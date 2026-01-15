Tin mới nhất bóng đá sáng 15/1: Ten Hag bất ngờ nhắc về Alonso khi nhận chức

Ten Hag bất ngờ nhắc về Alonso khi nhận chức

Sau khi nhận chức giám đốc kỹ thuật của Twente, Erik Ten Hag bất ngờ nhắc đến đội bóng cũ, Man United và HLV Xabi Alonso trong buổi nhận chức. "Tôi bị sa thải mà không có cơ hội chứng minh bản thân. Điều đó thật sự đáng thất vọng nhưng đó là chuyện thường trong bóng đá. Hãy nhìn Xabi Alonso ở Real Madrid. Cậu ấy cũng rơi vào cảnh tương tự dù được đánh giá là một trong những HLV hàng đầu châu Âu".

Ten Hag lấy Xabi Alonso làm ví dụ

Cựu sao MU chỉ ra 3 sao Carrick cần trọng dụng

Paul Parker, cựu cầu thủ Man United, chỉ ra 3 cầu thủ mà HLV Michael Carrick cần phải tận dụng để có được kết quả tốt trong nửa cuối của mùa giải. "Đầu tiên chắc chắn là phải là Bryan Mbeumo. Cầu thủ tiếp theo là Amad Diallo và cuối cùng là Sesko. Carrick cần phải giúp 3 cầu thủ này tự tin thi đấu mới mong có kết quả tốt".

Harry Maguire được 3 đội Serie A quan tâm

Theo báo chí Italia, Harry Maguire đang nhận được sự quan tâm từ Serie A. Đội bóng theo dõi tình hình sát sao nhất là Napoli. Trong khi đó, Inter Milan và Fiorentina cũng muốn có được chữ ký của trung vệ người Anh. Hiện tại, hợp đồng của Maguire và Man United đang đi vào giai đoạn.

Endrick cảm thấy Lyon giống như ngôi nhà thứ hai

Phát biểu với kênh truyền thông nội bộ của Lyon, Endrick bày tỏ cảm xúc. "Tôi cảm thấy nơi đây ấm áp như ngôi nhà thứ hai. Mọi người đều chào đón nhiệt tình, đặc biệt là HLV Fonseca. Cảm ơn Chúa vì đã đưa tôi tới đội bóng nơi tôi có thể cười nói vui vẻ".