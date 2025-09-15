Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Athletic Club vs Arsenal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Villarreal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Real Madrid vs Olympique Marseille
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Juventus vs Borussia Dortmund
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ajax vs Inter Milan
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayern Munich vs Chelsea
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Liverpool vs Atlético de Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
PSG vs Atalanta
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Club Brugge vs Monaco
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Copenhagen vs Bayer Leverkusen
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-

Amorim chỉ còn 3 trận để tự cứu mình, lộ số tiền đền bù MU phải trả

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26 Ruben Amorim

Ruben Amorim sẽ đối mặt với quyết định sa thải từ MU nếu kết quả tiếp tục tệ trong 3 vòng đấu nữa.

   

Cam kết lung lay

Sau thất bại 0-3 trước Man City ở vòng 4 Premier League, MU đã tụt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Không chỉ thành tích mùa này mà thành tích của MU dưới thời Ruben Amorim trông cực kỳ ảm đạm: với chỉ 36,17% số trận thắng ở mọi đấu trường, HLV người Bồ Đào Nha đang là HLV có tỷ lệ thắng thấp nhất trong lịch sử MU kể từ sau Đệ nhị Thế chiến.

Ruben Amorim

Ruben Amorim

Với đà kết quả này, MU có thể sẽ còn trượt dài nữa. Họ trước đó đã bị loại khỏi League Cup dưới tay của Grimsby ở giải League Two (hạng 4) nên về lý thuyết, MU sẽ chỉ có mặt trận Premier League để tập trung thi đấu từ giờ cho tới hết năm. Nhưng có vẻ họ cũng sẽ chẳng biến đó thành một lợi thế để khai thác khi đã có những kết quả rất kém thuyết phục.

Liệu ban lãnh đạo MU kiên nhẫn được với Amorim thêm bao lâu? Sau trận thua vừa qua, nhà cầm quân này đã thẳng thắn nói rằng ông sẽ không thay đổi triết lý và đấu pháp của mình, và nếu MU muốn thay đổi, họ sẽ phải thay đổi chính ông.

Mặc dù INEOS đã cam kết xây dựng lại đội bóng với tầm nhìn của Amorim, nhưng báo giới Anh vẫn cảm thấy đây không phải là lúc tổ chức này có thể để Amorim tiếp tục dẫn MU đi theo con đường hiện tại. Một cách tiếp cận đề cao kết quả hơn cần phải được áp dụng để MU chặn lại đà trượt dài này.

3 trận phải thắng 2

Sky Sports mới đây cho biết nếu kết quả của MU tiếp tục đi xuống, ban lãnh đạo MU sẽ tổ chức họp khẩn để bàn lại về định hướng của đội bóng. Định hướng đó sẽ bao gồm cả việc xem xét Amorim có còn phù hợp với vị trí HLV trưởng.

Brentford vừa cầm hòa Chelsea, và 2 đội này sẽ là đối thủ của MU ở 2 vòng Premier League tới

Brentford vừa cầm hòa Chelsea, và 2 đội này sẽ là đối thủ của MU ở 2 vòng Premier League tới

Nguồn tin cho biết cuộc họp sẽ diễn ra ngay vào nửa đầu tháng 10 tới, khi các trận đấu thuộc FIFA Days diễn ra và các CLB tạm nghỉ. Như vậy, Amorim sẽ còn 3 trận đấu nữa để khiến các lãnh đạo MU bị thuyết phục bởi dự án của mình. Nếu kết quả 3 trận đó quá tệ, Amorim hoàn toàn có thể bị sa thải.

MU sẽ gặp Chelsea ở vòng 5 Premier League trước khi đụng độ 2 đối thủ vừa sức hơn là Brentford và Sunderland. Chelsea thì e là khó cho MU để thắng được, nhưng Brentford và Sunderland là 2 đội “Quỷ Đỏ” phải lấy được 3 điểm để Amorim không bị mất việc. Tất nhiên không phải dễ để đấu với 2 đội này: Brentford vừa cầm hòa chính Chelsea, trong khi Sunderland đã đứng thứ 7 sau khi giành 7 điểm ở 4 vòng đầu.

Dù vậy, ban lãnh đạo MU cũng sẽ phải bàn về việc sẽ đền bù hợp đồng của Amorim ra sao nếu sa thải ông này. Được biết số tiền có thể lên tới 13 triệu bảng, và MU gần đây đang rất ngại phải chi những khoản tiền như vậy.

MU nên "thay" cầu thủ hay HLV, ông lớn chạy đà hoàn hảo trước trận ra quân Cúp C1 (Clip 1 phút)
MU nên "thay" cầu thủ hay HLV, ông lớn chạy đà hoàn hảo trước trận ra quân Cúp C1 (Clip 1 phút)

Một lần nữa, dư luận lại dấy lên tranh cãi về việc thanh lọc lực lượng hay sa thải HLV sau khi MU thua thảm Man City.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/09/2025 18:01 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN