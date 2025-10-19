Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tin mới nhất bóng đá sáng 19/10: Conte nói lý do Hojlund và McTominay đồng loạt ngồi ngoài

Hojlund và McTominay, 2 ngôi sao quan trọng của Napoli đã không thi đấu ở trận đội bóng thành Naples để thua Torino 0-1 vừa qua tại vòng 7 Serie A.

Conte nói lý do Hojlund và McTominay đồng loạt ngồi ngoài

Hojlund và McTominay là trụ cột của Napoli  nhưng họ không được HLV Conte điền tên vào đội hình thi đấu với Torino. Việc này dẫn đến hàng công của Napoli chơi kém cỏi và đội bóng này nhận thất bại 0-1 trước Torino. 

Sau trận thua, HLV Conte nói lý do xếp Hojlund và McTominay ngồi ngoài: "Hojlund và McTominay đã di chuyển cùng đội vì chúng tôi muốn họ thi đấu. Nhưng McTominay bị chấn thương và bị khâu 6 mũi ở mắt cá chân. Chúng tôi không muốn mạo hiểm với cậu ấy. Còn Hojlund rất mệt mỏi sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Cậu ấy bị căng cơ. 

Hojlund và McTominay đều đang không có sức khỏe tốt nhất



Với lịch thi đấu 3 ngày/trận, vấn đề nhỏ cũng có thể trở thành lớn. Không cần thiết phải mạo hiểm khi chúng tôi có phương án thay thế".

HLV Flick bị cấm chỉ đạo ở trận El Clasico

HLV Hansi Flick sẽ vắng mặt trong trận El Clasico đầu tiên của mùa giải 2025/26 khi ông bị truất quyền chỉ đạo trong chiến thắng 2-1 nghẹt thở của Barcelona trước Girona gần đây. Nhà cầm quân người Đức nhận thẻ đỏ vì phản ứng gay gắt với trọng tài.

HLV Pep Guardiola thất vọng vì Haaland không ghi 4 bàn

Haaland ghi cả 2 bàn trong ngày Man City đánh bại Everton 2-0 ở vòng 8 Ngoại hạng Anh. HLV Pep Guardiola sau trận đã nói đùa về việc ông thất vọng khi tiền đạo người Na Uy không ghi nhiều bàn hơn: "Tôi thất vọng vì cậu ấy không ghi được 4 hay 5 bàn. Nói đùa vậy thôi, tôi rất hài lòng, nhưng chúng tôi không thể chỉ dựa vào Haaland.

Các cầu thủ chạy cánh, tiền vệ tấn công cần phải tiến bộ hơn và tìm cách ghi bàn. Họ phải tận dụng cơ hội. Haaland sống vì bàn thắng và những đường chuyền của chúng tôi cần chất lượng hơn để hỗ trợ cậu ấy".

Arteta động viên khi Gyokeres tịt ngòi

Arsenal đã giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Fulham ở vòng 8 Ngoại hạng Anh vừa qua. Gyokeres tiếp tục tịt ngòi ở trận này. Nhưng HLV Arteta vẫn động viên tiền đạo người Thụy Điển sau trận: "Gyokeres đã rất gần bàn thắng trong hôm nay, tới 2 hoặc 3 lần. Cả đội đều mong cậu ấy ghi bàn. Tinh thần làm việc của cậu ấy thật đáng kinh ngạc, vì vậy chúng tôi cố gắng hỗ trợ và động viên Gyokeres. Bàn thắng rồi sẽ đến".

MU chỉ góp 1 sao ở siêu đội hình kết hợp với Liverpool
MU chỉ góp 1 sao ở siêu đội hình kết hợp với Liverpool

Huyền thoại Alan Shearer đưa ra đội hình kết hợp mạnh nhất của Liverpool và MU hiện tại và "Quỷ đỏ" chỉ có 1 cầu thủ được lựa chọn.

Bấm xem >>

Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/10/2025 06:26 AM (GMT+7)
