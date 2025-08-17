Sesko và Gyokeres: Làn gió mới thách thức ngoại hạng Anh

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVC PVF-CAND
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Nantes vs PSG
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Espanyol vs Atlético de Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Khán giả ngoại hạng Anh mùa này sẽ đổ dồn ánh nhìn vào hai tân binh đắt giá Sesko và Gyokeres những số 9 được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới trên hàng công.

   

⚽ Chân sút mới của Ngoại hạng Anh – Sesko & Gyokeres cùng xuất trận

Man United và Arsenal từ lâu đã khao khát một trung phong đẳng cấp để gánh vác hàng công. Sau nhiều mùa giải loay hoay tìm kiếm, mùa hè này cả hai “ông lớn” của bóng đá Anh đã quyết định phá két để mang về hai chân sút triển vọng bậc nhất châu Âu Sesko và Gyokeres.

Sesko và Gyokeres cặp đôi đáng xem nhất mùa này của Ngoại hạng Anh

Sesko và Gyokeres cặp đôi đáng xem nhất mùa này của Ngoại hạng Anh

Arsenal đã chi tới 64 triệu bảng để sở hữu Gyokeres từ Sporting Lisbon. Chân sút người Thụy Điển gây ấn tượng mạnh khi ghi 54 bàn ở mùa giải trước, đạt hiệu suất trung bình 1,25 bàn mỗi trận. Đây được coi là mắt xích còn thiếu trong hành trình chinh phục danh hiệu của “Pháo thủ”.

Trong khi đó, Man United đã hoàn tất thương vụ Sesko, tiền đạo người Slovenia vốn được họ theo đuổi từ năm 2019. Dù nhiều lần lỡ hẹn, cuối cùng Sesko cũng cập bến Old Trafford, mang theo kỳ vọng vực dậy hàng công chỉ ghi 44 bàn mùa trước, thành tích tệ nhất trong hơn nửa thế kỷ. Với tuổi trẻ, thể hình lý tưởng và khát vọng chứng minh bản thân, Sesko hứa hẹn trở thành mảnh ghép quan trọng để “Quỷ đỏ” tái thiết.

🔥 Gyokeres – Mắt xích còn thiếu để Arsenal chinh phục ngai vàng

Mùa giải trước, Arsenal sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất ngoại hạng Anh với chỉ 34 bàn thua, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để họ bứt phá trong cuộc đua vô địch. Nguyên nhân chính đến từ hàng công thiếu sự bùng nổ. Không cầu thủ nào cán mốc 10 bàn, Kai Havertz chỉ kịp ghi 9 bàn trước khi dính chấn thương dài hạn, còn Gabriel Jesus vẫn chưa tìm lại phong độ đỉnh cao.

Viktor Gyokeres được coi là lời giải cho cơn khát bàn thắng

Viktor Gyokeres được coi là lời giải cho cơn khát bàn thắng

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Viktor Gyokeres được coi là lời giải cho cơn khát bàn thắng. Tiền đạo người Thụy Điển đã ghi gần 100 bàn chỉ sau 3 mùa giải ở Sporting Lisbon, khẳng định bản năng sát thủ vòng cấm. Huyền thoại Thierry Henry cũng phải thừa nhận: “Gyokeres là một sát thủ vòng cấm, còn Arsenal là đội tạo ra vô số cơ hội. Đây là sự kết hợp hoàn hảo”.

Với khả năng dứt điểm đa dạng, thể lực sung mãn và sự lạnh lùng khi đứng trước khung thành, Gyokeres được kỳ vọng trở thành “Henry mới” ở Emirates. Anh không chỉ mang đến hy vọng chấm dứt cơn hạn hán bàn thắng, mà còn thổi bùng giấc mơ chinh phục chức vô địch ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 22 năm chờ đợi của "Pháo thủ".

💪 Sesko – Canh bạc lớn của Man Utd nhưng đầy hứa hẹn

Kể từ sau thời Robin van Persie, Man United vẫn loay hoay trong việc tìm kiếm một “sát thủ vòng cấm” đích thực. Rasmus Hojlund từng được kỳ vọng trở thành lời giải, nhưng sự sa sút phong độ khiến anh chỉ ghi vỏn vẹn 4 bàn mùa trước, qua đó phơi bày khoảng trống đáng báo động trên hàng công “Quỷ đỏ”.

Man United vẫn loay hoay trong việc tìm kiếm một “sát thủ vòng cấm” đích thực

Man United vẫn loay hoay trong việc tìm kiếm một “sát thủ vòng cấm” đích thực

Trong bối cảnh ấy, Sesko xuất hiện như niềm hy vọng mới. Dù chưa từng cán mốc 15 bàn/mùa tại một giải VĐQG hàng đầu châu Âu, tiền đạo người Slovenia lại gây ấn tượng nhờ thể hình lý tưởng, tư duy chơi bóng thông minh và tinh thần khát khao tiến bộ.

HLV Ruben Amorim thậm chí khẳng định: “Sesko bị ám ảnh bởi bóng đá. Cậu ấy có đủ tài năng và quyết tâm để trở thành tiền đạo số 1 của Man United trong nhiều năm tới.”

Benjamin Sesko và Viktor Gyokeres không chỉ là những bản hợp đồng bom tấn của Man United và Arsenal, mà còn đại diện cho khát vọng tìm lại hình ảnh của những “số 9 đích thực” tại Ngoại hạng Anh.

Trong bối cảnh giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh đã quá lâu chứng kiến sự lấn át của những “số 9 ảo" hay tiền đạo đa năng, sự xuất hiện của hai trung phong trẻ tuổi và giàu khát vọng này được xem như làn gió mới.

Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/08/2025 09:12 AM (GMT+7)
