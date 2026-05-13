Manchester City vs Crystal Palace
Lens vs Paris Saint-Germain
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Nóng MU chốt lịch đàm phán HLV Carrick, lí do chưa bổ nhiệm chính thức luôn

Premier League 2025-26 Manchester United

Ban lãnh đạo MU được cho là chuẩn bị mở các cuộc đàm phán nhằm giữ ông lại tiếp tục dẫn dắt đội bóng sau mùa giải này.

   

MU chốt thời điểm đàm phán chính thức với HLV Carrick

Chiều 13/5 (giờ Việt Nam), tờ Sky Sports đưa tin MU sẵn sàng đàm phán với Michael Carrick về khả năng để nhà cầm quân này đảm nhiệm vai trò HLV trưởng chính thức. Theo đó, các cuộc thảo luận dự kiến diễn ra trước trận đấu cuối cùng của MU ở Ngoại hạng Anh, gặp Brighton vào 22h ngày 24/5.

Trước đó, theo The Athletic, Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox ​​dự định đề cử Carrick cho vị trí HLV chính thức trong cuộc họp của ban điều hành vào tuần này. Đề xuất từ bộ đôi nhân vật quyền lực sẽ được trình lên Sir Jim Ratcliffe - chủ sở hữu tập đoàn INEOS và nắm giữ quyền quyết định tối cao về các vấn đề bóng đá tại câu lạc bộ, trong khi gia đình Glazer vẫn hài lòng để INEOS dẫn dắt chiến lược thể thao.

Cựu tiền vệ 44 tuổi từ lâu đã nổi lên như ứng viên sáng giá nhất cho vị trí này. MU đánh giá cao sự ủng hộ mà ông nhận được từ các cầu thủ, cách ông xử lý truyền thông, cũng như sự thấu hiểu về truyền thống và tầm vóc của CLB.

Quan trọng hơn cả là những kết quả mà Carrick mang lại trên sân cỏ. Trong 15 trận dẫn dắt đội bóng, ông giúp MU thắng 10 trận và hòa 3 trận. Không chỉ vậy, Carrick còn giúp đội bóng giành vé dự Champions League mùa tới. Thành tích này được cho là có thể mang lại thêm khoảng 100 triệu bảng doanh thu cho CLB.

Vì sao chưa bổ nhiệm Carrick luôn?

Sky Sports nhấn mạnh, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" chưa hoàn toàn loại trừ khả năng bổ nhiệm một HLV khác cho mùa giải tới và thực tế đã liên hệ với một số ứng viên tiềm năng. Dù vậy, giới chóp bu xác định Carrick là người họ muốn làm việc trước tiên.

Theo đánh giá nội bộ, nhà cầm quân 44 tuổi không chỉ hoàn thành những gì được kỳ vọng mà còn làm tốt hơn mong đợi. Trong bối cảnh đó, việc MU lựa chọn một HLV khác được xem là điều không dễ xảy ra.

Dù vậy, đội chủ sân Old Trafford vẫn muốn tiến hành quy trình tuyển chọn kỹ lưỡng thay vì mặc định trao vị trí cho Carrick. Trong thời gian qua, đôi bên vẫn duy trì trao đổi thường xuyên, nhưng các cuộc thương lượng chính thức liên quan đến hợp đồng vẫn chưa bắt đầu. Sky Sports cho biết, họ không gặp nhiều khó khăn để đạt được thỏa thuận về các điều khoản pháp lý.

-13/05/2026 17:31 PM (GMT+7)
