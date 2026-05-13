Ancelotti ủng hộ Mourinho tái xuất Real, nói về vụ Mbappe & dàn sao nổi loạn

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester City vs Crystal Palace
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Lens vs Paris Saint-Germain
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Alavés vs Barcelona
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Madrid vs Real Oviedo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Aston Villa vs Liverpool
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Freiburg vs RB Leipzig
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayern Munich vs Köln
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Köln - KOE Köln
-
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Juventus vs Fiorentina
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Pisa vs Napoli
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Lazio
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
PVF-CAND vs Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Manchester United vs Nottingham Forest
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Inter Milan vs Hellas Verona
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs West Ham United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Atlético de Madrid vs Girona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Nantes vs Toulouse
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Olympique Marseille vs Rennes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Lyonnais vs Lens
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Barcelona vs Real Betis
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Ancelotti ủng hộ Mourinho tái xuất Real, nói về vụ Mbappe & dàn sao nổi loạn

Sự kiện: La liga 2025-26 HLV Mourinho Real Madrid

HLV Carlo Ancelotti gần đây có chia sẻ đáng chú ý về cơ hội để Mourinho tái xuất Real Madrid cũng như chuyện trong phòng thay đồ "Los Blancos".

  

Ancelotti muốn Mourinho dẫn dắt Real Madrid

Mourinho đang là cái tên được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây. Truyền thông Tây Ban Nha liên tục cho biết đội chủ sân Bernabeu muốn chiến lược gia người Bồ Đào Nha trở lại với sân Bernabeu. 

Đây là thách thức lớn với Mourinho, khi phong độ của Real Madrid đi xuống trầm trọng. "Người đặc biệt" từ lâu vốn không được dẫn dắt các đội bóng lớn. 

Dẫu vậy, HLV Ancelotti vẫn ủng hộ Mourinho tái xuất Real Madrid. Thuyền trưởng của ĐT Brazil chia sẻ: "Tôi sẽ rất vui nếu Mourinho quay lại Real Madrid. Ông ấy có thể làm công việc tuyệt vời, như cách ông ấy từng làm ở mọi CLB mà mình dẫn dắt".

Ancelotti rất mong ngày Mourinho tái xuất Real Madrid

Ancelotti rất mong ngày Mourinho tái xuất Real Madrid

HLV Ancelotti ngầm đưa ra lời khuyên cho Mourinho nếu được trở lại dẫn dắt Real Madrid: "Như mọi khi, tôi luôn cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt với cầu thủ. Tôi không chỉ coi họ là cầu thủ bóng đá.

Trong vài năm qua, Real Madrid đã mất đi những cầu thủ rất quan trọng như Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema hay Nacho Fernandez. Bầu không khí trong phòng thay đồ rất quan trọng và nó được tạo nên từ những cầu thủ có cá tính, bản lĩnh và có tố chất thủ lĩnh".

Ancelotti bênh vực cầu thủ Real Madrid

Tập thể Real Madrid trong thời gian qua bị chỉ trích không thương tiếc. Mbappe bị tố mắc bệnh ngôi sao, Valverde và Tchouameni có xung đột dẫn đến Valverde bị chấn thương sọ não và phải vào viện. Chưa kể họ còn bị đánh giá mạnh ai nấy đá.

HLV Ancelotti có lẽ hiểu rõ Real Madrid hơn cả, khi ông đã trải qua nhiều thăng trầm tại đây. Dẫu vậy, chiến lược gia người Italia cho rằng dàn sao Real Madrid không hề như nhiều người nghĩ.

Chiến lược gia người Italia cho biết: "Các cầu thủ Real Madrid không hề tiêu cực khi phải tuân thủ chiến thuật. Mọi người có cảm giác rằng các cầu thủ Real Madrid muốn làm gì thì làm. Điều đó không đúng. 

Khi tôi còn ở đó, tôi luôn có ý tưởng chiến thuật và cố gắng trao đổi với họ để xem họ có đồng thuận hay không. Chúng tôi thậm chí còn làm điều đó trước cả trận chung kết. Khi tôi có một ý tưởng, cầu thủ phải là một phần trong đó. Tôi không muốn áp đặt chiến thuật. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi không có chiến thuật

Chúng tôi có chiến thuật và đó là chiến thuật rất hiệu quả, bởi Real Madrid đã giành 2 chức vô địch Cúp C1 trong 4 năm. Các cầu thủ luôn tập trung để thực hiện kế hoạch. Quan điểm cho rằng cầu thủ Real Madrid không muốn tuân theo chiến thuật là không đúng".

Lí do sốc ông trùm Perez chọn Mourinho, sao Real lo "bom nổ chậm"
Lí do sốc ông trùm Perez chọn Mourinho, sao Real lo "bom nổ chậm"

Mourinho là cái tên được Chủ tịch Florentino ưu tiên cho ghế HLV trưởng Real Madrid, nhưng thực tế sự ưu ái này không hoàn toàn xuất phát từ chuyên...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/05/2026 17:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN