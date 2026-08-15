HLV Kim Sang Sik và ĐT Việt Nam so tài HLV đẳng cấp thế giới sau ASEAN Cup 2026

Mới đây, LĐBĐ UAE (UAEFA) đã bổ nhiệm HLV Zlatko Dalic làm người dẫn dắt ĐTQG UAE để chuẩn bị tham dự Cúp Vùng Vịnh 2026 và sau đó là Asian Cup 2027.

HLV Zlatko Dalic trong buổi ra mắt ĐT UAE. (Ảnh: UAEFA).

HLV Zlatko Dalic là nhà cầm quân giàu kinh nghiệm, đã dẫn dắt ĐT Croatia trong giai đoạn 2017-2026 với thành tích nổi bật là giúp đội tuyền này vào đến trận chung kết của World Cup 2018 và giành hạng ba World Cup 2022.

Trong sự nghiệp cầm quân của mình, HLV Zlatko Dalic cũng từng đạt được những thành công tại châu Á khi ông giúp CLB Al Ain (UAE) giành ngôi á quân của Cúp C1 châu Á năm 2016.

Nhiệm vụ đầu tiên của HLV Zlatko Dalic cùng ĐT UAE là thi đấu tốt ở Cúp Vùng Vịnh 2026 vào tháng 9/2026 và sau đó là VCK Asian Cup 2027 (giải vô địch châu Á 2027) diễn ra vào đầu năm sau.

Tại VCK Asian Cup 2027, UAE là một trong những đối thủ của ĐT Việt Nam, Trận đấu giữa 2 đội sẽ diễn ra ngày 10/1/2027. Những đội bóng khác cùng bảng đấu là Yemen và Hàn Quốc.

Đối đầu với một HLV đẳng cấp như Zlatko Dalic sẽ là thử thách lớn mà HLV Kim Sang Sik cần phải vượt qua nếu muốn cùng ĐT Việt Nam ghi dấu ấn ở sân chơi châu Á vào đầu năm 2027.