Tin mới nhất bóng đá sáng 16/1: Chelsea bị virus lây lan

Como vs Milan 16/01/26 - Trực tiếp
Logo Como - COM Como
0
Logo Milan - MIL Milan
0
U23 Nhật Bản vs U23 Jordan
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Việt Nam vs U23 UAE
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Monaco vs Lorient
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Paris Saint-Germain vs Lille
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Lille - LIL Lille
-
U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Manchester United vs Manchester City
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Levante
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Udinese vs Inter Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Tottenham Hotspur vs West Ham United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Sunderland vs Crystal Palace
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Liverpool vs Burnley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Leeds United vs Fulham
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Chelsea vs Brentford
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
U23 Australia vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Napoli vs Sassuolo
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Real Betis vs Villarreal
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Alavés
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Aston Villa vs Everton
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Lyonnais vs Brest
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Real Sociedad vs Barcelona
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 16/1: Chelsea bị virus lây lan

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Bản tin bóng đá sáng 16/1: HLV Rosenior xác nhận một số cầu thủ Chelsea đã bị nhiễm virus và bị ốm phải ở nhà.

Chelsea bị virus lây lan

HLV Liam Rosenior tiết lộ đội hình Chelsea và cả một số thành viên ban huấn luyện đã bị lây bởi virus. Ông cho biết Liam Delap và Jamie Gittens đều được yêu cầu về nhà sau khi họ bị ốm và không đá trận gặp Arsenal ở bán kết lượt đi League Cup. Rosenior nói trong ngày 15/1 các bác sỹ của Chelsea đã phải gặp các cầu thủ và nhắc nhở họ về vệ sinh cơ bản để tránh virus lây.

Liam Delap

Liam Delap

Richarlison chấn thương, nghỉ 2 tháng

Lực lượng Tottenham vừa gặp tổn thất nghiêm trọng khi tiền đạo Richarlison đã bị chấn thương nặng phải nghỉ trong 2 tháng tới. HLV Thomas Frank cho biết chân sút người Brazil đã bị đau nặng trong trận thua Aston Villa ở FA Cup và đã bị đau dây chằng. Trung phong Dominic Solanke gần bình phục nhưng chưa rõ cụ thể khi nào trở lại thi đấu để thế chỗ Richarlison.

Foden đánh giá về kỹ năng của Semenyo

Phil Foden vừa có một cuộc phỏng vấn thú vị với podcast “Men in Blazers” và trong cuộc nói chuyện này, Foden đã đánh giá về kỹ năng của đồng đội mới Antoine Semenyo. Ngôi sao của Man City nói: “Antoine thích mở tốc vòng ra sau lưng hàng thủ đối phương, phá bẫy việt vị. Tôi nghĩ chúng tôi không có nhiều cầu thủ như vậy. Khi gặp những đội đá phòng ngự lùi rất sâu thì chúng tôi cần những cầu thủ như cậu ấy, khả năng di chuyển và chọn vị trí rất tốt gần cầu môn”.

Arteta nói về cách dùng Zubimendi

Martin Zubimendi mới đá mùa đầu tiên ở Arsenal nhưng đã trở thành cầu thủ không thể thay thế và còn ghi số bàn thắng cao nhất trong sự nghiệp. Khi được hỏi về cách dùng tiền vệ này, HLV Mikel Arteta đáp: “Còn gì khác cậu ấy có thể làm được? Tôi nghĩ cậu ấy muốn làm gì cũng được, Martin cũng có những phẩm chất như Declan Rice. Chúng tôi đá trong một hệ thống nhưng luôn cho các cầu thủ cơ hội mở khóa khả năng của chính mình”.

Aston Villa sắp đón Tammy Abraham

Tờ The Times cho biết Aston Villa đang sắp xong thủ tục đưa tiền đạo Tammy Abraham về với bản hợp đồng 4 năm rưỡi. Abraham đang đá cho Besiktas ở Thổ Nhĩ Kỳ dưới dạng cho mượn từ Roma và đã không chơi bóng ở Anh từ 2021 đến nay, nhưng Aston Villa muốn anh do họ cần chiều sâu ở vị trí trung phong, trong lúc lịch thi đấu của đội đợt tới sẽ dày lên. Abraham đã từng khoác áo Aston Villa dưới dạng cho mượn mùa 2018/19, ghi 25 bàn chỉ trong 37 trận ở Premier League.

-16/01/2026 01:40 AM (GMT+7)
