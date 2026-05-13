Ancelotti ủng hộ Mourinho tái xuất Real, nói về vụ Mbappe & dàn sao nổi loạn

Ancelotti muốn Mourinho dẫn dắt Real Madrid

Mourinho đang là cái tên được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây. Truyền thông Tây Ban Nha liên tục cho biết đội chủ sân Bernabeu muốn chiến lược gia người Bồ Đào Nha trở lại với sân Bernabeu.

Đây là thách thức lớn với Mourinho, khi phong độ của Real Madrid đi xuống trầm trọng. "Người đặc biệt" từ lâu vốn không được dẫn dắt các đội bóng lớn.

Dẫu vậy, HLV Ancelotti vẫn ủng hộ Mourinho tái xuất Real Madrid. Thuyền trưởng của ĐT Brazil chia sẻ: "Tôi sẽ rất vui nếu Mourinho quay lại Real Madrid. Ông ấy có thể làm công việc tuyệt vời, như cách ông ấy từng làm ở mọi CLB mà mình dẫn dắt".

Ancelotti rất mong ngày Mourinho tái xuất Real Madrid

HLV Ancelotti ngầm đưa ra lời khuyên cho Mourinho nếu được trở lại dẫn dắt Real Madrid: "Như mọi khi, tôi luôn cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt với cầu thủ. Tôi không chỉ coi họ là cầu thủ bóng đá.

Trong vài năm qua, Real Madrid đã mất đi những cầu thủ rất quan trọng như Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema hay Nacho Fernandez. Bầu không khí trong phòng thay đồ rất quan trọng và nó được tạo nên từ những cầu thủ có cá tính, bản lĩnh và có tố chất thủ lĩnh".

Ancelotti bênh vực cầu thủ Real Madrid

Tập thể Real Madrid trong thời gian qua bị chỉ trích không thương tiếc. Mbappe bị tố mắc bệnh ngôi sao, Valverde và Tchouameni có xung đột dẫn đến Valverde bị chấn thương sọ não và phải vào viện. Chưa kể họ còn bị đánh giá mạnh ai nấy đá.

HLV Ancelotti có lẽ hiểu rõ Real Madrid hơn cả, khi ông đã trải qua nhiều thăng trầm tại đây. Dẫu vậy, chiến lược gia người Italia cho rằng dàn sao Real Madrid không hề như nhiều người nghĩ.

Chiến lược gia người Italia cho biết: "Các cầu thủ Real Madrid không hề tiêu cực khi phải tuân thủ chiến thuật. Mọi người có cảm giác rằng các cầu thủ Real Madrid muốn làm gì thì làm. Điều đó không đúng.

Khi tôi còn ở đó, tôi luôn có ý tưởng chiến thuật và cố gắng trao đổi với họ để xem họ có đồng thuận hay không. Chúng tôi thậm chí còn làm điều đó trước cả trận chung kết. Khi tôi có một ý tưởng, cầu thủ phải là một phần trong đó. Tôi không muốn áp đặt chiến thuật. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi không có chiến thuật

Chúng tôi có chiến thuật và đó là chiến thuật rất hiệu quả, bởi Real Madrid đã giành 2 chức vô địch Cúp C1 trong 4 năm. Các cầu thủ luôn tập trung để thực hiện kế hoạch. Quan điểm cho rằng cầu thủ Real Madrid không muốn tuân theo chiến thuật là không đúng".