Thống kê sốc Ngoại hạng Anh: VAR sai sót 13 lần, MU bị xử ép nhiều nhất Big 6

Sự kiện: Premier League 2025-26 Chelsea Manchester United

Premier League mùa này đã ghi nhận tổng cộng 13 sai sót của VAR, trong bối cảnh hàng loạt tình huống gây tranh cãi không được can thiệp kịp thời, khiến nhiều đội bóng lớn – trong đó có Manchester United – chịu ảnh hưởng trực tiếp.

   

📊 Số lỗi VAR gia tăng

Theo dữ liệu do Hội đồng các tình huống then chốt (Key Match Incidents – KMI) của Premier League công bố và được BBC Sport phân tích ngày 13/1, công nghệ VAR đã mắc tổng cộng 13 sai sót trong nửa đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26. Con số này tăng khoảng 30% so với cùng kỳ mùa trước, thời điểm giải đấu ghi nhận 10 lỗi.

MU lẽ ra phải được chơi hơn người ở tình huống này

MU lẽ ra phải được chơi hơn người ở tình huống này

Dù thống kê cho thấy số sai sót tăng so với mùa giải 2024/25, KMI khẳng định chất lượng điều hành VAR vẫn có dấu hiệu cải thiện nếu đặt trong bức tranh dài hạn. Ở cùng thời điểm mùa 2023/24, VAR từng bị xác định mắc tới 20 lỗi, còn mùa 2022/23 là 23 lỗi.

Việc số sai sót giảm mạnh trong hai mùa gần đây phản ánh nỗ lực điều chỉnh của Premier League, dù hiệu quả thực tế vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng từ các CLB và người hâm mộ.

Trong 13 sai sót của mùa giải hiện tại, có tới 11 trường hợp thuộc nhóm “bỏ qua can thiệp”, tức VAR không khuyến nghị trọng tài xem lại tình huống trên sân. Con số này tăng đáng kể so với 7 trường hợp ở cùng kỳ mùa trước.

Ở chiều ngược lại, số lỗi “can thiệp sai” – khi VAR tác động không chính xác đến quyết định trọng tài – đã giảm nhẹ từ 3 xuống còn 2.

🔍 MU chịu ảnh hưởng nghiêm trọng

Bournemouth, Brentford và Manchester United đều đã trở thành nạn nhân của hai sai sót VAR kể từ đầu mùa. Với Manchester United, đội bóng này – cùng HLV vừa bị sa thải Ruben Amorim – hoàn toàn có lý do để tiếc nuối, khi thất bại trước Brentford nhiều khả năng đã mang lại điểm số nếu họ được chơi hơn người trong phần lớn thời gian trận đấu.

MU còn 1 lần khác bị VAR xử lý sai lầm

MU còn 1 lần khác bị VAR xử lý sai lầm

Brentford cũng hiểu rất rõ cảm giác bị VAR “ngoảnh mặt”. Trong cuộc chạm trán Tottenham tại Tây London, "Spurs" lẽ ra phải chơi với 10 người trong phần lớn hiệp hai, nhưng trọng tài và VAR đã bỏ qua tình huống then chốt, khiến cục diện trận đấu không được điều chỉnh đúng mức.

Về phía Bournemouth, đội bóng này chịu tác động rõ rệt trong trận hòa 2-2 với West Ham. Phút 69, trung vệ Max Kilman thoát thẻ đỏ dù đã phạm lỗi dẫn đến một quả phạt đền. Không dừng lại ở đó, Bournemouth còn bị từ chối một quả phạt đền rõ ràng trong chuyến làm khách trên sân Chelsea, trận đấu cũng khép lại với tỷ số 2-2.

⚽ Chelsea hưởng lợi lớn từ sai lầm của VAR

Chelsea nổi lên là đội bóng hưởng lợi nhiều nhất từ VAR mùa này, trong đó chiến thắng trước Fulham nhờ quyết định có sự hỗ trợ của VAR bị xem là một trong những pha xử lý gây tranh cãi nhất mùa giải. Không chỉ vậy, cục diện trận đấu giữa Chelsea và Bournemouth cũng hoàn toàn có thể rẽ theo hướng khác nếu các quyết định trọng tài được đưa ra chính xác hơn.

VAR giúp Chelsea thoát penalty

VAR giúp Chelsea thoát penalty

Newcastle cũng được cho là đã thoát một quả phạt đền sớm trong chiến thắng trước Manchester City. Nếu đội bóng của HLV Pep Guardiola vươn lên dẫn trước từ chấm 11m, thế trận và kết quả chung cuộc có thể đã thay đổi đáng kể, thậm chí để lại hệ lụy lâu dài cho cuộc đua vô địch.

Bên cạnh đó, Arsenal, Brentford và Everton đều là những đội hưởng lợi từ các quyết định VAR trong những trận đấu mà họ vẫn giành chiến thắng chung cuộc. Dù kết quả không bị đảo chiều, các tình huống này tiếp tục làm dấy lên tranh luận về mức độ tác động của VAR đến tính công bằng và sự nhất quán tại Premier League.

Các đội chịu quyết định sai lầm từ VAR

2 lần: Bournemouth, Brentford, Manchester United.

1 lần: Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Liverpool, Manchester City, Wolves.

Các đội hưởng lợi từ VAR

3 lần: Chelsea.

2 lần: Bournemouth, Newcastle.

1 lần: Arsenal, Brentford, Everton, Tottenham, West Ham, Wolves

