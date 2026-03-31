Họp báo ĐT Việt Nam - Malaysia: HLV Kim cảm ơn Xuân Son, chốt vị trí tốt nhất của Hoàng Hên
HLV Kim Sang Sik không giấu được cảm xúc phấn khích sau chiến thắng tưng bừng của ĐT Việt Nam.
Trả lời truyền thông, HLV Kim Sang Sik không giấu được cảm xúc phấn khích khi ĐT Việt Nam giành chiến thắng 3-1. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng gửi lời cảm ơn tới cổ động viên và các cầu thủ, trong đó có Xuân Son - tác giả cú đúp vào lưới Malaysia:
"Tôi đang cảm thấy rất tuyệt vời. Cảm ơn cổ động viên Việt Nam có mặt trên khán đài. Cảm ơn các cầu thủ như Xuân Son, Hoàng Hên, Hoàng Đức, Quang Hải. Họ đã góp phần vào thành công này. Chiến thắng là phần thưởng xứng đáng cho ĐT Việt Nam".
Nói về Đỗ Hoàng Hên, HLV Kim Sang Sik dành lời ca ngợi cho cầu thủ mang áo số 9. Bên cạnh đó, thầy Kim xác nhận ngôi sao thuộc biên chế CLB Hà Nội phù hợp với vị trí tiền đạo phải trong sơ đồ hiện tại của ĐT Việt Nam:
"Ở trận gặp Bangladesh, tôi sử dụng Hoàng Hên ở nhiều vị trí khác nhau nhằm thử nghiệm xem đâu là vị trí phù hợp với cậu ấy. Sau trận đấu hôm nay, có lẽ cậu ấy phù hợp nhất khi đá tiền đạo phải. Việc Hoàng Hên và Xuân Son phối hợp ăn ý là tín hiệu tốt, cho thấy toan tính chiến thuật của chúng tôi đã hiệu quả. Hy vọng, mọi thứ sẽ tốt hơn ở những trận đấu, giải đấu trong tương lai".
HLV Kim Sang Sik đánh giá rất cao Văn Hậu và Đình Trọng, những cầu thủ tái xuất ĐT Việt Nam sau thời gian dài vắng bóng. Theo thầy Kim, việc có nhiều lựa chọn cho mỗi vị trí là tín hiệu tích cực của đội tuyển:
"Với Văn Hậu và Đình Trọng, họ đã thể hiện ấn tượng khi trở lại tuyển, tôi rất hài lòng. Tôi rất thích khi có nhiều lựa chọn cho mỗi vị trí, điều đó tốt cho ĐT Việt Nam trước những giải đấu mà chúng ta chuẩn bị tham dự thời gian tới".
HLV Kim Sang Sik cho biết, việc các cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội như Hai Long, Hoàng Hên, Duy Mạnh,... được sử dụng nhiều nhờ phong độ tốt của họ trong màu áo đội tuyển:
"Ở đợt tập trung này, tôi gọi nhiều cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội và Công an Hà Nội. Thời gian qua, các cầu thủ Công an Hà Nội phải thi đấu trên nhiều đấu trường và không có thể lực tốt nhất khi lên tuyển.
Các cầu thủ Hà Nội cũng phải thi đấu ở V-League. Dù thể lực bị bào mòn, họ vẫn cống hiến hết mình và cho thấy chất lượng trong màu áo đội tuyển. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm nhân tốt mới ở các đội bóng khác để cống hiến cho đội tuyển".
Trong cuộc họp báo sau trận, HLV trưởng Peter Cklamovski của ĐT Malaysia thừa nhận, việc nhận những bàn thua quá sớm ở mỗi hiệp đấu khiến "Hồ Mãi Lai" không thể gượng dậy. Dù đánh giá các học trò lép vế so với ĐT Việt Nam, nhà cầm quân này vẫn dành lời khen ngợi cho toàn đội:
"Hiệp 1, chúng tôi đã thủng lưới quá sớm từ tình huống phạt góc. Tình hình tương tự ở hiệp 2. Dù sao đi nữa, toàn đội Malaysia đã thể hiện tốt, thậm chí tạo ra 4,5 cơ hội ăn bàn trong hiệp 2. Các cầu thủ quyết tâm cao độ, trình diễn tốt. Dù có phần lép vế ĐT Việt Nam, thứ bóng đá mà Malaysia mang đến rất đáng xem. Tôi tự hào với những gì các cầu thủ thể hiện".
HLV Cklamovski tiết lộ, việc bị trừ điểm vì vụ lùm xùm sử dụng cầu thủ nhập tịch trái quy định đã ảnh hưởng tới tâm lý của toàn đội: "Các cầu thủ cần nghỉ ngơi. Những gì xảy ra suốt thời gian qua, những điểm số bị trừ đã tác động lớn tới tâm lý của họ. Họ cần dành thời gian hồi phục trước khi tiếp tục cống hiến cho CLB và đội tuyển quốc gia".
Mặt khác, nhà cầm quân này cũng hết lời động viên các học trò: "Các cầu thủ đã thi đấu tốt, thể hiện hết mình dù trải qua trận đấu khó khăn, tôi tự hào về họ. Họ cho thấy tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi và rất cố gắng làm người dần Malaysia hài lòng".
Dù không còn nhiều ý nghĩa, trận đại chiến giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia vẫn diễn ra vô cùng hấp dẫn. Việc HLV Kim Sang Sik điền tên bộ đôi cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son vào đội hình xuất phát cũng giúp sức mạnh tấn công của ĐT Việt Nam tăng lên đáng kể.
Kết quả, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng tưng bừng 3-1, trong đó Xuân Son chói sáng với cú đúp. Như vậy, ĐT Việt Nam chính thức khép lại chiến dịch vòng loại Asian Cup với 18 điểm/6 trận (tính cả 3 điểm nhờ được xử thắng Malaysia 3-0 ở lượt đi).
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-31/03/2026 19:45 PM (GMT+7)