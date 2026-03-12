Tennis đỉnh cao Indian Wells: Djokovic đấu Draper, Alcaraz & Swiatek gặp thử thách lớn

Novak Djokovic - Jack Draper: Khoảng 8h, 12/3 (vòng 4 đơn nam Indian Wells)

Tại vòng 4, cuộc đối đầu giữa Novak Djokovic và Jack Draper hứa hẹn là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất Indian Wells 2026.

Djokovic (bên trái) sắp chạm trán Draper (bên phải) lần thứ hai

Djokovic vẫn cho thấy đẳng cấp của một tượng đài ATP khi vượt qua Aleksandar Kovacevic với tỷ số 6-4, 1-6, 6-4 ở vòng trước. Dù chưa đạt phong độ hủy diệt như nhiều mùa giải trước, tay vợt Serbia vẫn cực kỳ nguy hiểm ở những thời điểm then chốt nhờ khả năng phòng thủ, trả giao bóng và kinh nghiệm dày dạn tại các giải Masters 1000.

Trong khi đó, Draper đang bước vào trận đấu lớn nhất kể từ khi trở lại sau chấn thương. Nhà đương kim vô địch thi đấu khá thuyết phục khi đánh bại Francisco Cerundolo 6-1, 7-5. Tay vợt người Anh sở hữu lối chơi hiện đại với những cú thuận tay nặng topspin từ tay trái, thứ vũ khí có thể phát huy hiệu quả trên mặt sân cứng chậm đặc trưng ở Indian Wells.

Hai tay vợt từng gặp nhau tại Wimbledon 2021 và Djokovic khi đó thắng sau bốn set. Tuy nhiên Draper của năm 2026 đã trưởng thành hơn rất nhiều, cả về thể lực lẫn bản lĩnh thi đấu. Khả năng giao bóng tốt cùng những pha tấn công sớm của anh có thể gây ra không ít khó khăn cho Djokovic.

Dù vậy, trong các trận đấu lớn, Djokovic vẫn là cái tên cực kỳ đáng tin cậy. Nếu Draper chưa đạt trạng thái thể lực tối ưu sau quãng nghỉ dài, anh có thể gặp khó trước sự lì lợm của cựu số 1 thế giới.

Dự đoán kết quả: Djokovic thắng sau 3 set.

Carlos Alcaraz - Casper Ruud: Khoảng 4h, 12/3 (vòng 4 đơn nam Indian Wells)

Hạt giống số 1 Carlos Alcaraz sẽ chạm trán Casper Ruud trong trận đấu đáng chú ý tại Indian Wells Tennis Garden.

Alcaraz (bên trái) đang có phong độ rất cao, Ruud (bên phải) khó lòng tạo ra bất ngờ

Alcaraz tiếp tục duy trì phong độ cực cao từ đầu mùa khi kéo dài chuỗi thắng lên 14 trận. Ở vòng trước, tay vợt Tây Ban Nha trải qua thử thách không nhỏ trước Arthur Rinderknech khi bị dẫn một set và một break, nhưng vẫn lội ngược dòng thắng 6-7, 6-3, 6-2 nhờ khả năng điều chỉnh chiến thuật và gia tăng cường độ tấn công trong hai set cuối.

Đối thủ của anh là Ruud, người vừa vượt qua Valentin Vacherot 3-6, 6-3, 6-4. Tay vợt Na Uy vốn nổi tiếng với những cú đánh nặng từ cuối sân, yếu tố khá phù hợp với mặt sân chậm tại Indian Wells. Tuy nhiên, thành tích của Ruud tại giải đấu này trong quá khứ không thực sự nổi bật.

Xét về đối đầu, Alcaraz đang dẫn 5-1 sau sáu lần gặp nhau. Lối chơi giàu biến hóa, khả năng di chuyển và phản công tốc độ cao của tay vợt số 1 thế giới thường khiến Ruud gặp nhiều khó khăn trong các pha đôi công kéo dài. Bên cạnh đó, Alcaraz cũng từng hai lần đăng quang tại Indian Wells và luôn tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trên mặt sân này.

Ruud đủ khả năng tạo ra những game đấu giằng co từ cuối sân, nhưng nếu Alcaraz duy trì nhịp độ tấn công quen thuộc, lợi thế nhiều khả năng vẫn sẽ thuộc về tay vợt người Tây Ban Nha.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng 2-0.

Karolina Muchova - Iga Swiatek: Khoảng 1h, 12/3 (vòng 4 đơn nữ Indian Wells)

Muchova đang có phong độ ấn tượng với chuỗi 8 trận thắng liên tiếp. Ở vòng trước, tay vợt CH Séc áp đảo Antonia Ruzic 6-0, 6-3, thắng tới 85% điểm giao bóng một và không đối mặt break point nào. Danh hiệu tại Qatar Open hồi tháng trước cũng cho thấy cô đang đạt trạng thái thi đấu rất tốt.

Swiatek (bên trái) và Muchova (bên phải) được kì vọng tạo ra trận đấu hấp dẫn ở vòng 4

Tuy nhiên, Swiatek vẫn là thử thách lớn. Tay vợt số 2 thế giới vừa đánh bại Maria Sakkari 6-3, 6-2 khá dễ dàng. Trong quá khứ, Swiatek dẫn đối đầu 4-1 và thắng bốn trận gần nhất, trong đó có hai lần vượt qua Muchova ở chung kết Indian Wells.

Muchova với lối đánh đa dạng có thể gây khó khăn nhất định, nhưng sự ổn định và khả năng kiểm soát nhịp độ của Swiatek vẫn là lợi thế lớn.

Dự đoán kết quả: Swiatek thắng 2-1.

Lịch thi đấu tennis Indian Wells ngày 12/3