Tin mới nhất bóng đá sáng 31/7: Lộ thời điểm Ronaldo trở lại sân cỏ

Ronaldo không đá loạt trận giao hữu cùng Al Nassr, lộ thời điểm tái xuất sân cỏ

Theo trang Instagram Ronaldo Club, Cristiano Ronaldo dự kiến ​​sẽ vắng mặt trong loạt trận đấu giao hữu trước mùa giải của Al Nassr. Thay vào đó, siêu sao 41 tuổi chỉ chính thức tái xuất sân cỏ vào 0h ngày 16/8, thời điểm Al Nassr đá trận ra quân Saudi Pro League 2026/27 gặp Al Fateh.

Trận đấu gần nhất Ronaldo ra sân là thất bại 0-1 của ĐT Bồ Đào Nha trước ĐT Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup hôm 7/7.

Ronaldo vẫn đang nghỉ ngơi hậu World Cup

HLV Arne Slot chuẩn bị dẫn dắt nhà vô địch châu Á?

Theo talkSPORT, HLV Arne Slot đang trở thành một trong những ứng viên hàng đầu dẫn dắt Al Ahli, nhà đương kim vô địch AFC Champions League. Trước đó, đội bóng Saudi Arabia nói lời chia tay HLV trưởng Matthias Jaissle - người chuyển sang dẫn dắt Newcastle. Ngoài Slot, Al Ahli còn liên hệ với Vitor Pereira, cựu HLV trưởng Wolverhampton và Nottingham Forest.

Lammens rút ngắn kỳ nghỉ, trở lại tập luyện sớm với MU

Theo ESPN, thủ môn Senne Lammens đã rút ngắn kỳ nghỉ của mình để trở lại tập luyện cùng MU trước mùa giải mới. Lammens dự kiến ​​trở lại trung tâm huấn luyện Carrington vào thứ Hai (3/8) nhưng đã chọn trở lại vào thứ Năm (31/7) - tức sớm hơn 4 ngày.

HLV Eddie Howe chỉ biết tin rời Newcastle vào buổi sáng cùng ngày

Theo Sun Sports, HLV Eddie Howe đã thông báo với Newcastle về nguyện vọng ra đi cách đây 2 tuần. Dù vậy, nhà cầm quân 48 tuổi vẫn cam kết ở lại cho đến khi đội bóng tìm được "thuyền trưởng mới". Đáng chú ý, Howe chỉ được phía Newcastle thông báo quyết định bổ nhiệm HLV Matthias Jaissle vào buổi sáng thứ Năm - cùng ngày đội bóng công bố chia tay ông.

Ban đầu, chiến lược gia người Anh muốn gắn bó với "Chích chòe" nhưng lại đổi ý sau khi đội bóng liên tiếp bán đi những trụ cột như Sandro Tonali, Anthony Gordon và sắp tới có thể là Bruno Guimaraes.

Tân binh Barcelona không lo phải dự bị cho Yamal

Trả lời phỏng vấn Mundo Deportivo, tiền đạo Karim Adeyemi khẳng định anh không e ngại phải cạnh tranh vị trí chính thức với Lamine Yamal. Cầu thủ người Đức gia nhập Barca từ Dortmund với giá 29 triệu euro (22 triệu euro trả trước, 7 triệu euro phụ phí).

"Không. Tôi không sợ bất kỳ cầu thủ nào. Tôi biết rằng nếu tôi cố gắng hết sức, tôi sẽ có cơ hội ra sân", Adeyemi tuyên bố.