Tin mới nhất bóng đá sáng 18/8: Lewandowski hồi phục thần tốc, Rooney chỉ trích Isak

Lewandowski hồi phục thần tốc, Barcelona nhận cú hích lớn về lực lượng

Barcelona từng nhận cú sốc lớn về mặt lực lượng chỉ vài ngày trước khi mùa giải 2025/26 khởi tranh. Theo đó, tiền đạo chủ lực Robert Lewandowski dính chấn thương và được dự đoán sẽ phải nghỉ thi đấu ba tuần. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, chân sút người Ba Lan đang hồi phục nhanh hơn dự kiến.

Lewandowski báo tin vui cho Barca

Theo Diario AS, Lewandowski nhiều khả năng sẽ kịp góp mặt trong trận đấu với Levante ở vòng đấu tiếp theo tại La Liga. "Lewy" dự kiến sẽ trở lại tập luyện cùng toàn đội vào đầu tuần tới, đội ngũ y tế của Barcelona sẽ tiến hành đánh giá thể trạng của lão tướng người Ba Lan trước khi đưa ra quyết định cuối cùng vào thứ Sáu – chỉ một ngày trước trận đấu với Levante.

Rooney chỉ trích Isak vì vụ "đào tẩu" sang Liverpool

Theo Mail Sport, cựu danh thủ Wayne Rooney đã lên tiếng trên chương trình Match of the Day về tình hình hiện tại liên quan đến tiền đạo Alexander Isak, cho rằng cầu thủ người Thụy Điển đang hành xử "không đúng cách".

Rooney phát biểu: "Việc Isak từ chối đến tập luyện là điều rất khó chấp nhận, và sẽ rất khó để quay lại đội hình. Vấn đề ở đây là niềm tin và cách cậu ấy đang làm là sai lầm. Có thể Isak đang bị tư vấn sai.

Nhưng với đội bóng đang muốn chiêu mộ Isak (có vẻ là Liverpool) họ cũng cần cân nhắc: liệu đây có phải mẫu cầu thủ phù hợp, khi sẵn sàng bỏ rơi đồng đội và một CLB lớn như Newcastle? Đây là một cơ hội tốt, nhưng phải được thực hiện một cách đúng đắn. Luôn có cách đúng và sai để ra đi. Và tôi từng trải qua điều đó khi đề nghị rời Manchester United".

HLV Guardiola than phiền về đội hình quá đông

Phát biểu trước truyền thông, HLV Pep Guardiola bày tỏ lo ngại về quy mô đội hình hiện tại của Manchester City: "Quá đông – quá nhiều cầu thủ. Tôi thích một đội hình có chiều sâu để cạnh tranh ở mọi đấu trường, nhưng tôi không muốn phải để ai đó ngồi nhà.

Điều đó không lành mạnh. Bạn không thể tạo ra một bầu không khí tích cực để thi đấu. Mọi cầu thủ đều cần cảm thấy rằng họ có cơ hội ra sân và đóng góp. CLB đã biết điều này từ mùa trước; đây không phải là điều mới mẻ, nhưng tình hình là như vậy. Trong hai tuần tới, CLB sẽ trao đổi với các cầu thủ và người đại diện để tìm giải pháp".

Harry Kane chỉ ra 5 đối thủ lớn tại Champions League, phớt lờ Arsenal

Sau chiến thắng của Bayern Munich trước Stuttgart ở Siêu cúp Đức, tiền đạo Harry Kane đã liệt kê năm đội bóng mà anh cho là đối thủ nặng ký nhất trong cuộc đua vô địch Champions League mùa giải 2025/26. Đáng chú ý, Arsenal không có tên trong danh sách ứng viên của Kane.

Phát biểu với tờ Marca, đội trưởng tuyển Anh cho biết: "Tôi nghĩ Champions League năm nay sẽ giống như mọi năm. Chúng tôi sẽ là một trong những ứng viên hàng đầu, cùng với PSG, Real Madrid, Barcelona, Man City, Liverpool... Tất cả những đội bóng lớn đều sẽ hướng tới danh hiệu này".

Pulisic đáp trả chỉ trích sau khi rút khỏi Gold Cup

Christian Pulisic đã lên tiếng đáp trả làn sóng chỉ trích từ dư luận, đặc biệt là từ các cựu tuyển thủ Mỹ, sau khi anh quyết định không tham dự Gold Cup 2025. Dù đội tuyển Mỹ thi đấu ấn tượng và tiến đến trận chung kết, việc ngôi sao của AC Milan vắng mặt vẫn là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong suốt giải đấu.

Phát biểu trong tập mới nhất của loạt phim tài liệu PULISIC, cầu thủ 26 tuổi chia sẻ: “Thật khó để ra sân trong mọi trận đấu. Bạn thấy đấy, có rất nhiều chấn thương xảy ra. Nhưng đó là thực tế – là cách bóng đá vận hành. Mọi người luôn muốn chúng tôi thi đấu. Và tôi nghĩ đó là quyết định tôi buộc phải đưa ra, để làm điều tốt nhất cho bản thân, để một lần nghĩ cho chính mình”.