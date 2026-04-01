Tin mới nhất bóng đá sáng 1/4: Bayern Munich không chiêu mộ Salah

Bayern Munich không chiêu mộ Salah

Liverpool và Salah sẽ chia tay nhau khi mùa giải 2025/26 khép lại. Hiện chưa rõ tương lai của tiền đạo người Ai Cập, bởi anh chưa chấp nhận lời mời của CLB nào.

Phía Bayern Munich gần đây tuyên bố không tham gia cuộc đua chiêu mộ Salah. Giám đốc thể thao của "Hùm xám" xứ Bavaria, ông Max Eberl cho hay: "Không, Mohamed Salah chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị nào từ Bayern Munich".

Napoli tính kỷ luật Lukaku

Napoli đang xem xét các biện pháp kỷ luật sau khi Lukaku không trở về CLB để tập luyện. Anh vẫn ở lại Bỉ sau khi rút khỏi ĐTQG. Phía Napoli cho hay: "Napoli thông báo rằng Romelu Lukaku đã không phản hồi lời triệu tập trước khi bắt đầu lại tập luyện. Câu lạc bộ có quyền xem xét việc áp dụng các biện pháp kỷ luật thích đáng".

Pochettino tin Napoli thoát cảnh xuống hạng

Cựu HLV Tottenham Mauricio Pochettino đánh giá Spurs thoát khỏi nguy cơ xuống hạng khi có HLV De Zerbi: "Tôi tin chắc Tottenham sẽ trụ hạng. Tôi nghĩ họ có những cầu thủ giỏi, và phía sau đó là câu lạc bộ với những người hâm mộ sẽ làm mọi thứ để tạo ra động lực chiến thắng".

Real Madrid sẵn sàng chia tay 10 cầu thủ

Ban lãnh đạo Real Madrid đang sẵn sàng cho cuộc chia tay lớn trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Có tới 6 cầu thủ dự kiến phải rời đi, cụ thể bao gồm Alaba, Carvajal, Rudiger, Fran Garcia, Ferland Mendy, Ceballos. Ngoài ra, "Los Blancos" có thể bán Camavinga. Mastantuono, Gonzalo Garcia và Lunin cũng dự kiến rời đi dưới dạng cho mượn để tìm thêm cơ hội thi đấu.