Szobozslai định đoạt đại chiến Liverpool - Arsenal, HLV Arteta thừa nhận khoảnh khắc ma thuật

🎯 Szoboszlai lý giải về bàn thắng đá phạt

Dominik Szoboszlai là một người đàn ông toàn năng của thành Liverpool: Đá được tiền vệ, nhưng cũng đá được tiền đạo, và trong trận đấu Liverpool - Arsenal anh đã chơi hậu vệ phải theo yêu cầu của HLV Arne Slot. Không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự, anh còn có những đường chuyền từ xa cực chuẩn xác cho các tiền đạo phía trên.

Szoboszlai ăn mừng sau cú sút phạt đánh bại Arsenal

Nhưng trong ngày Chủ nhật, chỉ 1 pha bóng của "Szobo" được nhắc đến: cú sút phạt hàng rào từ cự ly 30m đánh bại David Raya ở phút 83. Đó là bàn thắng duy nhất trong trận đấu giữa 2 ứng cử viên vô địch, và Szoboszlai cho biết anh đã tập nhiều thời gian gần đây để làm nên khoảnh khắc thần sầu này.

"Chúng tôi đã tập đá phạt từ đầu mùa giải. Lúc được hưởng quả đá phạt, tôi đã nghĩ cự ly là hơi xa, nhưng tôi tự tin vào những gì mình đã tập và quyết định thử sức. Trent (Alexander-Arnold) trong thời gian dài là người đá phạt ở đây vì cậu ấy sút cực kỳ tốt, nên giờ mới đến lượt tôi có cơ hội", anh nói.

"Thực sự là tôi không tập ở cự ly này trong vài tuần qua, nhưng tôi phải thử mạo hiểm xem sao. Tôi biết David Raya hay nhảy theo hướng khuất của hàng rào, cho nên tôi phải sút với lực thật căng. Tôi đã ghi bàn nhưng nếu bóng đi hơi dịch vào trong, Raya có lẽ đã cản được, anh ấy là một thủ môn đẳng cấp hàng đầu".

✨ HLV Arteta: "Bàn thắng đó là một khoảnh khắc ma thuật"

HLV Mikel Arteta của Arsenal trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports sau trận đã bày tỏ sự tự hào về các cầu thủ của mình. Dù thua nhưng ông cho rằng đội bóng của mình chơi không tệ, nhưng trận đấu đã được định đoạt bởi một khoảnh khắc cá nhân tuyệt hảo.

HLV Mikel Arteta

"Tôi rất tự hào về các học trò. Tôi nghĩ hôm nay cả chúng tôi và Liverpool đã chơi thứ bóng đá rất hay, tới mức giữa chúng tôi không thực sự có khoảng cách. Rất nhiều pha bóng diễn ra ở các khu vực khác nhau nhưng không phải vòng cấm. Kiểu trận đấu này chỉ có thể được quyết định bởi 2 thứ, hoặc sai lầm cá nhân, hoặc một khoảnh khắc ma thuật, và Liverpool đã có được khoảnh khắc ma thuật đó", Arteta bình luận.

Arteta cũng cho rằng đá ở Anfield không dễ chút nào và Arsenal phải chọn lựa thời điểm để gây sức ép. "Không thể nào chơi ép sân ở đây trong 95 phút, bất khả thi. Tôi đã nhắc các cầu thủ rằng sẽ có lúc chúng tôi phải chịu áp lực dội ngược và không tổ chức được tình huống. Khi có cơ hội là phải ghi được bàn", ông nhận xét.

"Tôi nghĩ trận này chúng tôi chơi còn tốt hơn mùa trước, khi hòa Liverpool. Chúng tôi có 3,4 hay thậm chí 5 tình huống trong vòng cấm, suýt có một pha đối mặt thủ môn, cuối trận là một pha Eze đã thoát xuống nhưng lại không dứt điểm. Thắng những trận đấu kiểu này thì phải tận dụng các cơ hội đó, nhưng chúng tôi đã không làm được".