới 22 tuổi nhưng đã khẳng định được chất lượng ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia, và được đánh giá là sự bổ sung lý tưởng cho hàng tiền vệ “Quỷ đỏ”. Mức phí của thương vụ này có thể lên đến 80 triệu euro. 3 năm trước, Real Madrid đã phải trả 40 triệu euro cho Rennes, thời điểm Camavinga chỉ mới 18 tuổi.

🔥 Bối cảnh đặc biệt của thương vụ

Man United vốn đang thiếu sự ổn định và chiều sâu ở tuyến giữa, trong khi họ cũng chưa thể duy trì suất dự Champions League một cách thường xuyên. Một bản hợp đồng như Camavinga – vừa có đẳng cấp, vừa giàu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao – được xem là giải pháp nâng tầm đội hình.

MU chuyển hướng sang Camavinga

Với Real Madrid, đây lại là bài toán khó. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang thiếu nhân sự ở tuyến giữa, trong bối cảnh mục tiêu lớn là chinh phục La Liga và tiến sâu tại Champions League. Dù Camavinga không đảm bảo được suất đá chính thường xuyên trong đội hình Real, anh vẫn là mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch của HLV Xabi Alonso. Việc để tiền vệ người Pháp ra đi có thể là sai lầm.

⏱️ Thêm một cầu thủ Real gia nhập "Quỷ đỏ"?

Nếu thương vụ 80 triệu euro thực sự được Man United thúc đẩy, đây có thể trở thành bước ngoặt trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Camavinga không chỉ là một tài năng trẻ triển vọng, mà còn sở hữu bản lĩnh chinh chiến ở môi trường khắc nghiệt nhất.

MU từng bạo chi để mua Varane và Casemiro của Real Madrid

Với sự rèn giũa từ HLV và kinh nghiệm tích lũy thêm, tiền vệ người Pháp hoàn toàn có thể phát triển thành một ngôi sao đẳng cấp thế giới tại Premier League. Khi đó, mức đầu tư 80 triệu euro có thể sẽ được nhìn nhận như một món hời.

Trong những năm trở lại đây, mối quan hệ giữa Man United và Real Madrid khá tốt. Đội chủ sân Old Trafford đã nhiều lần mua cầu thủ của Real như Raphael Varane, Casemiro đều với mức phí rất cao.