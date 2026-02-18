“Cô giáo” Lò Thị Phung muốn lấy 3 đai MMA, knock-out sớm đối thủ vì lý do đặc biệt

🥊 Tiết lộ lý do thích knock-out sớm đối thủ trong hiệp 1

Bỏ lại công việc cô giáo mầm non để theo đuổi đam mê võ thuật, Lò Thị Phung liên tiếp gặt hái thành công ở các giải đấu trong nước và quốc tế để trở thành nữ võ sĩ MMA nổi tiếng bậc nhất Việt Nam hiện nay. Sau nhiều chức vô địch quốc gia và quốc tế, mới đây nhất, cô gái người dân tộc Thái quê Sơn La (Lai Châu) đã bổ sung vào bảng thành tích của mình tấm HCV giải vô địch MMA châu Á 2026 (Asian MMA Championship) tại Trung Quốc.

Lò Thị Phung tiết lộ lý do thích knock-out đối thủ trong hiệp đầu

Đặc biệt, Lò Thị Phung gây “sốt” khi thể hiện trình độ vượt trội, liên tiếp knock-out các đối thủ đến từ Thái Lan, Mông Cổ hay Iran chỉ trong hiệp đầu, thậm chí là chỉ sau hơn 1 phút thi đấu. Đây cũng là phong cách thi đấu quen thuộc của Lò Thị Phung khi hầu hết các trận đấu của mình, cô luôn kết thúc bằng knock-out trong hiệp đầu tiên.

“Thường thì bước lên sàn đấu, tôi sẽ cố gắng giải quyết đối thủ nhanh bằng knock-out vì tôi muốn mình là người quyết định trận đấu chứ không phải điểm số của các trọng tài. Với lại tôi rất sợ làm các bạn chấn thương vì các bạn cũng là con gái giống mình nên tôi sẽ chọn cách nhanh nhất, hiệu quả nhất để kết thúc. Tôi rất vui khi được nhiều tình cảm từ người hâm mộ”, Lò Thị Phung vui vẻ chia sẻ.

🌟 Muốn giành 3 đai vô địch MMA, tham dự đấu trường UFC

Tết năm nay, Lò Thị Phung sẽ trở về quê nhà Sơn La để đón năm mới cùng gia đình. Nữ võ sĩ khét tiếng ở các đấu trường MMA, Lò Thị Phung cho biết cô rất thích mặc quần áo của dân tộc mình vào ngày lễ để tham gia vào các hội xuân, chơi các trò chơi dân gian như tung còn, kéo co, đẩy gậy…

Nữ võ sĩ thích mặc đồ dân tộc của mình, tham gia các trò chơi dân gian trong dịp Tết

Song song đó, cô cũng dành thời gian tập luyện theo giáo án riêng của HLV, chủ yếu tập các bài duy trì thể lực. Cô cũng tiết lộ bản thân đã dành một phần tiền thưởng tích góp được cho bố mẹ sửa sang nhà cửa và mua sắm Tết.

Bật mí về mục tiêu trong năm 2026, Lò Thị Phung cho biết cô hướng đến việc sẽ tranh 3 chiếc đai của đấu trường MMA số 1 Việt Nam LION Championship ở các hạng cân 48kg, 52kg và 56kg. Đây là đấu trường mà Lò Thị Phung đã hụt mất chiếc đai vô địch trong năm 2025 sau một trận thua điểm đầy tranh cãi diễn ra trong 5 hiệp đấu.

“Việc chưa giành đai LION Championship không làm tôi tiếc nuối mà đó là một kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp võ sĩ của tôi. Đó sẽ là động lực để tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn”, nữ võ sĩ chia sẻ.

Lò Thị Phung hướng đến 3 đai vô địch, sẽ tham dự UFC trong năm 2026

Song song đó, Lò Thị Phung cho biết cô còn tham gia một số giải đấu trong nước, 1 số trận chuyên nghiệp quốc tế và sẽ tham dự đấu trường UFC.

Ngoài việc tập luyện và thi đấu, Lò Thị Phung cũng tích cực tham gia các công tác thiện nguyện, hỗ trợ các bạn chậm khả năng vận động trở về cuộc sống bình thường. Ngoài ra, cô còn mong muốn hoàn thành chương trình Đại Học và tiếp tục học tiếp lên Thạc Sĩ.