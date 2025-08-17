Tottenham ra quân tưng bừng lại sắp đón viện binh sáng giá, cửa top 4 rất lớn

🎉 Bộ mặt mới tràn đầy hứng khởi

Có thể nói Tottenham và Man City đều đã để lại ấn tượng mạnh nhất ở vòng 1 Premier League. Họ đều thắng đậm trước những đối thủ được đánh giá sẽ phải chật vật đua trụ hạng, nhưng cách họ vận hành đấu pháp lẫn màn trình diễn của một số cá nhân mới là điểm nhấn.

Tottenham chơi tấn công áp đảo trước Burnley. Mùa trước họ gặp đội yếu cũng chật vật, thậm chí thua cả Leicester City

Man City chơi tưng bừng không phải điều ngạc nhiên, họ vẫn còn Erling Haaland nhưng năm nay đã có thêm Reijnders trong vai trò Gundogan để lại, và tiền vệ người Hà Lan gốc Indonesia chẳng mất nhiều thời gian chứng minh trình độ của anh. Màn trình diễn trước Wolves thậm chí cho thấy AC Milan khá dại khi bán Reijnders chỉ 55 triệu euro, dù Reijnders vừa đoạt giải tiền vệ hay nhất Serie A mùa trước.

Nhưng tại London có 2 màn trình diễn đã để lại ấn tượng sâu sắc. Tottenham hạ đẹp Burnley 3-0 với 2 bàn cho Richarlison ghi, tiền đạo người Brazil này chưa từng có mùa nào chơi tốt từ khi gia nhập Spurs nhưng anh đã nhanh chóng vào đà cho mùa này theo cách rất ấn tượng.

Và cả 2 bàn của Richarlison đều được kiến tạo bởi Mohammed Kudus, có lẽ là cầu thủ năng nổ nhất của bóng đá châu Âu tuần qua. Kudus là cơn ác mộng của các hậu vệ PSG trong trận Siêu cúp châu Âu, thậm chí việc anh bị thay ra đã được xem là thời điểm PSG bắt đầu ngược dòng. Trước Burnley, Kudus đá 85 phút và chỉ đúng 1 lần để mất bóng.

Richarlison hôn đầu Kudus theo phong cách Blanc - Barthez

Cực kỳ to con, dày người nhưng cũng đi kèm với bước 1 mượt mà và kỹ thuật đi bóng trơn tru, Kudus là kiểu cầu thủ rất đáng sợ bởi lấy bóng trong chân anh gần như là điều không thể, kể cả khi bị 2 người kèm. Kudus là kiểu cầu thủ mà điều gì anh muốn xảy ra, nó sẽ xảy ra và không ai có thể ngăn Kudus đạt được điều đó.

Sẽ có người so sánh Kudus với Adama Traore, nhưng Traore khá dở trong khâu kiến tạo hay kết thúc, trong khi Kudus vừa qua đã dọn cỗ 2 lần cho Richarlison, toàn những quả đưa bóng vào rất đúng tầm. Wolves và Fulham không đội nào dựa nổi vào Traore để đạt được thành tích tốt, trong khi Kudus đã luôn gánh vác hàng công West Ham đều đặn.

🔋 Đã mạnh lại sắp có thêm viện binh

Trong lúc này, Tottenham vẫn đang hoạt động trên thị trường chuyển nhượng và họ đã sắp đạt được thỏa thuận mua Eberechi Eze lẫn Savinho. Nếu thành công cả 2 vụ này thì e rằng Tottenham sẽ có tiềm năng trở thành một đội top 4.

Tăng cường được Savinho và Eze sẽ khiến Tottenham lấp nốt 2 vị trí còn gây mơ hồ trên hàng tấn công

Chấn thương của James Maddison để lại sự lo lắng lớn cho Tottenham vì không rõ ai có thể đá vị trí hộ công, nhưng Eze sẽ là người thay thế lý tưởng. Eze ở Crystal Palace là một trong những cầu thủ chơi sáng tạo nhất của Premier League, sở hữu cả tốc độ lẫn khả năng rê dắt để kết hợp với các đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội.

Có được Eze sẽ khiến Tottenham khỏi lo về vị trí “số 10”, trong khi Savinho sẽ đá được cánh trái mà Son Heung Min bỏ lại. Savinho tất nhiên không giống như tiền đạo người Hàn Quốc, anh giống một cầu thủ chơi thiên về sáng tạo tình huống hơn, nhưng khâu dứt điểm ở trong đã có Richarlison, Kudus hay Dominic Solanke đảm trách.

Chiều sâu đội hình của Tottenham hứa hẹn rất đáng gờm khi có được 2 sự bổ sung trên, khi họ có Savinho, Richarlison, Eze, Solanke, Kudus, Brennan Johnson, Mathys Tel, Manor Solomon và Wilson Odobert cho 4 vị trí trên hàng công, chưa kể Maddison khi bình phục và Dejan Kulusevski cũng có thể được kéo lên đá “số 10”.

HLV Thomas Frank sẽ có trong tay đội hình có lực lượng rất dồi dào, điều người tiền nhiệm Ange Postecoglou không có được mùa trước

Tuyến giữa của Tottenham cũng đã định hình, với Palhinha ở vị trí đánh chặn, Pape Sarr, Bentancur cùng Lucas Bergvall thay nhau vị trí còn lại, ngoài ra Yves Bissouma có thể đá dự bị (dù khả năng là Bissouma sắp bị bán). Lực lượng trung vệ của Spurs cũng hùng hậu không kém, Dragusin lúc này chấn thương nhưng đội đã có Romero, Van de Ven, Danso, Vuskovic và cả Kota Takai.

Kết hợp với đội hình dày là khả năng cầm quân của HLV Thomas Frank, người đề cao sự chắc chắn trong phòng ngự và biết xếp bài trong các tình huống cố định. Tottenham do đó chưa biết chừng sẽ tạo thêm nhiều bất ngờ trong mùa giải này.