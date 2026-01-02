Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Chelsea có 3 ứng viên thay HLV Maresca, fan ngán ngẩm với lựa chọn số 1

Sự kiện: Chelsea HLV Maresca Ligue I 2025-26

Chelsea đang cân nhắc chọn một trong 3 HLV để thay thế Maresca, và cả ba đều không khiến fan Chelsea yên tâm.

   

Sau khi sa thải HLV Enzo Maresca, Chelsea đang xúc tiến việc tuyển HLV mới và họ đã có những ứng cử viên nổi bật. Có điều danh sách các ứng cử viên này khiến các fan đầy hoài nghi, thậm chí ngán ngẩm.

HLV Enzo Maresca bị cho thôi việc trong lúc Chelsea mất phong độ

HLV Enzo Maresca bị cho thôi việc trong lúc Chelsea mất phong độ

David Ornstein của tờ The Athletic lẫn Mike McGrath của tờ Telegraph đều cho biết 3 ứng viên Chelsea đang ngắm nghía là Roberto De Zerbi của Marseille, Kieran McKenna của Ipswich Town và Liam Rosenior của Strasbourg. Trong số này Rosenior đang được xem là ứng cử viên số 1.

Các fan Chelsea nhanh chóng nhận ra điểm chung của cả 3 ứng viên này: De Zerbi từng dẫn dắt Brighton, McKenna từng được phỏng vấn cho ghế HLV trưởng của Brighton, còn Rosenior đá cho Brighton từ 2015 đến 2018. Chelsea không những có rất nhiều cựu cầu thủ Brighton mà cả ban huấn luyện lẫn cơ cấu tổ chức cũng có người cũ của Brighton, chưa kể Strasbourg cũng có giám đốc thể thao từ Brighton chuyển sang.

Danh sách ứng viên dĩ nhiên không làm các fan cảm thấy yên lòng. De Zerbi chỉ vừa cách đây vài tháng đã được đồn có hục hặc với một số cầu thủ Marseille lẫn các lãnh đạo CLB. McKenna vẫn chỉ là một HLV giỏi cấp độ Championship và nhảy từ Ipswich lên Chelsea sẽ là một bước nhảy rất lớn.

Liam Rosenior, người đã cùng Strasbourg thắng 2/9 trận gần nhất ở Ligue 1

Liam Rosenior, người đã cùng Strasbourg thắng 2/9 trận gần nhất ở Ligue 1

Còn riêng Rosenior? Một số fan Chelsea trên diễn đàn Reddit còn thẳng thắn bình luận rằng ban lãnh đạo “The Blues” có vẻ thích tìm HLV biết nghe lời hơn là một người có năng lực và hiếu thắng. Thành tích của Chelsea gần đây là 3 thắng/9 trận ở Premier League. Thế còn Strasbourg dưới sự dẫn dắt của Rosenior? 2 thắng/9 trận Ligue 1 gần nhất.

Việc tuyển HLV mới có thể sẽ không kịp xong trước khi Chelsea đối đầu Man City (0h30, 5/1). Trong trường hợp đó, cựu thủ môn Willy Caballero sẽ tạm quyền Chelsea tại sân Etihad đêm Chủ nhật này.

Nóng Chelsea chính thức chia tay HLV Maresca, bất ngờ ứng viên thay thế
Nóng Chelsea chính thức chia tay HLV Maresca, bất ngờ ứng viên thay thế

Enzo Maresca chính thức chia tay Chelsea sau khi tin đồn xuất hiện chưa đầy 2 ngày.

Theo Q.D (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

02/01/2026 00:25 AM (GMT+7)
