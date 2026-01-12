Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Juventus vs Cremonese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Yamal đối đầu thắng Mbappe 8-2, cuộc đua 2 siêu sao Barca - Real chênh lệch

Sự kiện: Barca - Real: Hận thù trăm năm Kylian Mbappe Lamine Yamal

Lamine Yamal ngày càng gia tăng khoảng cách đối đầu với Kylian Mbappe ở những trận El Clasico được xem là biểu tượng cho kỷ nguyên hậu Messi – Ronaldo.

  

⚽ Biểu tượng mới của El Clasico

Lamine Yamal và Kylian Mbappe đang dần được nhìn nhận như hai gương mặt đại diện cho cuộc đối đầu kinh điển Barcelona – Real Madrid trong giai đoạn mới. Dù khác thế hệ, tầm ảnh hưởng của cả hai tại CLB chủ quản khiến họ thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh.

Yamal từng có chuỗi 6 lần thắng đối đầu Mbappe, và hiện đang dẫn 8-2

Yamal từng có chuỗi 6 lần thắng đối đầu Mbappe, và hiện đang dẫn 8-2

Kể từ khi Yamal bùng nổ trong đội một Barca và Mbappe cập bến Real Madrid, các cuộc chạm trán giữa hai ngôi sao này ngày càng thu hút sự chú ý đặc biệt.

📊 Thống kê đối đầu: Yamal áp đảo

Tính đến nay, Yamal và Mbappe đã đối đầu nhau 6 lần ở El Clasico. Ngoài ra, Mbappe từng hai lần chạm trán Yamal khi còn khoác áo PSG, cùng hai lần khác trong màu áo đội tuyển quốc gia khi Tây Ban Nha gặp Pháp.

Màn so tài mới nhất một lần nữa khẳng định sự vượt trội của “thần đồng” 18 tuổi bên phía Barcelona.

Yamal cùng Barca đăng quang Siêu cúp Tây Ban Nha

Yamal cùng Barca đăng quang Siêu cúp Tây Ban Nha

Ở trận chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha 2026, Barcelona đánh bại Real Madrid 3-2 tại Jeddah, Saudi Arabia (ngày 11/1/2026) để lên ngôi vô địch. Yamal không ghi bàn, nhưng những pha xử lý đầy tốc độ và kỹ thuật của anh liên tục khiến hàng thủ Real Madrid, đặc biệt là Raul Asencio cùng các đồng đội, rơi vào trạng thái báo động.

Nếu không có hai pha cứu thua xuất sắc của Thibaut Courtois, Yamal hoàn toàn có thể ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Ngôi sao 18 tuổi chỉ rời sân ở phút 90+3 để nhường chỗ cho Ronald Araujo – người được tung vào nhằm cùng toàn đội nâng cao chiếc cúp vô địch. Trong khi đó, Mbappe vào sân từ phút 76, thay cho Gonzalo Garcia – tác giả bàn thắng thứ hai của Real Madrid.

😔 Mbappe trở lại, nhưng nỗi buồn còn nguyên

Trận chung kết tại Jeddah cũng đánh dấu sự trở lại của Mbappe sau chấn thương. Tuy nhiên, đội trưởng tuyển Pháp được cho là chỉ đạt khoảng 50% thể trạng, và không thể giúp Real Madrid tránh khỏi thất bại cay đắng trước đại kình địch.

Nỗi buồn bại trận của Mbappe

Nỗi buồn bại trận của Mbappe

Chiến thắng này giúp Yamal kết thúc lần đối đầu thứ 10 với Mbappe bằng một thắng lợi, đồng thời mang về thêm một danh hiệu Siêu Cúp cho Barca. Đáng chú ý, Yamal đã ba lần đánh bại Mbappe trong các trận chung kết, gồm một Copa del Rey và hai Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Xét về số bàn thắng cá nhân, Mbappe vẫn nhỉnh hơn với 9 bàn so với 6 của Yamal. Tuy nhiên, ở phương diện đối đầu tổng thể, Yamal tiếp tục duy trì lợi thế áp đảo với tỷ số 8-2 trước chân sút từng giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga mùa trước.

📝 Lịch sử các lần đối đầu Yamal – Mbappe

2023/24: PSG 2-3 Barca (Tứ kết Champions League)

2023/24: Barca 1-4 PSG (Tứ kết Champions League)

2024: Tây Ban Nha 2-1 Pháp (Bán kết EURO)

2024/25: Real Madrid 0-4 Barca (LaLiga)

2024/25: Real Madrid 2-5 Barca (Chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha)

2024/25: Barca 3-2 Real Madrid (Chung kết Copa del Rey)

2024/25: Barca 4-3 Real Madrid (LaLiga)

2025: Tây Ban Nha 5-4 Pháp (UEFA Nations League)

2025/26: Real Madrid 2-1 Barca (LaLiga)

2025/26: Barca 3-2 Real Madrid (Siêu Cúp Tây Ban Nha)

8

Man U - Man City 17.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man United
Man City
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 17/01
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/01/2026 18:32 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Barca - Real: Hận thù trăm năm
Xem thêm
Tin liên quan
Barca - Real: Hận thù trăm năm Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN