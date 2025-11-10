Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Greenwood càn quét Ligue 1, MU mơ "hốt bạc" nhờ điều khoản cao tay

Sự kiện: Bóng đá Olympic Marseille Mason Greenwood
Việc tiền đạo Mason Greenwood thi đấu thăng hoa trong màu áo Marseille giúp cho MU được hưởng lợi không hề nhỏ.

Greenwood trở thành "món hời" dành cho Marseille khi ghi tới 22 bàn ở mùa 2024/25. Trong khi ở mùa giải 2025/26, anh đã có 9 bàn và 4 kiến tạo trên mọi đấu trường. Dù Marseille chật vật ở đấu trường Cúp C1, họ lại đang dẫn đầu Ligue 1 dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto De Zerbi.

Trung tâm nghiên cứu thể thao quốc tế (CIES) thường xuyên cập nhật giá trị ước tính cầu thủ. Giá trị của Greenwood theo đánh giá của CIES đã tăng vọt sau khi cầu thủ sinh năm 2001 thi đấu thăng hoa. Vào tháng 8, mức giá trị cao nhất của anh là 57 triệu euro, thấp nhất đạt 49 triệu euro.

Greenwood ghi 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của Marseille trước Brest ở vòng 12 Ligue 1 gần đây

Greenwood ghi 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của Marseille trước Brest ở vòng 12 Ligue 1 gần đây

Chỉ vài tháng sau, giá cao nhất của Greenwood hiện tăng lên thành 64 triệu euro, trong khi con số thấp nhất là 57 triệu euro. Nếu Marseille bán Greenwood gần với mức giá này, MU sẽ bỏ túi khoảng 30 triệu euro nhờ điều khoản mà "Quỷ đỏ" từng gài khi bán anh cho Marseille.

Cụ thể, MU sẽ nhận về từ 40-50% chi phí chuyển nhượng nếu Greenwood được Marseille bán. Đây là điều khoản cực kỳ khôn ngoan của MU khi họ "tiên đoán" được sớm muộn ngôi sao này cũng lấy lại phong độ. 

Ban lãnh đạo Marseille rõ ràng đánh giá cao Greenwood, song khả năng ra đi của anh vẫn để ngỏ, đặc biệt nếu phong độ đỉnh cao tiếp diễn. Mùa hè vừa qua, Lazio từng hỏi mua Greenwood nhưng không thành. Sự quan tâm từ các ông lớn châu Âu như Bayern Munich hay Real Madrid cũng không thể loại trừ.

HLV De Zerbi từng hết lời ca ngợi ngôi sao từng bị MU bán với giá 30 triệu euro: "Greenwood có đủ tố chất để trở thành 1 trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cậu ấy cực kỳ tài năng và chăm chỉ trên sân tập".

8

Greenwood nhập quốc tịch Jamaica, sáng cửa dự World Cup 2026
Greenwood nhập quốc tịch Jamaica, sáng cửa dự World Cup 2026

Cựu sao MU, Mason Greenwood vừa được công nhận làm công dân Jamaica và còn nguyên cửa dự World Cup 2026.

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

10/11/2025 18:17 PM (GMT+7)
