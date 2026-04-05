Tin mới nhất bóng đá tối 5/4: MU dự kiến kiếm 100 triệu bảng nhờ bán cầu thủ

MU dự kiến kiếm 100 triệu bảng nhờ bán cầu thủ

MU xác định sẽ có 8 cầu thủ phải rời đi ở kỳ chuyển nhượng hè 2026. Trong số những cái tên đó, Ugarte, Zirkzee, Onana, Hojlund và Rashford khả năng cao bị bán để cân bằng tài chính.

MU mong muốn thu về 100 triệu bảng từ việc bán tháo những cầu thủ kể trên. Trong khi đó, Casemiro, Jadon Sancho và Tyrell Malacia dự kiến rời sân Old Trafford dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Pablo Maffeo 2 năm liên tiếp trêu tức Vinicius

Mallorca đại thắng Real Madrid 2-1 ở La Liga thứ Bảy vừa qua và trong trận đấu này Pablo Maffeo đã không bỏ lỡ cơ hội để trêu tức Vinicius. Hậu vệ phải này liên tục khiêu khích đối thủ người Brazil với câu nói “Balon de playa” (“Quả bóng biển”), gợi nhắc vụ Vinicius trượt Quả bóng Vàng 2024. Được biết Maffeo đã làm điều này với Vinicius được 2 năm nay và không thèm che mồm để dư luận đọc khẩu hình.

Pablo Maffeo và Vinicius

James Rodriguez bị đồn tiêu cơ vân

Theo tin từ Mỹ, James Rodriguez có vẻ đã bị hội chứng tiêu cơ vân, một hội chứng nguy hiểm khi tế bào cơ vân bị phá hủy hàng loạt và làm cho máu nhiễm các thành phần độc hại dẫn tới suy thận. James đang được chăm sóc đặc biệt trong viện và có thể sẽ phải nghỉ khá lâu. Hiện có tin người của LĐBĐ Colombia đã đến viện để thăm hỏi James và tìm hiểu về khả năng anh có dự được World Cup 2026.

Sarri nghĩ vấn đề của bóng đá Italia không chỉ nằm ở đào tạo trẻ

Sau trận hòa 1-1 của Lazio với Parma, HLV Maurizio Sarri cho biết ông có thể nhìn vào tình hình của Lazio để nói về vấn đề của bóng đá Italia và nó không thực sự nằm ở đào tạo trẻ. “Tôi tất nhiên rất tiếc khi ĐTQG đã không được dự World Cup, nhưng tôi có vấn đề khác để giải quyết vào lúc này. Một hệ thống đào tạo trẻ mạnh mẽ có thể sản xuất ra nhiều cầu thủ tốt, nhưng một tài năng đặc biệt thì phải chờ các bà mẹ đẻ ra. Đó là chưa kể các cầu thủ nước ngoài lại tốn ít tiền hơn các cầu thủ Italia dù trình độ có thể cao hơn”, Sarri nói.

Quyền Khiếu nại VAR được thử nghiệm

Giải vô địch Canada đã vừa có lần đầu tiên thử nghiệm quyền khiếu nại VAR dành cho HLV trưởng 2 đội, theo đó họ được dùng quyền này 2 lần/trận bằng cách lấy ngón tay giơ lên và tạo hình vòng tròn cũng như đưa thẻ cho trọng tài thứ 4, khiếu nại thành công đồng nghĩa không mất quyền khiếu nại nào. CLB Forge FC đã thắng Atlético Ottawa 2-0 ở trận đầu tiên áp dụng quyền này và HLV của Forge FC đã sử dụng quyền khiếu nại VAR ở phút 15 khi cho rằng cầu thủ của mình bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng trọng tài không cắt còi và VAR cũng không can thiệp.

Arne Slot chỉ trích Liverpool sau màn sụp đổ trước Man City

HLV Arne Slot đã có những phát biểu đầy gay gắt về sự sụp đổ nơi hàng thủ của Liverpool, sau khi đội bóng của ông bị Man City loại khỏi FA Cup bằng thất bại nặng nề 0-4. Chia sẻ với BBC, chiến lược gia người Hà Lan thẳng thắn nói: “Thất vọng về kết quả, thất vọng vì bị loại, và đặc biệt thất vọng về 20 phút mà chúng tôi để thủng lưới 4 bàn. Với cách phòng ngự như vậy trong quãng thời gian đó, bạn sẽ không bao giờ có thể thắng một trận đấu bóng đá.

Liverpool của Slot trải qua “cơn ác mộng” tại Etihad

Có rất nhiều vấn đề lặp lại. Một là chúng tôi bỏ lỡ cơ hội, hai là dù nhìn chung không để đối thủ tạo ra nhiều cơ hội, nhưng mỗi lần họ có cơ hội thì gần như đều thành bàn. Có thể điều đó liên quan đến mức độ dồn sức của chúng tôi. Chúng tôi cần cải thiện khả năng phòng ngự trong vòng cấm, và trận đấu hôm nay đã cho thấy rõ điều đó”.

Arbeloa chỉ ra vấn đề của Real Madrid

HLV Alvaro Arbeloa thừa nhận Real Madrid đã không có phản ứng đủ tốt trong hiệp hai, đặc biệt là ở khả năng pressing và gây sức ép trong vòng cấm đối phương sau thất bại 1-2 trước Mallorca ở vòng 30 La Liga.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, Arbeloa nói: “Có lẽ chúng tôi đã thiếu sự kiên nhẫn; chúng tôi không thực hiện được những gì đã tập luyện trong tuần, không thể luân chuyển bóng tốt hay tạo ra các tình huống một đối một ở hai biên… Hiệp hai, chúng tôi thiếu hụt ở rất nhiều khía cạnh. Như tôi đã nói, hiệp một chúng tôi chơi tốt hơn nhiều, nhưng sang hiệp hai, đội bóng cần thêm năng lượng và sự sáng suốt trong cách xử lý.

Như tôi luôn nói, với tôi, việc nhận ra độ khó của trận đấu, của đối thủ hay hoàn cảnh là điều rất dễ… Nhưng điều khó nhất là khiến các cầu thủ hiểu rằng, trong tình huống như hôm nay, nếu không chơi với 200% sức lực, chúng tôi sẽ không thể giành chiến thắng”.

Atletico Madrid từ chối đề nghị của Barcelona cho Alvarez

Theo tờ Sport (Tây Ban Nha), Barcelona đã lên kế hoạch thực hiện thương vụ trao đổi cầu thủ nhằm thuyết phục Atletico Madrid bán tiền đạo Julian Alvarez. Cụ thể, đội bóng xứ Catalunya sẵn sàng đề xuất một khoản tiền kèm theo Marc Casado hoặc Ferran Torres để đổi lấy chữ ký của chân sút người Argentina.

Tuy nhiên, phía Atletico Madrid đã tỏ rõ lập trường cứng rắn. Theo nguồn tin trên, đội bóng thủ đô Madrid đã thông báo với phía đại diện của Alvarez rằng họ sẽ không chấp nhận bất kỳ sự giảm giá nào, kể cả khi có thêm cầu thủ trong thỏa thuận. Mức phí chuyển nhượng phải là khoản tiền mặt hoàn toàn, lên tới khoảng 100 triệu euro.

Trong bối cảnh đó, Barcelona đánh giá thương vụ này không khả thi, đồng thời tiềm ẩn quá nhiều rủi ro về tài chính nếu phải đầu tư khoản tiền lớn như vậy.

De Rossi đau lòng khi thấy Italia lại lỡ hẹn World Cup

HLV Daniele De Rossi của Genoa, đồng thời là huyền thoại bóng đá Italia, đã không giấu được nỗi buồn khi chứng kiến những người bạn thân thiết và các cựu đồng đội phải trải qua thêm một lần lỡ hẹn với World Cup. Cựu tiền vệ này cũng không muốn tham gia vào làn sóng tranh luận đang bao trùm bóng đá đất nước hình chiếc ủng.

De Rossi chia sẻ: “Điều đọng lại với tôi là nỗi buồn khi chứng kiến quá nhiều người bạn của mình suy sụp, cũng như những cầu thủ mà tôi từng lớn lên và thi đấu cùng. Nỗi buồn đó vẫn còn ở lại. Tôi nghĩ là có quá nhiều người đang lên tiếng: cựu cầu thủ, nhà báo, cả những người bán thịt hay chủ tiệm đồ nguội. Tôi đang tập trung vào mục tiêu giúp Genoa trụ hạng, và việc góp thêm vài lời vào ‘nồi lẩu’ tranh cãi này thực sự không quan trọng”.

Cựu sao Chelsea Oscar giải nghệ vì vấn đề tim mạch

Cựu tiền vệ của Chelsea và đội tuyển Brazil, Oscar, đã chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 34 sau khi được chẩn đoán mắc vấn đề liên quan đến tim mạch. Sự cố nghiêm trọng xảy ra vào tháng 11 năm ngoái, khi anh bất ngờ gục xuống tại sân tập của Sao Paulo. Theo ESPN, Oscar đã chấp nhận từ bỏ một phần thu nhập trong hợp đồng (còn thời hạn đến ngày 31/12/2027) để chấm dứt sớm mối lương duyên với Sao Paulo trong êm đẹp.