Đội Neymar nguy cơ xuống hạng, siêu sao bị trọng tài đe dọa và fan la ó

🌪️ Đội của Neymar đối diện nguy cơ xuống hạng

Neymar và CLB Santos đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn tại giải vô địch quốc gia Brazil. Trong bối cảnh giải đấu chỉ còn 6 vòng, đội bóng này ngụp lặn ở vị trí thứ 17/20, tương đương vị trí trong nhóm xuống hạng và kém vị trí trụ hạng 2 điểm (đá ít hơn 1 trận). Trong chuyến làm khách trên sân đội nhì bảng Flamengo cuối tuần qa, họ thất bại 2-3 chung cuộc, đánh dấu trận thua thứ 2 liên tiếp chỉ trong 1 tuần.

Neymar trải qua trận đấu thất vọng cùng Santos

Trong lịch sử 113 năm, Santos chỉ từng rớt hạng 1 lần vào năm 2023. Dù nhanh chóng trở lại Serie A, đội bóng lại tiếp tục lún sâu ở nhóm cuối bảng mùa này. Lần gần nhất Santos vô địch quốc nội đã hơn 20 năm.

Thời gian tới, lịch thi đấu còn lại vẫn đầy thách thức khi Neymar và đồng đội lần lượt gặp đội đầu bảng Palmeiras, bên cạnh những trận đại chiến với các đối thủ cạnh tranh suất trụ hạng như Internacional (hạng 15), Juventude (18) và Sport (20).

😡 Neymar bị fan đối thủ mỉa mai, thái độ với HLV

Từ khi trở lại Santos, Neymar mới đóng góp 6 bàn và 3 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, con số quá khiêm tốn so với kỳ vọng. Ở tuổi 33, "Tiểu Pele" phải vật lộn với những chấn thương, khiến anh vắng mặt tới 14 trận ở giải quốc nội mùa này. Trước đó, anh chỉ ra sân 7 trận trong 18 tháng thi đấu cho Al Hilal (Saudi Arabia) cũng vì chấn thương.

Trận đấu này cũng là lần đầu tiên Neymar đá chính tại giải vô địch quốc gia Brazil từ giữa tháng 9. Tuy nhiên, siêu sao 33 tuổi gây thất vọng và bị rút khỏi sân từ phút 81. Theo tờ Globo, trước khi bị thay ra, Neymar đã hỏi HLV Juan Pablo Vojvoda: “Ông định thay tôi à?”, rồi đi thẳng vào đường hầm.

Không chỉ vậy, anh còn bị cổ động viên Flamengo la ó và châm chọc: “Neymar, hãy biến đi! Cậu trở lại Santos chỉ để đá ở hạng hai thôi à?”.

⚔️ Neymar tố trọng tài đe dọa mình

Cũng trong trận thua Flamengo, siêu sao 33 tuổi còn nổi nóng với trọng tài chính Savio Pereira Sampaio vì quyết định cho đối thủ hưởng phạt góc, dẫn đến bàn mở tỷ số. Sau đó, "Tiểu Pele" phải nhận thẻ vàng ở phút 36 vì lỗi phản ứng.

Thái độ với trọng tài và HLV, bị fan đối thủ la ó là những "dấu ấn" của Neymar

Phát biểu sau trận, Neymar không tiếc lời phàn nàn trên truyền thông Brazil rằng vị trọng tài này đã đe dọa phạt thẻ anh: “Trọng tài rất tệ. Ngoài ra, ông ta còn kiêu ngạo. Theo quy định, đội trưởng được phép nói chuyện với trọng tài nhưng khi tôi tiến lại gần, ông ta quay lưng bỏ đi.

Khi nói chuyện, ông ta dọa tôi: ‘Nếu anh lại gần tôi, tôi sẽ phạt thẻ vàng’. Tôi hỏi lại: ‘Chẳng lẽ tôi không được nói chuyện với ông sao?. Theo tôi, đó là một pha phạm lỗi, không nên có quả phạt góc dẫn đến bàn thắng. Trọng tài ở Brazil đang mắc quá nhiều sai lầm, cần phải xem xét lại. Sự kiêu ngạo hôm nay của trọng tài – tôi thậm chí không nhớ tên ông ta – thật tồi tệ".