Brazil vs Croatia 01/04/26 - Trực tiếp
Brazil
1
Croatia
0
Mexico vs Bỉ 01/04/26 - Trực tiếp
Mexico
1
Bỉ
0
Hải Phòng vs Hà Nội
Hải Phòng
-
Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Manchester City
-
Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Công An Hà Nội
-
SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Chelsea
-
Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Southampton
-
Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Hoàng Anh Gia Lai
-
Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Sông Lam Nghệ An
-
Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Đông Á Thanh Hóa
-
Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
West Ham United
-
Leeds United
-

MU chính thức bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV dài hạn, hợp đồng mấy năm?

Sự kiện: Manchester United

MU đã chính thức bổ nhiệm Michael Carrick vào vị trí HLV trưởng thay vì tiếp tục tạm quyền.

Thông tin chấn động

CLB Manchester United đã chính thức bổ nhiệm HLV Michael Carrick vào vị trí HLV trưởng chính thức của CLB. Carrick đã đặt bút ký vào bản hợp đồng 2 năm với MU, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm tùy theo lựa chọn của MU.

Michael Carrick

Michael Carrick

Carrick lên làm HLV tạm quyền tại MU sau khi Ruben Amorim bị sa thải, và từ giữa tháng 1 đến nay ông đã đưa MU tới 7 thắng – 2 hòa – 1 thua trong 10 trận dẫn dắt MU ở Premier League. “Quỷ đỏ” đang có cơ hội lớn đoạt vé trở lại Champions League mùa sau và điều này khiến vị thế của Carrick ngày càng được củng cố.

MU đã khởi động quá trình tìm HLV mới sau khi chia tay Amorim. Nhưng với thành tích tốt của Carrick, ban lãnh đạo MU đã quyết định ông sẽ là một lựa chọn đáng tin cậy ít nhất là trong mùa giải sau, và Carrick cũng sẽ được tạo điều kiện để MU có một đội hình dày hơn trong mùa sau khi ra sân chơi châu Âu.

Và giờ là thực tế...

Nếu độc giả bây giờ đã nhận ra rằng hôm nay là ngày Cá tháng Tư, thì đừng lo lắng. Thông tin Carrick được chính thức nắm quyền toàn phần ở MU quả thực chưa xảy ra, nhưng khả năng rất cao cựu tiền vệ người Anh sẽ được nhận vị trí này.

Theo Jason Burt của tờ Telegraph, MU đang ngày càng ngả về khả năng chọn Carrick bởi các ứng viên nổi tiếng khác đều khó đưa về. Luis Enrique là ưu tiên số 1 của MU nhưng ông đã chọn gia hạn với Paris Saint-Germain, trong khi Julian Nagelsmann phải sau World Cup mới quyết định việc ở lại ĐT Đức hay không.

Enrique và Nagelsmann là 2 HLV MU muốn tuyển nhưng đều khó thành

Enrique và Nagelsmann là 2 HLV MU muốn tuyển nhưng đều khó thành

MU sẽ không chờ Nagelsmann bởi sự chờ đợi có thể buộc họ phải đợi sang tận tháng 8 để đón HLV mới, không đủ cho việc tập huấn trước mùa. Các lựa chọn khác đều không ưng ý cho ban lãnh đạo MU, Roberto De Zerbi có vẻ sắp về Tottenham còn Oliver Glasner thì hay hục hặc với các sếp trên ở những CLB ông dẫn dắt.

Do đó chọn Carrick đang là điều các sếp MU ngày càng ngả về. Và dù MU chưa bổ nhiệm Carrick trong ngày Cá tháng Tư, có thể tin rằng đó sẽ là lựa chọn của họ khi mùa giải kết thúc.

Beckham ca ngợi Carrick, ví như "liều thuốc" MU thiếu suốt một thập kỷ
Beckham ca ngợi Carrick, ví như “liều thuốc” MU thiếu suốt một thập kỷ

Huyền thoại David Beckham đã dành nhiều lời khen cho HLV tạm quyền Michael Carrick, cho rằng ông mang lại sự ổn định và điềm tĩnh mà Manchester United...

Theo Q.D (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

-31/03/2026 23:15 PM (GMT+7)
