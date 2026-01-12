Yamal đối đầu thắng Mbappe 8-2, cuộc đua 2 siêu sao Barca - Real chênh lệch

⚽ Biểu tượng mới của El Clasico

Lamine Yamal và Kylian Mbappe đang dần được nhìn nhận như hai gương mặt đại diện cho cuộc đối đầu kinh điển Barcelona – Real Madrid trong giai đoạn mới. Dù khác thế hệ, tầm ảnh hưởng của cả hai tại CLB chủ quản khiến họ thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh.

Yamal từng có chuỗi 6 lần thắng đối đầu Mbappe, và hiện đang dẫn 8-2

Kể từ khi Yamal bùng nổ trong đội một Barca và Mbappe cập bến Real Madrid, các cuộc chạm trán giữa hai ngôi sao này ngày càng thu hút sự chú ý đặc biệt.

📊 Thống kê đối đầu: Yamal áp đảo

Tính đến nay, Yamal và Mbappe đã đối đầu nhau 6 lần ở El Clasico. Ngoài ra, Mbappe từng hai lần chạm trán Yamal khi còn khoác áo PSG, cùng hai lần khác trong màu áo đội tuyển quốc gia khi Tây Ban Nha gặp Pháp.

Màn so tài mới nhất một lần nữa khẳng định sự vượt trội của “thần đồng” 18 tuổi bên phía Barcelona.

Yamal cùng Barca đăng quang Siêu cúp Tây Ban Nha

Ở trận chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha 2026, Barcelona đánh bại Real Madrid 3-2 tại Jeddah, Saudi Arabia (ngày 11/1/2026) để lên ngôi vô địch. Yamal không ghi bàn, nhưng những pha xử lý đầy tốc độ và kỹ thuật của anh liên tục khiến hàng thủ Real Madrid, đặc biệt là Raul Asencio cùng các đồng đội, rơi vào trạng thái báo động.

Nếu không có hai pha cứu thua xuất sắc của Thibaut Courtois, Yamal hoàn toàn có thể ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Ngôi sao 18 tuổi chỉ rời sân ở phút 90+3 để nhường chỗ cho Ronald Araujo – người được tung vào nhằm cùng toàn đội nâng cao chiếc cúp vô địch. Trong khi đó, Mbappe vào sân từ phút 76, thay cho Gonzalo Garcia – tác giả bàn thắng thứ hai của Real Madrid.

😔 Mbappe trở lại, nhưng nỗi buồn còn nguyên

Trận chung kết tại Jeddah cũng đánh dấu sự trở lại của Mbappe sau chấn thương. Tuy nhiên, đội trưởng tuyển Pháp được cho là chỉ đạt khoảng 50% thể trạng, và không thể giúp Real Madrid tránh khỏi thất bại cay đắng trước đại kình địch.

Nỗi buồn bại trận của Mbappe

Chiến thắng này giúp Yamal kết thúc lần đối đầu thứ 10 với Mbappe bằng một thắng lợi, đồng thời mang về thêm một danh hiệu Siêu Cúp cho Barca. Đáng chú ý, Yamal đã ba lần đánh bại Mbappe trong các trận chung kết, gồm một Copa del Rey và hai Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Xét về số bàn thắng cá nhân, Mbappe vẫn nhỉnh hơn với 9 bàn so với 6 của Yamal. Tuy nhiên, ở phương diện đối đầu tổng thể, Yamal tiếp tục duy trì lợi thế áp đảo với tỷ số 8-2 trước chân sút từng giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga mùa trước.