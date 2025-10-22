Đệ nhất cờ tướng Trung Quốc viết tâm thư xin lỗi sau khi nhận án tù vì bán độ

😢Lời xin lỗi muộn màng của Vương Thiên Nhất

Mới đây, kỳ thủ Vương Thiên Nhất đã lên tiếng xin lỗi sau bê bối mang tên "băng ghi âm": "Sự kiêu ngạo của bản thân, cộng với những uất ức tích tụ qua nhiều năm bị chỉ trích, đã khiến tôi ngày càng lún sâu vào con đường cạnh tranh không lành mạnh với đối thủ. Lúc đó, tôi tự dối mình rằng đây chỉ là "luật bất thành văn" trong làng cờ tướng mà ai cũng ngầm hiểu. Nhưng khi sự thật phơi bày, tôi phải thừa nhận, dù động cơ có phức tạp đến đâu, hành vi của tôi đã vượt qua ranh giới của pháp luật và đạo đức.

Hình ảnh của Vương Thiên Nhất sụp đổ trong mắt người hâm mộ

Câu nói "chàng thanh niên diệt rồng cuối cùng hóa rồng ác" có lẽ là mô tả cô đọng nhất về sự nghiệp của tôi trong quá khứ. Hy vọng mọi người lấy kinh nghiệm của tôi làm bài học, cẩn trọng trong lời nói và hành động, tránh lặp lại sai lầm...".

Sự kiện "băng ghi âm" mà Vương Thiên Nhất vướng phải diễn ra vào tháng 4/2023, khi các đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa 2 cao thủ cờ tướng là Vương Dược Phi và Hác Kế Siêu lan truyền trên mạng xã hội. Nội dung ghi âm đề cập đến việc mua bán độ ở các ván cờ, gian lận bằng phần mềm, thao túng điểm số, trong đó cái tên Vương Thiên Nhất được nhắc đến nhiều lần.

🔒Án tù đau đớn

Đến tháng 6/2024, Vương Thiên Nhất cùng nhiều kỳ thủ khác đã bị cảnh sát điều tra. 1 năm sau, cụ thể vào tháng 5/2025, tòa đã tuyên án Vương Thiên Nhất 2 năm 9 tháng tù khi anh bị phát hiện bỏ ra 3,4 tỉ đồng để mua chuộc các đối thủ và nhận hối lộ hơn 420 triệu đồng để cố tình thua trong 2 trận. Ngoài ra, Vương Thiên Nhất còn bị cấm thi đấu suốt đời.

Bê bối này khiến hình ảnh “Vua cờ” của Vương Thiên Nhất sụp đổ hoàn toàn, gây chấn động cộng đồng cờ tướng thế giới.

Trong khi đó, "luật bất thành văn" mà Vương Thiên Nhất nhắc đến chính là việc mua bán độ trong làng cờ tướng. Anh cho rằng ai cũng mua bán độ cho nên bản thân cứ làm, cho đến khi mọi thứ bị phanh phui.

Vương Thiên Nhất từng là kỳ thủ vĩ đại nhất Trung Quốc và cả thế giới. Ngôi sao sinh năm 1989 có 4 lần VĐQG và 3 lần vô địch thế giới. Dẫu vậy sau bê bối đã nhắc đến kể trên, có ít nhất 7 danh hiệu của anh từ năm 2012 đến năm 2020 bị nghi giành được bằng việc bỏ tiền ra mua.