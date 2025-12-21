Tin mới nhất bóng đá sáng 21/12: Thống kê thảm họa của Tottenham

Thống kê cực tệ của Tottenham

Theo thống kê từ Sky Sports, Tottenham là đội bóng kiếm được ít điểm trên sân nhà nhất tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 11/2024 tới nay. Hơn một năm qua, "Gà trống" chỉ có được 17 điểm trên sân nhà. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng, họ để thua tới 11 trận sân nhà tại Ngoại hạng Anh trong một năm dương lịch.

Tottenham thua tới 11 trận tại Ngoại hạng Anh trên sân nhà trong năm 2025

Gyokeres vui vì ghi được bàn

Viktor Gyokeres vừa ghi bàn vào lưới Everton ở vòng 17 Ngoại hạng Anh và tiền đạo người Thụy Điển tỏ ra rất vui mừng với bàn thắng này. "Là tiền đạo, bạn luôn muốn ghi bàn trong mọi trận đấu. Đó là điều tôi mong muốn. Tôi luôn nỗ lực hết sức trên sân. Tất nhiên, bạn phải hiểu chiến thuật của đội và biết bản thân cần phải làm gì".

Flick thích dùng Garcia hơn De Jong

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, HLV Hansi Flick thừa nhận De Jong phải ngồi ghế dự bị vì sự xuất sắc của Eric Garcia. "Tôi cần một 'số 6' có khả năng kiểm soát bóng và tạo nên sự chắc chắn. Eric đang làm được điều đó nên De Jong phải ngồi dự bị. Cậu ấy là một cầu thủ hay nhưng hiện tại, Eric phù hợp hơn".

Brighton quyết không bán Baleba

Theo báo chí Anh, Brighton sẽ giữ Carlos Baleba tới năm 2027 bằng mọi giá. Trước đó, Man United theo dõi khá sát tình hình của tiền vệ người Cameroon. Họ từng gửi lời hỏi mua lên tới hơn 100 triệu bảng tới Brighton nhưng không được chấp nhận. Ban lãnh đạo Brighton đánh giá Baleba còn khả năng phát triển và giá sẽ còn cao hơn nữa.