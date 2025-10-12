Tin mới nhất bóng đá sáng 12/10: Ivan Toney muốn trở lại Anh, MU có thể chiêu mộ gây sốc

Ivan Toney muốn trở lại Anh, MU có thể chiêu mộ gây sốc

Tiền đạo Ivan Toney đang nuôi ý định tái xuất Ngoại hạng Anh sau quãng thời gian thi đấu tại Saudi Arabia trong màu áo Al Ahli. Theo nguồn tin, Manchester United là một trong những CLB đầu tiên bày tỏ sự quan tâm.

MU có thể đem Toney trở lại nước Anh

Dù đã sở hữu Benjamin Sesko, “Quỷ đỏ” vẫn muốn củng cố hàng công nhằm gia tăng chiều sâu và tính cạnh tranh trong đội hình. Tuy vậy, đội chủ sân Old Trafford chỉ muốn mượn chứ không có ý định mua đứt tiền đạo đã 29 tuổi này. Thực tế, MU từng đặt vấn đề khi Toney còn thuộc biên chế CLB Brentford nhưng không thành công.

Flamengo nhắm tái hợp Lucas Paqueta

CLB Flamengo được cho là đang lên kế hoạch táo bạo để đưa Lucas Paqueta của West Ham trở lại Brazil ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, Giám đốc kỹ thuật Jose Boto của Flamengo là người trực tiếp dẫn đầu chiến dịch chiêu mộ này. Ông được cho là đã duy trì liên lạc thường xuyên với người đại diện của Paqueta, thể hiện quyết tâm biến cuộc tái ngộ đầy cảm xúc giữa tiền vệ tài hoa và đội bóng cũ thành hiện thực.

Chủ tịch Porto tiết lộ kế hoạch táo bạo với Real và Barca

Chủ tịch FC Porto - ông Andre Villas-Boas vừa hé lộ về một dự án có thể làm thay đổi cục diện bóng đá châu Âu là Iberian Super Cup, giải đấu quy tụ các “ông lớn” Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha như Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Benfica và Sporting.

Theo Villas-Boas, ý tưởng này hiện vẫn “nằm trong ngăn kéo”, nhưng nếu được triển khai, giải đấu sẽ trở thành màn đối đầu xuyên biên giới giữa những CLB quyền lực nhất bán đảo Iberia, với mục tiêu mở rộng thương hiệu và tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Real Madrid nhập cuộc săn “viên ngọc” Kenan Yildiz

Real Madrid đã chính thức nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Kenan Yildiz — tài năng trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ đang khoác áo Juventus và là cái tên khiến hàng loạt “ông lớn” châu Âu phải dõi theo.

Cầu thủ sinh năm 2005 này vốn đã nằm trong tầm ngắm của Man United và Chelsea, nhưng theo Corriere dello Sport, “Kền kền trắng” mới là đội đang thể hiện sự quan tâm nghiêm túc nhất.

Đáng chú ý, thương vụ tiềm năng này xuất hiện trong bối cảnh tương lai của Vinicius tại Bernabeu vẫn đang bị bao phủ bởi nhiều dấu hỏi, khiến câu chuyện càng thêm phần kịch tính.

Chủ tịch PSG kêu gọi Real Madrid trở lại với “gia đình bóng đá”

Chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi, đã lên tiếng kêu gọi Real Madrid từ bỏ tham vọng thành lập European Super League và quay lại với “gia đình bóng đá” sau nhiều năm xung đột với UEFA.

Dự án ESL từng quy tụ 12 CLB hàng đầu châu Âu nhưng sụp đổ chỉ vài giờ sau khi công bố vào năm 2021. Đến nay, Real Madrid là đội duy nhất vẫn kiên định theo đuổi ý tưởng tách khỏi hệ thống bóng đá châu Âu truyền thống.