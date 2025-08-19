Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Carragher và Neville dự đoán Ngoại hạng Anh, MU về đích thứ mấy?

Jamie Carragher và Gary Neville lại mang tới những dự đoán cho mùa giải Premier League theo thông lệ hàng năm.

   

Đến hẹn lại lên, Premier League khởi tranh đi kèm với dự đoán của các chuyên gia về thành tích của mùa bóng. Hai cựu danh thủ Gary Neville và Jamie Carragher đã đưa ra nhận định của mình cho mùa 2025/26 và lần này họ tin rằng cuộc đua vô địch sẽ kịch tính hơn so với mùa trước.

Carragher và Neville lại dự đoán mùa giải Premier League như hàng năm

Carragher và Neville lại dự đoán mùa giải Premier League như hàng năm

Trên chương trình Monday Night Football (bóng đá tối thứ Hai), Neville và Carragher được yêu cầu đưa ra dự đoán của họ theo 10 hạng mục khác nhau. Dưới đây là tổng hợp các dự đoán của họ.

Jamie Carragher dự đoán Hạng mục Gary Neville dự đoán
Liverpool Đội vô địch Arsenal
Man City, Arsenal, Chelsea Phần còn lại của top 4 Man City, Liverpool, MU
Newcastle, Tottenham Hạng 5 & 6 Chelsea, Newcastle
MU Ứng viên bất ngờ cho suất dự cúp châu Âu Nottingham Forest
Wolverhampton, Sunderland, Burnley Xuống hạng Leeds, Burnley, Wolverhampton
West Ham Ngấp nghé vùng nguy hiểm Brentford
Erling Haaland Vua phá lưới Erling Haaland
Florian Wirtz Bản hợp đồng tạo đột biến Viktor Gyokeres
Estevao Cầu thủ mới đáng xem Adrien Truffet
Oliver Glasner HLV đáng xem Ruben Amorim

🏆 Cuộc đua vô địch: Song mã hay tam mã?

Giải thích cho lựa chọn của mình, Neville cho rằng cuộc đua vô địch sẽ rất khó đoán bởi cả Liverpool, Arsenal và Man City đều có ngang ngửa cơ hội. “Arsenal đã ổn định trong 3 năm nay nhưng đều về nhì, sẽ đến lúc họ về nhất và họ đã gần như đủ lực lượng làm điều đó”, Neville đánh giá.

“Liverpool phải trông chờ vào sự hòa nhập của Florian Wirtz cùng 2 hậu vệ biên mới, hơn nữa cách chơi của họ cởi mở quá. Họ sẽ ghi được nhiều bàn và xem rất sướng mắt nhưng không chắc chắn. Man City thì có trục dọc quá tuyệt vời, nhưng hàng thủ không mới và không ổn định. Arsenal đã có Viktor Gyokeres để giải quyết vấn đề tiền đạo, họ có lẽ sẽ vô địch”.

Neville cho rằng Liverpool thắng chật vật Bournemouth và sẽ khó bảo vệ danh hiệu nếu chơi quá cởi mở

Neville cho rằng Liverpool thắng chật vật Bournemouth và sẽ khó bảo vệ danh hiệu nếu chơi quá cởi mở

Carragher thì dự đoán Liverpool về nhất trước Man City rồi tới Arsenal. “Nếu Liverpool khắc phục được vấn đề phòng ngự thì họ sẽ không thể bị ngăn cản. Vấn đề không nằm ở lực lượng mà ở tư duy, họ không cần hậu vệ mới mà cần các hậu vệ đang có chơi an toàn hơn”, Carragher nhận xét.

“Cách đây vài ngày tôi đã nghĩ Arsenal sẽ là đối thủ số 1 của Liverpool, nhưng cách họ đá với MU thì vẫn là hình ảnh Arsenal cũ kỹ. Tất nhiên họ thắng, nhưng nếu họ không tạo cơ hội tốt hơn từ bóng sống, Man City mới là đối thủ đáng gờm nhất cho Liverpool”.

🥇 Neville vẫn lạc quan MU sẽ vào top 4

Bàn về cuộc đua vé dự cúp châu Âu, Neville tự thừa nhận mình luôn hy vọng MU sẽ vào top 4 mỗi mùa dù bối cảnh ra sao: “Tôi dự đoán 8 năm rồi và năm nào cũng đưa MU trong top 4. Lần này cũng vậy, nhưng là một sự thay đổi lập trường muộn, bởi thế trận của MU trước Arsenal rất khởi sắc. Họ cần thủ môn mới và có lẽ thêm 1 tiền vệ nữa, nhưng cách chơi của họ hợp lý, và họ không phải đá cúp châu Âu nên sẽ không tốn sức”.

Carragher chưa cảm thấy thuyết phục với MU dù đánh giá lối chơi rất tốt

Carragher chưa cảm thấy thuyết phục với MU dù đánh giá lối chơi rất tốt

“Chelsea sẽ không dễ trở lại top 4 vì họ đá quá nhiều, từ Club World Cup cho tới Champions League, lẫn thời gian tập huấn mùa hè quá ít”.

Carragher thì không có chung suy nghĩ như Neville. Ông nói: “MU đã thua và không có thời điểm nào ở trận thua đó tôi nghĩ họ có thể ghi bàn, dù đúng là họ chơi tốt, tốt nhất trong một thời gian dài. Họ có tốc độ và năng lượng, nhưng nhảy từ thứ 15 lên thứ 4 không dễ và tôi vẫn có sự dè chừng khi đánh giá họ”.

Theo Q.D (Tổng hợp Sky Sports)

19/08/2025 18:01 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26
