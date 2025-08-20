Tin mới nhất bóng đá sáng 20/8: Zirkzee tiết lộ nội tình MU hiện tại

Zirkzee tiết lộ nội tình MU hiện tại

Joshua Zirkzee khẳng định các cầu thủ MU đang gắn kết hơn bao giờ hết, sau mùa hè đầy tích cực tại CLB. Tiền đạo người Hà Lan chia sẻ trên United Review: “Đội bóng này, với tôi, có một bầu không khí thật đặc biệt. Tất cả chúng tôi đều cùng đầu tư cho một điều gì đó.

MU vừa để thua sát nút Arsenal dù tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn tại Old Trafford

Mọi người có thể thấy rõ chúng tôi không muốn lặp lại những gì đã xảy ra mùa trước. Ngoài sân cỏ, chúng tôi cũng có nhiều hoạt động gắn kết tập thể. Tôi cảm nhận chúng tôi gắn bó hơn rất nhiều so với mùa trước và hy vọng có thể mang điều đó lên sân, chia sẻ với tất cả các CĐV MU.

Ví dụ như những tân binh, chúng tôi muốn họ cảm thấy thoải mái và nhanh chóng hòa nhập. Nhưng bạn có thể thấy cách họ đến và những gì họ mang lại cho môi trường này, tất cả kết hợp rất tốt. Việc của chúng tôi là giữ sự gắn kết ấy ngay cả khi gặp khó khăn”.

Mourinho: “Messi có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của tôi”

Trước thềm vòng play-off Champions League cùng Fenerbahce, HLV Jose Mourinho đã gây chú ý khi thừa nhận Lionel Messi chính là cầu thủ có tác động lớn nhất đến sự nghiệp cầm quân của ông. “Messi, bởi vì mỗi lần đối đầu với cậu ấy, tôi buộc phải suy nghĩ rất nhiều”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ với Sporty Net khi được hỏi cầu thủ nào có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của mình.

Rashford muốn “ghi dấu lịch sử” cùng Barcelona

Marcus Rashford khẳng định anh tới Barcelona không chỉ để thi đấu mà còn để “ghi thêm dấu ấn vào lịch sử” của CLB, với mục tiêu cao nhất là giúp đội bóng xứ Catalunya giành mọi danh hiệu ở mùa giải 2025/26. Chia sẻ trên tờ SPORT, tiền đạo người Anh tự tin tuyên bố: “Barca có đủ nguyên tắc và khát vọng để vô địch. Mùa trước họ đã giành ba danh hiệu, điều đó chứng tỏ tập thể này rất mạnh. Tôi tin đội bóng có thể không chỉ vô địch Champions League, mà còn chinh phục tất cả.

Tinh thần và động lực ở đây rất cao, vì vậy tôi không thấy lý do gì để nghi ngờ. Mùa giải rất dài, bóng đá đầy bất ngờ, nhưng Barca có đủ nhân sự và ban huấn luyện để vượt qua mọi thử thách. Ở một CLB giàu truyền thống như Barca, mỗi cầu thủ chỉ đóng một phần nhỏ trong lịch sử. Tôi hy vọng sẽ góp phần viết tiếp lịch sử ấy. Quan trọng nhất là tôi cảm thấy hạnh phúc, và khi hạnh phúc, tôi sẽ chơi thứ bóng đá tốt nhất”.

Chelsea tiếp tục loại Jackson ở vòng 2 Ngoại hạng Anh

Theo The Telegraph, tiền đạo Nicolas Jackson nhiều khả năng sẽ không góp mặt trong trận đấu giữa Chelsea và West Ham ở Ngoại hạng Anh, khi tương lai của anh tại Stamford Bridge vẫn đang mờ mịt.

Jackson hiện thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ Aston Villa, nơi thầy cũ Unai Emery được cho là rất muốn tái hợp với anh. Chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn đánh giá cao tiền đạo người Senegal và coi anh là mảnh ghép cần thiết để tăng cường hàng công. Tuy vậy, khả năng Aston Villa chiêu mộ Jackson vẫn còn bỏ ngỏ, bởi vấn đề tài chính có thể là rào cản lớn trong thương vụ này.

Dortmund thở phào về chấn thương của Yan Couto

Dortmund đã trải qua phen lo lắng trong chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Rot Weiss Essen ở vòng 1 Cúp Quốc gia Đức, khi hậu vệ cánh Yan Couto phải rời sân bằng cáng sau pha vào bóng nguy hiểm. Theo tờ Kicker (Đức), kết quả kiểm tra y tế cho thấy Couto không bị tổn thương dây chằng mà chỉ dính chấn thương phần mềm ở đầu gối. Nếu hồi phục thuận lợi, hậu vệ người Brazil có thể kịp góp mặt trong trận mở màn Bundesliga gặp St. Pauli vào cuối tuần này.