Xabi Alonso như "giẫm phải mìn" ở Real, cầu thủ bức xúc vì bị can thiệp đời tư

Real Madrid La liga 2025-26
Theo nhiều nguồn tin, nội bộ của Real Madrid đang lục đục vì ham muốn kiểm soát quá mạnh của HLV Xabi Alonso.

  

Thành tích không tốt của Real Madrid là lý do nội bộ lục đục

Sau khởi đầu hoàn hảo, Real Madrid của Xabi Alonso đang có dấu hiệu chững lại. Họ thua Liverpool tại Champions League, rồi bị Rayo Vallecano cầm hòa 0-0 tại La Liga. Điều quan trọng là lối chơi của "Kền kền trắng" trong hai trận đấu ấy rời rạc và vô hồn, dù trên sân không thiếu ngôi sao. Đó là biểu hiện rất rõ ràng của "phần nổi ở tảng băng chìm".

Nội bộ của Real Madrid đang có dấu hiệu lục đục

Nội bộ của Real Madrid đang có dấu hiệu lục đục

Với sức mạnh của đội hình hiện tại, chỉ có mâu thuẫn nội bộ mới có thể khiến Real Madrid đá "như người mất hồn". Giới truyền thông ngay lập tức đào sâu vào phòng thay đồ của "Kền kền trắng" để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

Thông tin được tìm thấy nhiều nhất là Xabi Alonso đang mất dần sự tin tưởng của các cầu thủ trụ cột. Ông thầy người Tây Ban Nha đem tới phong cách hoàn toàn khác biệt so với người tiền nhiệm Carlo Ancelotti. Các cầu thủ Real Madrid có thể thích nghi được với những yêu cầu của chiến thuật mới, nhưng không phải ai cũng bằng lòng với chuyện đó.

Nhiều sao Real không thích phong cách của Alonso

Theo phóng viên tự do người Tây Ban Nha Picon, vấn đề giữa Xabi Alonso và các học trò không nằm ở khối lượng công việc mà ở phương pháp và cách tiếp cận. Ông thầy người Tây Ban Nha muốn kiểm soát chặt chẽ tất cả mọi thứ. Các cầu thủ phải nhận quá nhiều thông tin và liên tục bị sửa lỗi. Một số cựu binh phàn nàn về việc không được chơi theo phong cách của mình.

Ngoài ra, mối quan hệ của Xabi Alonso với các cầu thủ Real Madrid đang ngày càng xấu đi do những ý tưởng không phù hợp. Picon ví von rằng trong phòng thay đồ tại sân Bernabeu hiện tại là "bãi mìn" và Xabi Alonso đã "giẫm phải vài quả".

Xabi Alonso đang mất kiểm soát phòng thay đồ

Phóng viên người Pháp Romain Molina chỉ ra rõ hơn vấn đề này. Theo đó, ham muốn kiểm soát của Alonso quá mạnh, đến mức can thiệp cả vào đời tư của các cầu thủ. Ví dụ, trước đây sau những chuyến làm khách, một số cầu thủ được Ancelotti cho phép tới đảo Ibiza để xả hơi thay vì trở về Madrid cùng toàn đội. Tuy nhiên, điều đó bị cấm hoàn toàn dưới thời Xabi Alonso.

Hay một số cầu thủ muốn xin nghỉ tập và làm việc riêng, Ancelotti đồng ý hết, còn Xabi Alonso thì không. Nói một cách dễ hiểu, Ancelotti muốn các cầu thủ Real Madrid thoải mái hết mức có thể trước khi bước vào trận đấu, trong khi Alonso cho rằng kỷ luật là sức mạnh và ai cũng phải tuân theo.

Phong cách trái ngược này rõ ràng khiến Alonso ngày càng xa cách với học trò. Chủ tịch Perez vẫn tin tưởng cựu HLV của Leverkusen, nhưng trong hội đồng CLB bắt đầu có những tiếng phàn nàn và chỉ trích. Nếu không cải thiện được mối quan hệ với các cầu thủ sớm, Xabi Alonso rất khó xoay chuyển được tình thế.

Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/11/2025 13:28 PM (GMT+7)
