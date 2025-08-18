Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Nantes vs PSG 18/08/25 - Trực tiếp
Logo Nantes - NAN Nantes
0
Logo PSG - PSG PSG
0
Espanyol vs Atlético de Madrid 18/08/25 - Trực tiếp
Logo Espanyol - ESP Espanyol
0
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
0
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 18/8: Lewandowski hồi phục thần tốc, Rooney chỉ trích Isak

Theo Diario AS, Lewandowski nhiều khả năng sẽ kịp góp mặt trong trận đấu với Levante ở vòng đấu tiếp theo tại La Liga.

Lewandowski hồi phục thần tốc, Barcelona nhận cú hích lớn về lực lượng

Barcelona từng nhận cú sốc lớn về mặt lực lượng chỉ vài ngày trước khi mùa giải 2025/26 khởi tranh. Theo đó, tiền đạo chủ lực Robert Lewandowski dính chấn thương và được dự đoán sẽ phải nghỉ thi đấu ba tuần. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, chân sút người Ba Lan đang hồi phục nhanh hơn dự kiến.

Lewandowski báo tin vui cho Barca

Theo Diario AS, Lewandowski nhiều khả năng sẽ kịp góp mặt trong trận đấu với Levante ở vòng đấu tiếp theo tại La Liga. "Lewy" dự kiến sẽ trở lại tập luyện cùng toàn đội vào đầu tuần tới, đội ngũ y tế của Barcelona sẽ tiến hành đánh giá thể trạng của lão tướng người Ba Lan trước khi đưa ra quyết định cuối cùng vào thứ Sáu – chỉ một ngày trước trận đấu với Levante.

Rooney chỉ trích Isak vì vụ "đào tẩu" sang Liverpool

Theo Mail Sport, cựu danh thủ Wayne Rooney đã lên tiếng trên chương trình Match of the Day về tình hình hiện tại liên quan đến tiền đạo Alexander Isak, cho rằng cầu thủ người Thụy Điển đang hành xử "không đúng cách".

Rooney phát biểu: "Việc Isak từ chối đến tập luyện là điều rất khó chấp nhận, và sẽ rất khó để quay lại đội hình. Vấn đề ở đây là niềm tin và cách cậu ấy đang làm là sai lầm. Có thể Isak đang bị tư vấn sai.

Nhưng với đội bóng đang muốn chiêu mộ Isak (có vẻ là Liverpool) họ cũng cần cân nhắc: liệu đây có phải mẫu cầu thủ phù hợp, khi sẵn sàng bỏ rơi đồng đội và một CLB lớn như Newcastle? Đây là một cơ hội tốt, nhưng phải được thực hiện một cách đúng đắn. Luôn có cách đúng và sai để ra đi. Và tôi từng trải qua điều đó khi đề nghị rời Manchester United".

HLV Guardiola than phiền về đội hình quá đông

Phát biểu trước truyền thông, HLV Pep Guardiola bày tỏ lo ngại về quy mô đội hình hiện tại của Manchester City: "Quá đông – quá nhiều cầu thủ. Tôi thích một đội hình có chiều sâu để cạnh tranh ở mọi đấu trường, nhưng tôi không muốn phải để ai đó ngồi nhà.

Điều đó không lành mạnh. Bạn không thể tạo ra một bầu không khí tích cực để thi đấu. Mọi cầu thủ đều cần cảm thấy rằng họ có cơ hội ra sân và đóng góp. CLB đã biết điều này từ mùa trước; đây không phải là điều mới mẻ, nhưng tình hình là như vậy. Trong hai tuần tới, CLB sẽ trao đổi với các cầu thủ và người đại diện để tìm giải pháp".

Harry Kane chỉ ra 5 đối thủ lớn tại Champions League, phớt lờ Arsenal

Sau chiến thắng của Bayern Munich trước Stuttgart ở Siêu cúp Đức, tiền đạo Harry Kane đã liệt kê năm đội bóng mà anh cho là đối thủ nặng ký nhất trong cuộc đua vô địch Champions League mùa giải 2025/26. Đáng chú ý, Arsenal không có tên trong danh sách ứng viên của Kane.

Phát biểu với tờ Marca, đội trưởng tuyển Anh cho biết: "Tôi nghĩ Champions League năm nay sẽ giống như mọi năm. Chúng tôi sẽ là một trong những ứng viên hàng đầu, cùng với PSG, Real Madrid, Barcelona, Man City, Liverpool... Tất cả những đội bóng lớn đều sẽ hướng tới danh hiệu này".

Pulisic đáp trả chỉ trích sau khi rút khỏi Gold Cup

Christian Pulisic đã lên tiếng đáp trả làn sóng chỉ trích từ dư luận, đặc biệt là từ các cựu tuyển thủ Mỹ, sau khi anh quyết định không tham dự Gold Cup 2025. Dù đội tuyển Mỹ thi đấu ấn tượng và tiến đến trận chung kết, việc ngôi sao của AC Milan vắng mặt vẫn là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong suốt giải đấu.

Phát biểu trong tập mới nhất của loạt phim tài liệu PULISIC, cầu thủ 26 tuổi chia sẻ: “Thật khó để ra sân trong mọi trận đấu. Bạn thấy đấy, có rất nhiều chấn thương xảy ra. Nhưng đó là thực tế – là cách bóng đá vận hành. Mọi người luôn muốn chúng tôi thi đấu. Và tôi nghĩ đó là quyết định tôi buộc phải đưa ra, để làm điều tốt nhất cho bản thân, để một lần nghĩ cho chính mình”.

Arsenal - MU đối đầu ở "phiên chợ hè", quyết giành sao Hàn Quốc Lee Kang In
Arsenal - MU đối đầu ở "phiên chợ hè", quyết giành sao Hàn Quốc Lee Kang In

Arsenal và Man United đang bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt để sở hữu Lee Kang In. Trong khi "Pháo thủ" đã chủ động liên hệ trực tiếp để giành lợi...

Bấm xem >>

-18/08/2025 00:57 AM (GMT+7)
