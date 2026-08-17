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Tin mới nhất bóng đá sáng 17/8: Bruno Guimaraes gây lo lắng cho Arsenal

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Bruno Guimaraes sẽ là mối lo ngại lớn khi Arsenal sắp đá trận đấu mở màn mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27.

Bruno Guimaraes gây lo lắng cho Arsenal 

Arsenal đánh bại Man City với tỷ số 3-0 ở trận tranh Community Shield. Guimaraes thi đấu trận này, nhưng anh phải rời sân ở hiệp hai để nhường chỗ cho Declan Rice.

Người hâm mộ lo lắng rằng đó là do chấn thương và nỗi lo của họ đã được xác nhận khi Guimaraes xuất hiện trở lại trên sóng truyền hình với việc sử dụng túi đá lớn chườm trên đùi. Điều đó khiến tiền vệ người Brazil có thể bỏ lỡ cuộc chạm trán Coventry (2h, 22/8).

Tình trạng xấu của&nbsp;Bruno Guimaraes

Tình trạng xấu của Bruno Guimaraes

Flick thừa nhận Barcelona không hoàn hảo

Trong trận đấu giao hữu trước thềm mùa giải gần đây, Barcelona đã giành chiến thắng đậm 5-2 trước Basel. Nhưng HLV Flick vẫn không thực sự hài lòng: "Có thể chúng tôi đang bỏ sót điều gì đó. Tôi sẽ biết trong tuần này. Tôi thấy đội bóng đang nâng cao trình độ, và đó là điều quan trọng nhất. Chúng ta phải nỗ lực để duy trì phong độ của mùa giải trước. Chúng tôi đã bắt đầu nghĩ đến trận gặp Elche rồi. Việc quản lý đội bóng không hề dễ dàng, khi có rất nhiều cầu thủ mới gia nhập gần đây".

Mourinho khen Real Madrid tiến bộ

Jose Mourinho rất ấn tượng với sự trưởng thành của dàn sao Real Madrid. Sau khi đội bóng này thắng Schalke 04 gần đây với tỷ số 3-0, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã tấm tắc khen: "Tôi cảm nhận được sự tích cực với cả đội cũng như từng cá nhân. Rõ ràng, một số cầu thủ đến sau và chưa có được cường độ tập luyện như những người đến ngay từ đầu.

Những người bắt đầu từ ngày đầu tiên đã có 30 buổi tập và 6 trận đấu, còn những người đến sau chỉ mới có 3 hoặc 4 buổi tập. Rõ ràng là có sự khác biệt về nhịp độ, cường độ và sức bền. Nhưng về mặt chiến thuật, các ý tưởng đang dần hình thành".

Saliba dự kiến trở lại sớm hơn thông thường

Theo BBC đưa tin, thời gian nghỉ ngơi do chấn thương lưng của Saliba ban đầu là 5 tháng đã được rút ngắn xuống còn 3 tháng sau ca phẫu thuật thành công. Dẫu vậy, Arsenal vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những ngôi sao chất lượng để khỏa lấp vào vị trí mà Saliba để lại.

Arsenal có hàng tiền vệ mạnh nhất Ngoại hạng Anh, Man City có đứng dưới MU?
Arsenal có hàng tiền vệ mạnh nhất Ngoại hạng Anh, Man City có đứng dưới MU?

Cuộc chạy đua nâng cấp tuyến giữa tại Ngoại hạng Anh đang rất thú vị trước thềm mùa giải 2026/27.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/08/2026 04:20 AM (GMT+7)
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