Tin mới nhất bóng đá sáng 1/9: Grealish ngầm “khịa” Pep Guardiola

Grealish ngầm “khịa” Pep Guardiola

Sau khi đá trận thắng 3-2 của Everton trước Wolves, Jack Grealish mới đây đã đăng một bức ảnh lên Instagram với nội dung câu trả lời AI rằng anh đã không đá chính 3 trận liên tiếp trong khoảng 1 năm nay. Grealish còn đi kèm dòng chữ “Cảm thấy thật tuyệt khi cuối cùng cũng được đá 3 trận liên tiếp”. Grealish hiện đã xóa ảnh, nhưng điều này cho thấy anh đang rất vui với tình hình hiện tại thay vì phải đá tiếp cho Man City dưới thời Pep Guardiola.

Grealish đăng ảnh này trước khi xóa đi

Ekitike thay Cherki trên tuyển Pháp

HLV Didier Deschamps đã công bố tiền đạo Hugo Ekitike của Liverpool sẽ được triệu tập thay thế Rayan Cherki của Man City trên ĐT Pháp ở đợt tập trung tới. Cherki đã bị chấn thương trong lúc tập sẽ phải nghỉ dài hạn.

Như vậy Ekitike sẽ có lần đầu tiên được gọi lên tuyển, anh trước đây mới chỉ đá cho tuyển trẻ Pháp và từng đủ điều kiện đá cho tuyển Cameroon. Gần đây HLV Marc Brys của tuyển Cameroon mỉa mai Ekitike là “muốn đá cho Pháp nhưng không được gọi”, nên giờ không biết ông sẽ ăn nói thế nào nếu bị phóng viên hỏi.

Rodri nói mình “không phải Messi”

Sau trận thua 1-2 của Man City trước Brighton, tiền vệ Rodri cho biết sự kỳ vọng vào anh là hơi quá bởi anh không phải cầu thủ có thể luôn luôn định đoạt trận đấu. “Tôi không phải Messi, tôi không phải cứ trở lại là giúp đội thắng liên tiếp. Chúng tôi đang có vấn đề toàn diện, có nhiều sự thay đổi với nhiều cầu thủ mới phải hòa nhập nên tất nhiên sẽ có khó khăn”, Rodri nói.

Antonee Robinson chỉ trích trọng tài Premier League

Hậu vệ trái Antonee Robinson đã bày tỏ sự bức xúc với công tác trọng tài sau khi chứng kiến những quyết định gây tranh cãi trong trận thua của Fulham trước Chelsea. Anh nói: “Nếu họ mất 5 phút để kiểm tra cái gì đó mà vẫn sai được, tôi nghĩ tiêu chuẩn trọng tài ở giải đấu này đã sa sút một cách không tưởng trong thời gian quá lâu rồi”.

Chủ tịch Vallecano bào chữa mặt sân tệ hại

Rayo Vallecano tiếp đón Barcelona trong buổi tối Chủ nhật với mặt sân Vallecas cực kỳ tệ hại, với nhiều vũng bùn và chỗ lầy. Bất chấp sự chỉ trích của báo giới và thậm chí cả cầu thủ của chính đội mình, chủ tịch Martin Presa của Vallecano đáp trả: “Mặt sân như thế là quá hợp cho bóng đá. Maradona đá trên những mặt sân lầy lội mà vẫn biểu diễn tuyệt vời”.