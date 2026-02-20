Tin mới nhất bóng đá sáng 20/2: Arsenal "trói chân" Saka, trao hợp đồng kỷ lục

Arsenal "trói chân" Saka, trao hợp đồng kỷ lục

Saka đã đặt bút ký thỏa thuận gia hạn hợp đồng kéo dài 4 năm rưỡi, có hiệu lực đến năm 2030 với Arsenal. Mức lương mới mà cầu thủ này được trả rơi vào con số 300.000 bảng/tuần, giúp anh trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất tại sân Emirates.

Saka nhận vinh dự lớn ở Arsenal

Arsenal coi việc giữ chân Saka là ưu tiên, bởi anh được xem là trụ cột trong kế hoạch của HLV Mikel Arteta. Kể từ khi Arteta nhậm chức vào tháng 12/2019, không cầu thủ nào thi đấu nhiều trận cho “Pháo thủ” hơn Saka.

Courtois đầu tư vào đội bóng Pháp

Thủ môn Thibaut Courtois của Real Madrid đã trở thành cổ đông mới nhất của CLB Le Mans tại Ligue 2. Anh gia nhập ban lãnh đạo đội cùng với tay vợt Novak Djokovic, các tay đua F1 Felipe Massa và Kevin Magnussen. Họ mong muốn Le Mans hướng tới suất thăng hạng và củng cố vị thế, với mục tiêu dài hạn trở thành một trong những CLB lớn nhất nước Pháp.

Alonso từ chối cơ hội dẫn dắt Marseille

Xabi Alonso đang tìm kiếm bến đỗ mới sau khi bị Real Madrid sa thải. Marseille đã liên hệ với Alonso nhưng bị từ chối. RMC Sport cho biết tình trạng bất ổn của Marseille chính là yếu tố quyết định, trong khi Alonso từng có 3 năm thành công rực rỡ tại Bayer Leverkusen trước khi đến Real Madrid mùa hè năm ngoái.

Đội nữ MU lần đầu lọt vào tứ kết Cúp C1

Ở trận lượt về vòng 1/8 Cúp C1 nữ, đội nữ MU xuất sắc đánh bại Atletico Madrid với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Zigiotti Olme và Park. Nhờ vậy, họ có chiến thắng tổng 5-0 sau 2 lượt trận để lần đầu giành vé đến tứ kết giải đấu này. Đối thủ của đội nữ MU sắp tới sẽ là Bayern Munich.