Tiền đỗ xe ở World Cup 2026 còn... đắt hơn tiền vé, con gà đẻ trứng vàng mới của FIFA

TPO - Ngoài vé các trận đấu, FIFA còn có thêm con gà đẻ trứng vàng khác tại World Cup 2026, là phí đỗ xe bên ngoài sân vận động.

Tiền đỗ xe ở World Cup 2026 còn... đắt hơn tiền vé, con gà đẻ trứng vàng mới của FIFA - 1

Trong tháng qua, khi doanh số bán vé World Cup 2026 bắt đầu tăng nhờ mức giá kỷ lục, FIFA cũng đã ra mắt "trang web đỗ xe chính thức" dành cho người sở hữu vé, một nền tảng khác được sử dụng nhằm thương mại hóa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Vốn người Mỹ đã quen với việc lái xe đến các trận đấu. Tất cả 11 địa điểm tổ chức World Cup tại quốc gia này đều là sân vận động bóng bầu dục được bao quanh bởi các bãi đậu xe. Vấn đề là trong suốt thời gian diễn ra World Cup, một số bãi đậu xe sẽ nằm trong khu vực an ninh, bị phong tỏa hoặc được sử dụng cho các mục đích khác. Vì vậy chỗ đậu xe tương đối khan hiếm. Như đã xảy ra tại FIFA Club World Cup, bãi đậu xe và giao thông trở thành một thách thức lớn đối với các thành phố đăng cai World Cup, và là cơn ác mộng với người hâm mộ.

FIFA đang tận dụng nỗi trăn trở này và bán chỗ đậu xe tại hầu hết các sân vận động, bao gồm cả ở Canada và Mexico, điều họ chưa từng làm ở các kỳ World Cup trước.

Bãi đậu xe là vấn đề lớn tại World Cup 2026.

Bãi đậu xe là vấn đề lớn tại World Cup 2026.

Vé World Cup 2026 đã được bán từ tháng trước với mức giá cao hơn nhiều lần so với các kỳ trước. Tuy nhiên nó không bao gồm phí đỗ xe. Theo mức niêm yết, mỗi chỗ đỗ xe tại giải đấu có giá 75 USD cho các trận vòng bảng (175 USD cho vòng knock-out), đắt hơn vé hạng 3 ở bất kỳ trận đấu vòng bảng nào tại World Cup 2022 (khoảng 69 USD). Mức giá này cũng cao gần gấp đôi so với hồi FIFA Club World Cup 2025, khi người sở hữu vé mất thêm 40 USD để đậu xe gần Sân vận động Hard Rock vào ngày diễn ra trận đấu.

Theo đại diện chính quyền các thành phố đăng cai, người hâm mộ được khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là những chiếc xe bus sẽ được bố trí trong kế hoạch giao thông tổng thể. Tờ The Athletic cho hay, các kế hoạch chi tiết đang được FIFA và chính quyền địa phương xây dựng và được hoàn thiện vào mùa xuân năm 2026.

Các thành phố, sở cảnh sát, sân vận động và các đơn vị địa phương khác chịu trách nhiệm về một số vấn đề hậu cần. Còn FIFA, với tư cách chủ sở hữu và điều hành World Cup, kiểm soát việc bán vé và thẻ đỗ xe, cũng như doanh thu từ việc bán vé.

Tương tự đỗ xe, vé xem trận đấu cũng đang khiến người hâm mộ bức xúc.

World Cup 2026 có giá vé kỷ lục, đắt hơn mọi kỳ trước đây.

World Cup 2026 có giá vé kỷ lục, đắt hơn mọi kỳ trước đây.

Để sở hữu tấm vé xem các trận đấu ở World Cup 2026, người hâm mộ đã đổ xô vào nền tảng FIFA Collect, bỏ tiền để được quyền mua vé. Trong một năm qua, FIFA và đối tác đã bán hàng chục nghìn token "quyền mua", với mỗi token có giá hàng trăm USD, hứa hẹn người mua có thể mua một hoặc hai vé World Cup vào ngày và giá chưa xác định.

Bây giờ, FIFA Collect cho người mua hạn chót đến thứ Năm (ngày 13/11) để quyết định xem họ có kích hoạt "quyền mua" để mua vé hay không. Điều gây khó dễ là FIFA vẫn chưa thông báo chính xác giá tấm vé họ được mua, trong khi hầu hết "quyền mua" chỉ được phép mua vé hạng 1 hoặc 2, loại vé đắt nhất.

Chưa hết, FIFA Collect cho biết sau thứ Năm, các token sẽ trở nên vô giá trị, không thể giao dịch được, và "sẽ mất toàn bộ giá trị liên quan đến vé" vào ngày 1/12. Người hâm mộ có thể bán lại "quyền mua" trước hạn chót trên thị trường thứ cấp của FIFA Collect, nhưng có khả năng sẽ bị lỗ nặng. Trên nhiều trang mạng xã hội, những ai sở hữu "quyền mua" đều bày tỏ sự bực bội, cáo buộc FIFA đã lừa họ.

Còn FIFA, dự kiến tổ chức này ​​sẽ thu về hơn 13 tỷ USD từ World Cup 2026, biến giải đấu thành sự kiện thể thao có lợi nhuận nhất từ ​​trước đến nay.

