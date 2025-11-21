Thống kê lạ lùng tại Ngoại hạng Anh: 11 trận sút toàn trượt, hướng tới "thảm họa"

Nếu nói tới bàn thắng tại Ngoại hạng Anh lúc này, người ta thường nghĩ ngay tới 2 cái tên. Đó là Erling Haaland và Arsenal. Tiền đạo người Na Uy đang reo rắc nỗi kinh hoàng cho giải đấu với 14 bàn sau 11 trận, nhiều hơn 1 nửa số đội đang thi đấu ở hạng cao nhất của "Xứ sở sương mù". Haaland chỉ còn cách cột mốc 100 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh đúng 1 bàn thắng sau 3 năm thi đấu tại đây.

Ở chiều hướng ngược lại, Arsenal đang trở thành đội bóng khó bị thủng lưới nhất tại Ngoại hạng Anh. Sau 11 vòng đấu, thủ thành David Raya mới chỉ phải vào lưới nhặt bóng đúng 5 lần. Nếu không có trận hòa 2-2 với Sunderland ở vòng 11, con số ấy chỉ là 3! Thành quả ấy tới từ lối chơi cực kỳ khó chịu của Arsenal, bên cạnh đó là sự xuất sắc của hàng thủ cùng David Raya.

Thế nhưng, một thống kê khác cũng rất thú vị vừa được tờ Athletic đưa ra. Đó là câu chuyện của Thierno Barry, tiền đạo mới chuyển tới Everton trong mùa giải này. Cầu thủ này được định giá lên tới 30 triệu euro (theo Transfermarkt) nhưng chưa có một cú sút trúng đích nào sau 11 vòng đấu!

Theo thống kê từ Fotmob, Thierno Barry ra sân cả 11 trận trong đó 4 lần có tên trong đội hình xuất phát, tổng số phút thi đấu là 383 nhưng chưa nổi một cú dứt điểm trúng đích nào. Cầu thủ người Pháp dứt điểm khá ít (9 lần) trong đó 3 lần bằng chân phải (chân thuận), 2 lần bằng chân trái và 4 lần bằng đầu nhưng đều không chính xác.

Mặc dù có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xGoal) là 1,34 nhưng Barry chưa có cú sút trúng đích nào

Điểm đáng chú ý là chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xGoal) của Barry không hề tệ với 1,34. Thế nhưng, bằng cách nào đó, tiền đạo người Pháp lại chưa thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Thierno Barry đang hướng tới 2 kỷ lục cực kỳ đáng quên của Ngoại hạng Anh.

Đó là "Cầu thủ có lần ra sân nhiều nhất mà không sút trúng đích lần nào" do Bernard, một người cũ của Everton đang nắm giữ. Bên cạnh đó là kỷ lục "dứt điểm nhiều lần nhất mà không có được bàn thắng nào" do Stewart Downing lập ở mùa giải 2011/12 khi chơi cho Liverpool. Cựu sao người Anh còn có kỷ lục "có số lần tạo cơ hội nhiều nhất mà không có được kiến tạo nào" với tỉ lệ 55/0.

Hiện tại, người có cơ hội đua tranh với Thierno Barry là... Florian Wirtz của Liverpool. Tiền vệ người Đức là một trong số 33 cầu thủ Ngoại hạng Anh đã có ít nhất 10 cú sút và 10 lần tạo cơ hội cho đồng đội. Tuy nhiên, một mình Florian Wirtz chưa có được kiến tạo hay bàn thắng nào! Một mùa giải thật sự đang rất "dị" cho tới thời điểm hiện tại.