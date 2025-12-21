Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Girona vs Atlético de Madrid
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Villarreal vs Barcelona
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Heidenheim vs Bayern Munich
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Aston Villa vs Manchester United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Real Betis vs Getafe
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Fulham vs Nottingham Forest
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 21/12: Thống kê thảm họa của Tottenham

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Tottenham có thống kê thảm họa tại Ngoại hạng Anh sau trận thua trước Liverpool ở vòng 17 Ngoại hạng Anh.

Thống kê cực tệ của Tottenham

Theo thống kê từ Sky Sports, Tottenham là đội bóng kiếm được ít điểm trên sân nhà nhất tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 11/2024 tới nay. Hơn một năm qua, "Gà trống" chỉ có được 17 điểm trên sân nhà. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng, họ để thua tới 11 trận sân nhà tại Ngoại hạng Anh trong một năm dương lịch.

Tottenham thua tới 11 trận tại Ngoại hạng Anh trên sân nhà trong năm 2025

Tottenham thua tới 11 trận tại Ngoại hạng Anh trên sân nhà trong năm 2025

Gyokeres vui vì ghi được bàn

Viktor Gyokeres vừa ghi bàn vào lưới Everton ở vòng 17 Ngoại hạng Anh và tiền đạo người Thụy Điển tỏ ra rất vui mừng với bàn thắng này. "Là tiền đạo, bạn luôn muốn ghi bàn trong mọi trận đấu. Đó là điều tôi mong muốn. Tôi luôn nỗ lực hết sức trên sân. Tất nhiên, bạn phải hiểu chiến thuật của đội và biết bản thân cần phải làm gì".

Flick thích dùng Garcia hơn De Jong

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, HLV Hansi Flick thừa nhận De Jong phải ngồi ghế dự bị vì sự xuất sắc của Eric Garcia. "Tôi cần một 'số 6' có khả năng kiểm soát bóng và tạo nên sự chắc chắn. Eric đang làm được điều đó nên De Jong phải ngồi dự bị. Cậu ấy là một cầu thủ hay nhưng hiện tại, Eric phù hợp hơn".

Brighton quyết không bán Baleba

Theo báo chí Anh, Brighton sẽ giữ Carlos Baleba tới năm 2027 bằng mọi giá. Trước đó, Man United theo dõi khá sát tình hình của tiền vệ người Cameroon. Họ từng gửi lời hỏi mua lên tới hơn 100 triệu bảng tới Brighton nhưng không được chấp nhận. Ban lãnh đạo Brighton đánh giá Baleba còn khả năng phát triển và giá sẽ còn cao hơn nữa.

Tin mới nhất bóng đá tối 20/12: Thần đồng Endrick được khuyên gia nhập Tottenham
Tin mới nhất bóng đá tối 20/12: Thần đồng Endrick được khuyên gia nhập Tottenham

Bản tin bóng đá tối 20/12: Tiền đạo trẻ Endrick được cựu danh thủ Sandro khuyên nên gia nhập Tottenham để cứu vãn sự nghiệp đang chững lại.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/12/2025 05:46 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN