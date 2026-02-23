Tin mới nhất bóng đá tối 23/2: Liverpool bạo chi 83 triệu bảng, chiêu mộ Gordon thay Salah

Liverpool sẵn sàng chi 83 triệu bảng, chiêu mộ Gordon thay Salah

Liverpool đang lên kế hoạch gửi đề nghị trị giá 83 triệu bảng cho Anthony Gordon, theo nguồn tin từ Daily Express. Cầu thủ chạy cánh của Newcastle được xem là phương án thay thế tiềm năng nếu Mohamed Salah rời Anfield trong kỳ chuyển nhượng hè. Gordon, tuyển thủ Anh và từng là fan của "The Kop" từ nhỏ, được đánh giá phù hợp với triết lý tấn công tốc độ mà Liverpool đang theo đuổi trong giai đoạn tái thiết lực lượng.

Gordon lọt vào tầm ngắm của Liverpool

Arsenal và Chelsea chưa buông Alvarez

Arsenal và Chelsea tiếp tục theo đuổi Julian Alvarez bất chấp những trở ngại, theo TEAMtalk. Tiền đạo người Argentina được cho là ưu tiên chuyển tới Barcelona nếu rời Atletico Madrid. Tuy nhiên, khả năng trở lại Premier League vẫn chưa bị loại trừ. Cựu chân sút Manchester City sở hữu kinh nghiệm và sự đa năng, yếu tố khiến hai ông lớn thành London quyết tâm theo đuổi đến cùng.

Quả bóng vàng Rodri lọt tầm ngắm Barca và Real Madrid

Manchester City đối mặt nguy cơ mất Rodri khi Barcelona và Real Madrid đều bày tỏ sự quan tâm, theo Bild. Tiền vệ người Tây Ban Nha có thể trở lại La Liga nếu nhận được lời đề nghị phù hợp. Rodri đóng vai trò trụ cột trong hệ thống của Man City, nên bất kỳ động thái nào từ hai “gã khổng lồ” Tây Ban Nha cũng sẽ khiến thị trường chuyển nhượng hè thêm sôi động.

Nunez được Tottenham và Newcastle để mắt

Tottenham và Newcastle cùng quan tâm tới Darwin Nunez, theo ESPN. Tiền đạo từng khoác áo Liverpool hiện thuộc biên chế Al Hilal và có thể trở lại Premier League nếu đạt được thỏa thuận phù hợp. Với thể hình, tốc độ và khả năng pressing mạnh mẽ, Nunez được xem là phương án tăng cường hàng công đáng chú ý cho cả hai đội bóng đang nuôi tham vọng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

Chelsea sẵn sàng để Chalobah ra đi

Chelsea sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho Trevoh Chalobah trong kỳ chuyển nhượng hè, theo Football Insider. Trung vệ này đang được liên hệ với Aston Villa. “The Blues” có thể chấp thuận bán Chalobah nếu chiêu mộ thêm một trung vệ giàu kinh nghiệm. Động thái này nằm trong kế hoạch tái cấu trúc lực lượng của đội chủ sân Stamford Bridge cho mùa giải sau.

Everton chi 30 triệu bảng cho Delap

Everton được cho là sẵn sàng chi 30 triệu bảng để chiêu mộ Liam Delap từ Chelsea, theo Daily Mail. Thương vụ chuyển tới Stamford Bridge năm 2025 chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng cho tiền đạo 23 tuổi. Trong bối cảnh Chelsea muốn làm mới hàng công, Delap có thể được bật đèn xanh ra đi, mở ra cơ hội cho Everton bổ sung nhân sự trẻ trung và giàu tiềm năng.

Fan Việt bị nghi miệt thị, phân biệt chủng tộc sao Ngoại hạng Anh

Trên trang chủ, CLB Wolverhampton vừa công khai những đoạn tin nhắn với lời lẽ miệt thị, phân biệt chủng tộc dành cho Tolu Arokodare - người sút hỏng quả phạt đền trong trận thua Crystal Palace 0-1 ở vòng 27 Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, một trong những tài khoản mạng xã hội được cho là đến từ Việt Nam.

Tài khoản được cho là đến từ Việt Nam có lời lẽ xúc phạm tiền đạo Tolu Arokodare (Wolves)

Bên cạnh đó, Wolves xác nhận sẽ phối hợp với ban tổ chưc Ngoại hạng Anh và cơ quan có thẩm quyền để điều tra sự việc: "Không có chỗ cho phân biệt chủng tộc – trong bóng đá, trên mạng hay bất cứ nơi nào trong xã hội. Chúng tôi lên án hành vi ghê tởm và bất hợp pháp này một cách mạnh mẽ nhất.

Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Tolu. Không một cầu thủ nào đáng phải chịu đựng sự căm ghét như vậy chỉ vì làm công việc của mình. Chúng tôi sát cánh cùng anh ấy, và cùng tất cả các cầu thủ bóng đá khác, những người buộc phải chịu đựng sự lăng mạ này từ các tài khoản ẩn danh hoạt động một cách trắng trợn mà không bị trừng phạt.

Câu lạc bộ đã báo cáo các bài đăng này cho các nền tảng liên quan và sẽ hợp tác với ban tổ chức Ngoại hạng Anh, các cơ quan chức năng để giúp xác định những người chịu trách nhiệm, đồng thời đảm bảo có hành động thích hợp. Chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với mọi hình thức phân biệt đối xử".

MLS lên tiếng vụ Messi đòi "ăn thua đủ" với trọng tài

Sau trận thua của 0-3 của Inter Miami trước LAFC ở vòng mở màn MLS, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc Lionel Messi đang cố gắng vào phòng thay đồ của tổ trọng tài với tâm trạng tức giận, đồng thời được đồng đội Luis Suarez can ngăn.

Sếp lớn MLS xác nhận Messi không xông vào khu vực thay đồ của tổ trọng tài

Tuy nhiên trả lời phỏng vấn ESPN, Chris Rivett, giám đốc truyền thông của Tổ chức Trọng tài Chuyên nghiệp MLS đã lên tiếng bảo vệ Messi, đồng thời khẳng định cầu thủ người Argentina không vào khu vực cấm: "Sau khi trao đổi với các trọng tài, chúng tôi xác nhận cậu ấy không vào khu vực bị cấm".

Endrick được Mbappe khuyên tới Ligue 1

Chia sẻ với Telefoot, Endrick tiết lộ đã được Kylian Mbapppe và Camavinga động viên gia nhập Lyon vào kỳ chuyển nhượng mùa đông theo dạng cho mượn. Hiện tại, chân sút 19 tuổi có 5 bàn sau 6 trận khoác áo cựu vương Ligue 1.

"Kylian Mbappé và Camavinga nói với tôi rằng Ligue 1 là một giải đấu tốt và rất cạnh tranh. Họ khuyên tôi nên ký hợp đồng với Lyon vì đó là một đội bóng tuyệt vời. Tôi rất trân trọng lời khuyên tốt của họ", Endrick cho hay.

HLV Bayern từ chối nói về tương lai của Nicolas Jackson

Sau chiến thắng 3-2 của Bayern Munich trước Eintracht Frankfurt, HLV Vincent Kompany đã từ chối tiết lộ về tương lai của Nicolas Jackson cho giới truyền thông: "Chúng tôi rất vui khi có Nicolas Jackson trong đội. Mọi quyết định về mùa hè sẽ được thảo luận với chính Nicolas và giữa các câu lạc bộ. Hiện tại tôi chưa có câu trả lời. Điều duy nhất tôi biết là chúng tôi rất hạnh phúc khi có cậu ấy".

Trong hợp đồng mượn Nicolas Jackson có điều khoản cho phép Bayern mua đứt tiền đạo này nếu anh ra sân ít nhất 45 phút trong 40 trận. Dù vậy cho tới thời điểm hiện tại, Jackson mới chơi tổng cộng 22 trận. Theo The Times, "Gã khổng lồ xứ Bavaria" cũng không có ý định kích hoạt điều khoản mua đứt.

Wirtz không bị chấn thương nghiêm trọng

Florian Wirtz đã bị đau trước khi Liverpool làm khách tại sân của Nottingham Forest, nhưng HLV Arne Slot sau trận cho biết Wirtz không bị đau nặng. “Cậu ấy không bị gì nghiêm trọng, nhưng cảm thấy quá đau lưng trong lúc khởi động. Chúng tôi hiểu rằng cậu ấy đang không đạt thể trạng 100% nên quyết định không dùng cậu ấy trận này”, Slot nói.

Florian Wirtz

Endrick tiết lộ biệt danh mới ở Lyon

Endrick cho biết anh đã được đặt cho biệt danh “Matador” ở Lyon sau khi chuyển tới đây dưới dạng cho mượn, biệt danh được cho là so sánh Endrick với dũng sỹ đấu bò. Endrick dù vậy nói anh không có ý kiến gì về biệt danh này, “hãy chờ xem liệu tôi có tiếp tục được gọi như vậy sang tuần mới”.

Pep Guardiola khuyên các học trò nên uống cocktail

Với việc cuộc đua vô địch Premier League đang bước vào giai đoạn căng thẳng, mới đây HLV Pep Guardiola đã nói rằng các cầu thủ của ông nên uống rượu cocktail. “Hãy uống chút caipirinhas, daiquiris hay gì đó, tôi muốn họ thoải mái hơn trước khi phải bước vào những trận đấu lớn sắp tới”, Pep nói.

Juventus bàn hỏi mua sớm Vicario

Theo báo chí Italia, phong độ khá dở của thủ môn Michele Di Gregorio đã khiến ban lãnh đạo Juventus tính sớm tới việc chiêu mộ thủ môn mới ở mùa giải sau. Mục tiêu của họ là Guglielmo Vicario của Tottenham do Vicario chỉ còn hơn 2 năm hợp đồng, nhưng Inter Milan được cho là cũng đang theo đuổi Vicario để thay thế Sommer.

Douglas Luiz sẽ có giá 25 triệu euro nếu Aston Villa mua đứt

Báo chí Anh cho hay nếu Aston Villa quyết định giữ lại Douglas Luiz thay vì trả anh trở lại Juventus sau thời gian cho mượn, Aston Villa cần trả mức phí 25 triệu euro để mua đứt tiền vệ người Brazil. Luiz dự kiến sẽ không có cửa đá chính tại Juventus trong thời gian tới nên anh càng có động lực để chơi tốt cho Villa và được giữ lại.