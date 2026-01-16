Tin mới nhất bóng đá sáng 16/1: Chelsea bị virus lây lan

Chelsea bị virus lây lan

HLV Liam Rosenior tiết lộ đội hình Chelsea và cả một số thành viên ban huấn luyện đã bị lây bởi virus. Ông cho biết Liam Delap và Jamie Gittens đều được yêu cầu về nhà sau khi họ bị ốm và không đá trận gặp Arsenal ở bán kết lượt đi League Cup. Rosenior nói trong ngày 15/1 các bác sỹ của Chelsea đã phải gặp các cầu thủ và nhắc nhở họ về vệ sinh cơ bản để tránh virus lây.

Richarlison chấn thương, nghỉ 2 tháng

Lực lượng Tottenham vừa gặp tổn thất nghiêm trọng khi tiền đạo Richarlison đã bị chấn thương nặng phải nghỉ trong 2 tháng tới. HLV Thomas Frank cho biết chân sút người Brazil đã bị đau nặng trong trận thua Aston Villa ở FA Cup và đã bị đau dây chằng. Trung phong Dominic Solanke gần bình phục nhưng chưa rõ cụ thể khi nào trở lại thi đấu để thế chỗ Richarlison.

Foden đánh giá về kỹ năng của Semenyo

Phil Foden vừa có một cuộc phỏng vấn thú vị với podcast “Men in Blazers” và trong cuộc nói chuyện này, Foden đã đánh giá về kỹ năng của đồng đội mới Antoine Semenyo. Ngôi sao của Man City nói: “Antoine thích mở tốc vòng ra sau lưng hàng thủ đối phương, phá bẫy việt vị. Tôi nghĩ chúng tôi không có nhiều cầu thủ như vậy. Khi gặp những đội đá phòng ngự lùi rất sâu thì chúng tôi cần những cầu thủ như cậu ấy, khả năng di chuyển và chọn vị trí rất tốt gần cầu môn”.

Arteta nói về cách dùng Zubimendi

Martin Zubimendi mới đá mùa đầu tiên ở Arsenal nhưng đã trở thành cầu thủ không thể thay thế và còn ghi số bàn thắng cao nhất trong sự nghiệp. Khi được hỏi về cách dùng tiền vệ này, HLV Mikel Arteta đáp: “Còn gì khác cậu ấy có thể làm được? Tôi nghĩ cậu ấy muốn làm gì cũng được, Martin cũng có những phẩm chất như Declan Rice. Chúng tôi đá trong một hệ thống nhưng luôn cho các cầu thủ cơ hội mở khóa khả năng của chính mình”.

Aston Villa sắp đón Tammy Abraham

Tờ The Times cho biết Aston Villa đang sắp xong thủ tục đưa tiền đạo Tammy Abraham về với bản hợp đồng 4 năm rưỡi. Abraham đang đá cho Besiktas ở Thổ Nhĩ Kỳ dưới dạng cho mượn từ Roma và đã không chơi bóng ở Anh từ 2021 đến nay, nhưng Aston Villa muốn anh do họ cần chiều sâu ở vị trí trung phong, trong lúc lịch thi đấu của đội đợt tới sẽ dày lên. Abraham đã từng khoác áo Aston Villa dưới dạng cho mượn mùa 2018/19, ghi 25 bàn chỉ trong 37 trận ở Premier League.