Amorim chỉ còn 3 trận để tự cứu mình, lộ số tiền đền bù MU phải trả

Cam kết lung lay

Sau thất bại 0-3 trước Man City ở vòng 4 Premier League, MU đã tụt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Không chỉ thành tích mùa này mà thành tích của MU dưới thời Ruben Amorim trông cực kỳ ảm đạm: với chỉ 36,17% số trận thắng ở mọi đấu trường, HLV người Bồ Đào Nha đang là HLV có tỷ lệ thắng thấp nhất trong lịch sử MU kể từ sau Đệ nhị Thế chiến.

Ruben Amorim

Với đà kết quả này, MU có thể sẽ còn trượt dài nữa. Họ trước đó đã bị loại khỏi League Cup dưới tay của Grimsby ở giải League Two (hạng 4) nên về lý thuyết, MU sẽ chỉ có mặt trận Premier League để tập trung thi đấu từ giờ cho tới hết năm. Nhưng có vẻ họ cũng sẽ chẳng biến đó thành một lợi thế để khai thác khi đã có những kết quả rất kém thuyết phục.

Liệu ban lãnh đạo MU kiên nhẫn được với Amorim thêm bao lâu? Sau trận thua vừa qua, nhà cầm quân này đã thẳng thắn nói rằng ông sẽ không thay đổi triết lý và đấu pháp của mình, và nếu MU muốn thay đổi, họ sẽ phải thay đổi chính ông.

Mặc dù INEOS đã cam kết xây dựng lại đội bóng với tầm nhìn của Amorim, nhưng báo giới Anh vẫn cảm thấy đây không phải là lúc tổ chức này có thể để Amorim tiếp tục dẫn MU đi theo con đường hiện tại. Một cách tiếp cận đề cao kết quả hơn cần phải được áp dụng để MU chặn lại đà trượt dài này.

3 trận phải thắng 2

Sky Sports mới đây cho biết nếu kết quả của MU tiếp tục đi xuống, ban lãnh đạo MU sẽ tổ chức họp khẩn để bàn lại về định hướng của đội bóng. Định hướng đó sẽ bao gồm cả việc xem xét Amorim có còn phù hợp với vị trí HLV trưởng.

Brentford vừa cầm hòa Chelsea, và 2 đội này sẽ là đối thủ của MU ở 2 vòng Premier League tới

Nguồn tin cho biết cuộc họp sẽ diễn ra ngay vào nửa đầu tháng 10 tới, khi các trận đấu thuộc FIFA Days diễn ra và các CLB tạm nghỉ. Như vậy, Amorim sẽ còn 3 trận đấu nữa để khiến các lãnh đạo MU bị thuyết phục bởi dự án của mình. Nếu kết quả 3 trận đó quá tệ, Amorim hoàn toàn có thể bị sa thải.

MU sẽ gặp Chelsea ở vòng 5 Premier League trước khi đụng độ 2 đối thủ vừa sức hơn là Brentford và Sunderland. Chelsea thì e là khó cho MU để thắng được, nhưng Brentford và Sunderland là 2 đội “Quỷ Đỏ” phải lấy được 3 điểm để Amorim không bị mất việc. Tất nhiên không phải dễ để đấu với 2 đội này: Brentford vừa cầm hòa chính Chelsea, trong khi Sunderland đã đứng thứ 7 sau khi giành 7 điểm ở 4 vòng đầu.

Dù vậy, ban lãnh đạo MU cũng sẽ phải bàn về việc sẽ đền bù hợp đồng của Amorim ra sao nếu sa thải ông này. Được biết số tiền có thể lên tới 13 triệu bảng, và MU gần đây đang rất ngại phải chi những khoản tiền như vậy.