Tin mới nhất bóng đá chiều 7/4: Cựu sao Arsenal sắp nhập tịch Malaysia

Cựu sao trẻ Arsenal sắp nhập tịch Malaysia

Theo báo chí Malaysia, đội tuyển nước này đang quan tâm tới cựu sao trẻ của Arsenal, Josh Robinson và muốn làm thủ tục nhập tịch cho cầu thủ này. Tờ Berita Harian dẫn lời cuộc phỏng vấn của Robinson với Arsenal vào tháng 2 năm 2024, trong đó nêu rõ mẹ của hậu vệ 21 tuổi này mang dòng máu lai giữa Malaysia và Anh.

Theo Transfermarkt, Robinson từng học tại đội trẻ của Arsenal từ năm 2021 đến 2025, trước khi chuyển đến Wigan và hiện đang chơi cho Kidderminster. Kidderminster tham gia giải National League North mùa 2025/2026, hay còn gọi là giải hạng sáu của Anh, hiện đang xếp thứ ba với 75 điểm sau 42 trận đấu.

Ngoài ra, báo chí Malaysia cũng phát hiện Robinson từng là thành viên của đội Arsenal. Anh được điền tên vào đội hình Arsenal bốn lần trong chiến dịch Champions League mùa giải 2023 - 2024.

Paul Scholes đề xuất thanh lý 8 sao MU

Dù MU đang có sự hồi sinh mạnh mẽ dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick để vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, Scholes tin rằng chất lượng đội hình hiện tại vẫn chưa đủ tầm. 8 cái tên bị chỉ đích danh cần bán đi bao gồm: Harry Maguire, Leny Yoro, Noussair Mazraoui, Patrick Dorgu, Luke Shaw, Mason Mount, Manuel Ugarte và Joshua Zirkzee.

Đáng chú ý, trong trường hợp của Harry Maguire, dù thừa nhận trung vệ người Anh đã có màn trình diễn xuất sắc gần đây, Scholes vẫn ưu tiên giữ lại Matthijs De Ligt. Ông nhấn mạnh yếu tố tuổi trẻ và tốc độ là lý do chính để De Ligt trở thành lựa chọn dài hạn cho hàng phòng ngự.

Nunez lọt tầm ngắm của Juventus

Juventus đang tìm kiếm tiền đạo có giá rẻ. Theo Sky Sport, "Bianconeri" đã hỏi thăm về trường hợp của Nunez, người có mùa giải 2025/26 thi đấu không thực sự thuyết phục trong màu áo Al Hilal.

Juventus đã liên hệ với Al Hilal trước khi quyết định có tiếp tục theo đuổi thương vụ này hay chuyển sang các mục tiêu khác. "Bianconeri" đã từng cân nhắc tiền đạo người Uruguay này vào mùa hè năm ngoái, người cũng nằm trong tầm ngắm của Napoli trước khi họ chiêu mộ Lucca.

Flick ra lệnh cầu thủ Barcelona không được gây gổ với Atletico Madrid

HLV Hansi Flick đưa ra lời cảnh báo tới các cầu thủ của Barcelona rằng họ phải tránh xô xát khi gặp Atletico Madrid ở Cúp C1. Những cuộc đối đầu căng thẳng giữa 2 đội ở mùa giải này đã dẫn đến tích tụ những vấn đề chưa được giải quyết giữa các cầu thủ.

HLV Flick cần cầu thủ tỉnh táo hơn

Flick đã kêu gọi các cầu thủ của mình tránh rơi vào cái bẫy của những cuộc xô xát có thể dẫn đến thẻ vàng. Fermin Lopez từng dính thẻ vàng ở trận gặp Atletico Madrid vào cuối tuần qua khi va chạm với Koke và Giuliano Simeone.

Neymar phẫu thuật tiếp, mơ dự World Cup

Neymar tiến hành phẫu thuật đầu gối trong đợt FIFA Days ở tháng 3 vừa qua. Thông tin ấy được HLV Cuca của Santos tiết lộ. Tiền đạo người Brazil đang làm mọi cách để có thể đủ sức khỏe cho việc giành lấy cơ hội dự World Cup 2026.

Neymar đang trong giai đoạn hồi phục đặc biệt. Mục tiêu của tiền đạo người Brazil là đạt thể trạng thật tốt ở 1 tháng cuối trước thềm World Cup 2026.

MU đón tin vui về Martinez và Dorgu

HLV Michael Carrick đã nhận tin vui về lực lượng khi Lisandro Martinez và Patrick Dorgu đều góp mặt trong danh sách sang Dublin (Ireland) tập huấn trong tuần này. Sự trở lại của Martinez mang ý nghĩa quan trọng với Carrick, khi trung vệ người Argentina đã vắng mặt 5 trận liên tiếp vì chấn thương bắp chân. MU kỳ vọng anh sẽ kịp đạt thể trạng tốt nhất trước cuộc tiếp đón Leeds United trên sân Old Trafford vào ngày 14/4.

Martinez và Dorgu sắp tái xuất

Trong khi đó, Dorgu đã bỏ lỡ 8 trận gần nhất vì chấn thương gân kheo. Tuyển thủ Đan Mạch hiện đã trở lại tập luyện trên sân và sẽ cùng toàn đội sang Dublin để tiếp tục quá trình hồi phục. Ngoài ra, Benjamin Sesko và Bryan Mbeumo cũng góp mặt trong danh sách tập huấn, sau khi không tham gia loạt trận FIFA Days cùng Slovenia và Cameroon.

Vinicius tự tin trước đại chiến Bayern Munich

Vinicius hiểu rõ tầm vóc của trận Real Madrid đại chiến với Bayern Munich tại Champions League, đồng thời tin rằng lợi thế sân nhà có thể đóng vai trò quan trọng trong trận tứ kết lượt đi.

“Chúng tôi sẽ đối đầu một đối thủ lớn, đội bóng đã giành rất nhiều chiến thắng mùa này. Đây chắc chắn sẽ là trận đấu khó khăn. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng và đầy tự tin. Với sự cổ vũ của các CĐV, chúng tôi có thể đánh bại Bayern. Chúng tôi cần Bernabeu cuồng nhiệt từ phút đầu đến phút cuối”, Vinicius chia sẻ.

Arsenal đón loạt tin vui trước trận gặp Sporting Lisbon

Arsenal đã nhận tin vui về lực lượng trước chuyến hành quân tới sân của Sporting Lisbon ở tứ kết lượt đi Champions League khi Declan Rice trở lại tập luyện cùng toàn đội. Không chỉ có Rice, trung vệ Gabriel cũng tham gia tập luyện, mang đến thêm tín hiệu tích cực cho HLV Mikel Arteta.

Leandro Trossard nhiều khả năng sẽ góp mặt trong chuyến làm khách trên đất Bồ Đào Nha sau khi hoàn thành đầy đủ giáo án tập luyện. Tuy nhiên, Bukayo Saka lại không xuất hiện trên sân tập.

4 sao Barcelona nguy cơ bị treo giò ở Cúp C1

Barcelona sẽ bước vào trận lượt đi tứ kết Champions League với Atletico Madrid trong tình thế đầy rủi ro về lực lượng, khi có tới 4 cầu thủ chỉ còn cách án treo giò đúng 1 thẻ vàng. Đó là trường hợp của Lamine Yamal, Fermin Lopez, Gerard Martin và Marc Casado. Chỉ cần nhận thêm 1 thẻ vàng ở trận đấu tới, họ sẽ vắng mặt ở lượt về. Đáng chú ý, Yamal từng phải nhận án treo giò tại Champions League mùa này, khi lỡ trận gặp Slavia Prague hồi tháng 1 sau khi tích lũy đủ 3 thẻ vàng.

Liverpool lạc quan giữ chân Konate

Theo nguồn tin từ L’Équipe, Liverpool đang rất lạc quan về khả năng thuyết phục Ibrahima Konate ký vào bản hợp đồng dài hạn mới, bất chấp sự theo dõi sát sao từ Real Madrid. Hai bên đã đàm phán trong khoảng 18 tháng qua, và gần đây liên tục có những cuộc trao đổi sâu rộng nhằm thu hẹp khác biệt sau lời đề nghị ban đầu hồi năm ngoái bị đánh giá là chưa đủ hấp dẫn.

Đội chủ sân Anfield tin rằng họ có thể đẩy lùi sức ép từ Real Madrid để giữ chân trung vệ người Pháp ở lại Merseyside. Về phía Konate, anh muốn bước vào kỳ World Cup 2026 với tâm lý thoải mái, và quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra trong vài tuần tới, khi cầu thủ này hướng tới việc khép lại hoàn toàn câu chuyện tương lai của mình.