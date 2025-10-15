Bryan Mbeumo hy vọng sẽ giúp tuyển Cameroon giành quyền tham dự World Cup 2026, nhưng tiền đạo của Manchester United phải đối mặt với một kịch bản ác mộng. Vậy kịch bản ác mộng xảy ra với Mbeumo và MU là gì?

Giấc mơ World Cup của Bryan Mbeumo cùng Cameroon có thể gây ra rắc rối cho Manchester United. Cameroon vừa bị Angola cầm hòa không bàn thắng ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, khiến họ kém đội đầu bảng Cape Verde bốn điểm, đội đã giành được vé tham dự World Cup 2026.

Mbeumo và Andre Onana, hiện đang được MU cho mượn tại Trabzonspor, phải chờ xem liệu vị trí thứ hai của Cameroon có đủ để đảm bảo một suất play-off hay không. Ban đầu, số phận của tuyển Cameroon nằm ngoài tầm kiểm soát, khi CHDC Congo, Uganda, hoặc Nigeria đều có khả năng vượt mặt họ.

Tuy nhiên, kết thúc vòng bảng vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi vào đêm qua và rạng sáng nay 15-10, Cameroon, cùng với Nigeria, CHDC Congo và Gabon là 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất tham dự vòng play-off. 9 đội bóng đã giành vé chính thức dự World Cup 2026 gồm Bờ Biển Ngà, Senegal, Morocco, Tunisia, Ai Cập, Algeria, Ghana, Nam Phi và Cape Verde. Cameroon sẽ tham dự vòng play-off của Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) thi đấu vào tháng 11 để xác định đội nào sẽ tiến vào vòng play-off liên lục địa.

Kịch bản ác mộng xảy ra với Mbeumo và MU. ẢNH: EPA

Những đội chiến thắng sau đó sẽ phải đối mặt với vòng play-off thứ hai liên khu vực, bao gồm các đội từ CONMEBOL (Nam Mỹ), CONCACAF (Bắc Mỹ), OFC (Châu Đại Dương) và AFC (châu Á). Nhìn chung, Cameroon có thể phải chơi tới bốn trận đấu áp lực cao - hai trận ở CAF và hai trận ở liên khu vực - trong nỗ lực giành một suất tham dự World Cup 2026.

CAF đã xác nhận, ở vòng play-off khu vực châu Phi, các trận đấu hòa sẽ phải bước vào hiệp phụ và nếu cần, sẽ phải đá luân lưu, với các đội được phép thay người năm lần, cộng thêm lần thay người thứ sáu trong hiệp phụ. Trong khi đó, giải đấu play-off liên khu vực dự kiến ​​sẽ diễn ra tại Mexico vào cuối tháng 3 năm 2026.

Nếu "những con sư tử bất khuất" Cameroon không đủ điều kiện tham dự World Cup 2026 gồm 48 đội, đây sẽ là lần thứ ba kể từ năm 1986 họ không thể tham dự, trước đó họ đã tham gia Italia 1990, Mỹ 1994, Pháp 1998, Hàn Quốc-Nhật Bản 2002, Nam Phi 2010, Brazil 2014 và Qatar 2022.

Với lịch thi đấu căng thẳng tại Premier League từ tháng 11 đến tháng 3, bất kỳ chấn thương hoặc mệt mỏi nào khi di chuyển ảnh hưởng đến Mbeumo đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tham vọng của Manchester United trong mùa giải này.