HLV Vũ Tiến Thành “gây bão” V-League: Từ màn bò khắp sân đến phát ngôn dậy sóng

Bàn thắng của Đinh Quang Kiệt trước Thanh Hóa và màn ăn mừng lạ của HLV Tiến Thành:

🤯 Màn bò vào sân ăn mừng “gây bão” (HAGL – 11/2025)

HLV Vũ Tiến Thành từ lâu đã là nhân vật nổi bật bậc nhất V-League. Sự thẳng thắn không kiêng nể khiến mỗi lần ông xuất hiện trên truyền thông là một lần dư luận dậy sóng. Hàng loạt phát biểu từ thời dẫn dắt TP.HCM, Sài Gòn FC cho đến giai đoạn giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật HAGL đều từng tạo ồn ào.

HLV Vũ Tiến Thành ăn mừng bàn thắng của Quang Kiệt theo phong cách độc lạ.

Mới đây nhất là màn bò vào sân ăn mừng tại V-League 2025/2026 khiến khán giả “ngã ngửa”. Cụ thể, ở vòng 11 V-League 2025/26, với vai trò Giám đốc kỹ thuật HAGL, ông Vũ Tiến Thành khiến sân Pleiku bùng nổ khi bò thẳng vào sân ăn mừng bàn gỡ hòa phút 90+10 của trung vệ Đinh Quang Kiệt.

Ông Thành xác nhận sau trận: “Tôi từng nói nếu Quang Kiệt ghi bàn tôi sẽ bò khắp sân. Cậu ấy ghi bàn thật nên tôi phải giữ lời hứa”. Hành động này của ông Thành lập tức phủ sóng khắp mạng xã hội và trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất mùa giải.

🔥 “V-League đang giết cầu thủ” (TP.HCM – 4/2024)

Trong quá khứ, ông Vũ Tiến Thành luôn thu hút sự chú ý của truyền thông với loạt phát ngôn “gây sốc” cả làng bóng đá Việt Nam. Sau trận HAGL hòa Quảng Nam 1-1 ở vòng 15 V-League 2023/24, khi đang giữ vai trò HLV HAGL, ông Thành gây sốc khi chỉ trích thẳng công tác điều hành giải: “V-League xếp lịch quá chán.

Mới đá xong lại nghỉ, rồi sau đó lại đá dồn dập, chẳng khác nào giết cầu thủ. Những người ở công ty VPF không hiểu gì về cách xếp lịch thi đấu”. Câu nói tạo nên làn sóng tranh luận lớn khi nhiều đội bóng cũng than phiền chuyện quá tải.

⚠️ “Cứ gặp Hà Nội FC là thua bởi trọng tài”, tố cáo gay gắt sau vòng 5 V-League 2023

Trong trận TP.HCM thua Hà Nội FC ở vòng 5 V-League 2023, HLV Vũ Tiến Thành tiếp tục nổ “quả bom dư luận”. HLV Vũ Tiến Thành khẳng định: “Tôi sẽ cho bộ phận kỹ thuật làm thống kê. Cứ đá với Hà Nội là chúng tôi thua bởi trọng tài”.

Ông Thành luôn là nhân vật thu hút sự chú ý ở V-League với hành động và phát ngôn của mình.

Ông Thành còn nêu đích danh quyền lực tại VPF thời điểm đó: “Một đội mà có chủ tịch nằm trong ban điều hành VPF thì ai chịu nổi. Ổng ngồi trên khán đài, trừng mắt thôi là trọng tài sợ rồi”. Chưa dừng lại, HLV Vũ Tiến Thành kể lại trận Sài Gòn thắng Hà Nội 1-0 năm 2020: “Sau trận, ông Nguyễn Quốc Hội xuống sân chửi trọng tài. Đá như thế thì ai mà đá lại”.

🚨 “Có một nhóm trọng tài bị thao túng”, phát ngôn chấn động ở vòng 6 V-League 2023

Ở vòng 6 V-League 2023, sau trận hòa trước Bình Định của CLB TP.HCM, HLV Vũ Tiến Thành khiến cả V-League rúng động với phát ngôn: “Tôi nói thẳng luôn là có một nhóm trọng tài bị thao túng”. Theo ông Thành, những phát biểu của mình đều có chứng cứ và “nếu sai thì sao VFF lại phải ra công văn chấn chỉnh trọng tài?”. Phát biểu lập tức khiến VFF và VPF chịu sức ép lớn từ dư luận.

🚫 “Cúp Quốc gia như giải phường” (TP.HCM – 4/2023)

Thua Bà Rịa – Vũng Tàu ở vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2023, HLV Vũ Tiến Thành (khi đó dẫn dắt CLB TP.HCM) không giấu được sự bức xúc. Ông Thành tuyên bố: “VPF tổ chức như một giải phường, không tạo được không khí, không có công nghệ tổ chức. Nếu cứ làm như vậy, giải mất uy tín và chẳng có nhà tài trợ nào muốn gắn bó”. Đây được xem là phát biểu mạnh nhất mà một HLV từng nhắm thẳng vào công ty điều hành giải đấu.

Dù gây nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận HLV Vũ Tiến Thành luôn mang đến góc nhìn thẳng thắn về các vấn đề của bóng đá Việt Nam. Từ chuyện trọng tài, lịch thi đấu, cơ chế vận hành giải cho tới cách truyền cảm hứng cho học trò, ông luôn là bản sắc riêng của V-League: ồn ào, gai góc nhưng đầy cá tính.