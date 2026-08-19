Tin mới nhất bóng đá sáng 19/8: Man City nhận tin dữ, Doku chắc chắn vắng trận khai màn

Man City nhận tin dữ, Doku chắc chắn vắng trận khai màn

Manchester City chịu tổn thất lớn trước thềm mùa giải 2026/27 khi Jeremy Doku dính chấn thương và chắc chắn không thể ra sân ở trận mở màn Premier League gặp Bournemouth.

Doku vắng mặt ở trận khai màn mùa giải mới của Man City

Tuyển thủ Bỉ gặp vấn đề trong thất bại 0-3 trước Arsenal tại Community Shield và phải rời sân ngay sau hiệp một, nhường chỗ cho Jack Grealish. Theo các nguồn tin, Doku bị đau bắp chân và có thể phải nghỉ thi đấu vài tuần. Đây là đòn giáng đáng kể với HLV Enzo Maresca trong trận đấu chính thức đầu tiên tại Etihad.

Maguire đặt mục tiêu lớn sau 7 năm thăng trầm

Harry Maguire đang háo hức bước vào mùa giải thứ tám cùng Manchester United, sau khi trải qua không ít thăng trầm tại Old Trafford. Trung vệ người Anh từng chứng kiến những giai đoạn thăng hoa dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, sự thiếu ổn định với Erik ten Hag và quãng thời gian đầy biến động cùng Ruben Amorim.

Dù vậy, Maguire vẫn tự hào về vai trò của mình và đặt mục tiêu cùng đội bóng cạnh tranh danh hiệu. Anh khẳng định Man Utd phải cải thiện so với mùa trước, hướng tới chức vô địch Premier League và chiến đấu đến những phút cuối cùng.

Joe Hart chỉ ra thách thức lớn nhất của Man City

Cựu thủ môn Joe Hart cho rằng Manchester City đang bước vào giai đoạn chuyển giao đặc biệt sau khi Pep Guardiola chia tay CLB. Theo cựu thủ môn ĐT Anh, áp lực từ bên ngoài chắc chắn rất lớn, nhưng ban lãnh đạo Man City sẽ không đặt những yêu cầu thiếu thực tế lên vai HLV Enzo Maresca.

Chiến lược gia người Italia tiếp quản đội bóng sau triều đại thành công rực rỡ của Guardiola và đang phải xây dựng một tập thể mới. Dù Man City vừa thua Arsenal 0-3 ở Community Shield, Hart tin CLB sẽ kiên nhẫn khi đội hình trải qua quá trình thay đổi tự nhiên.

Patrick Vieira gây chia rẽ trong nội bộ bóng đá Senegal

Việc Liên đoàn Bóng đá Senegal bổ nhiệm Patrick Vieira làm giám đốc kỹ thuật mới của đội tuyển quốc gia được cho là đang tạo ra những tranh luận trong nội bộ. Quyết định được công bố hôm 18/8, chỉ một ngày sau cuộc họp khẩn của ban chấp hành liên đoàn được tổ chức trực tuyến.

Dù việc Vieira tiếp quản vị trí này đã được dự đoán từ trước, quá trình bổ nhiệm vẫn không diễn ra hoàn toàn suôn sẻ. Trong thông báo chính thức, Liên đoàn Bóng đá Senegal xác nhận ban khẩn cấp đã tổ chức cuộc họp bất thường qua hình thức trực tuyến vào chiều 17/8 để đưa ra quyết định.

Xabi Alonso tiết lộ kế hoạch vực dậy Cole Palmer

HLV Xabi Alonso đang tìm cách giúp Cole Palmer lấy lại phong độ cao nhất tại Chelsea sau một mùa giải 2025/26 đáng thất vọng. Tiền vệ 24 tuổi từng có hai mùa đầu tiên ấn tượng tại Stamford Bridge nhưng gặp vấn đề cả về phong độ lẫn thể trạng ở mùa trước, qua đó bị loại khỏi đội hình tuyển Anh dự World Cup.

Sau khi trải qua giai đoạn tiền mùa giải đầy đủ dưới thời Alonso, Palmer được kỳ vọng trở lại mạnh mẽ. HLV người Tây Ban Nha cho rằng điều đầu tiên là Palmer phải đạt trạng thái thể chất tốt nhất, sau đó mới xây dựng sự tự tin, cảm giác thoải mái và hiểu rõ vai trò trong hệ thống.