Atletico Madrid có chủ mới siêu giàu: "Cá mập trắng" mua Mbappe & Haaland dễ như bỡn

"Cá mập trắng" của làng bóng đá

Làng bóng đá Tây Ban Nha trong ngày 10/11 đã bất ngờ được tin Atletico Madrid đổi chủ, khi CLB này sẽ thuộc quyền sở hữu của Quỹ đầu tư Apollo Sports Capital đến từ Mỹ (ASC), công ty con của Apollo Global Management. Bốn đại cổ đông của Atletico gồm Chủ tịch Enrique Cerezo, Tổng giám đốc Miguel Angel Gil, hai quỹ đầu tư Ares Management và Quantum Pacific Group đã bán 55% cổ phần cho Apollo Sports Capital với giá 1,3 tỷ euro.

Atletico Madrid đã mạnh tay chi tiêu 2 năm qua, giờ lại có chủ mới rất giàu

Đã nắm giữ được quá bán số cổ phần của Atletico, ASC vẫn sẽ giữ Enrique Cerezo và Miguel Angel Gil ở 2 vị trí điều hành đội bóng cho tới hết năm để phục vụ việc chuyển giao suôn sẻ. 2 nhân vật này đã gắn bó lâu dài với lịch sử Atletico, Cerezo đã nắm chức chủ tịch từ tận 2002 trong khi Gil là cổ đông lớn nhất CLB, cũng là con trai của tỷ phú Jesus Gil, người khi còn sống đã 16 năm sở hữu Atletico và là một doanh nhân kiêm chính trị gia gây nhiều tranh cãi.

ASC là một thế lực đang lên trong làng thể thao thế giới khi đầu tư cực kỳ rộng rãi vào nhiều môn và nhiều tổ chức khác nhau. Bên cạnh Atletico Madrid, ASC còn sở hữu 2 CLB bóng đá khác là Club Nexaca của Mexico và La Equidad của Colombia, và họ còn là cổ đông thiểu số của Nottingham Forest (Premier League). Bên cạnh bóng đá, ASC đang đầu tư rất mạnh vào pickleball khi sở hữu ít nhất 2 CLB lớn của môn này tại Mỹ.

Sau khi tiếp quản Atletico, ASC đã bày tỏ tham vọng thực hiện dự án xây một thành phố thể thao bên cạnh sân Metropolitano. Và tất nhiên không thể bỏ qua số tiền họ sẽ ném vào CLB mới, khi được các hãng tin TBN ước tính vào khoảng 4 tỷ euro.

"Mua Haaland hay Mbappe dễ như bỡn"

ASC vẫn là một cái tên xa lạ với fan bóng đá nói riêng và thể thao nói chung, nhưng tập đoàn mẹ Apollo Global Management thì quá nổi tiếng với giới tài chính. Tập đoàn này đang quản lý một khối tài sản lên tới 908 tỷ USD và đã được xem là “Cá mập trắng” trong giới kinh doanh.

Về lý thuyết, Atletico đủ sức mua được Kylian Mbappe hay Erling Haaland với sức mạnh tài chính của chủ mới

ASC có thể làm gì để Atletico Madrid hùng mạnh hơn nữa? Theo nhà báo Javier Ruiz chuyên về tài chính, Atletico Madrid thua lỗ trong mùa 2024/25 nên việc đầu tiên của ASC sẽ là cải thiện vấn đề này. Tuy nhiên họ sẽ không cần phải cắt giảm quá nhiều do khoản lỗ không thực sự lớn.

Ông Ruiz cho biết: “ASC sẽ không ở đây quá lâu, có thể trong vòng 8 năm tới họ sẽ ổn định mọi mặt của CLB, thu về lợi nhuận trước khi quyết định bán CLB hay không. Và sự ổn định là điều họ đề cao, do đó những nền tảng thành công của đội bóng vẫn sẽ không có biến động gì”.

HLV Simeone vẫn giữ vai trò quan trọng

Điều đó cũng có nghĩa HLV Diego Simeone vẫn sẽ tiếp tục được giao phó trách nhiệm đưa đội tới thành công, nhưng đội bóng sẽ không mua sắm một cách rầm rộ như mùa hè 2024. Nhà báo Ruiz bình luận: “Với tài chính của họ thì việc mua Kylian Mbappe hay Erling Haaland là dễ như bỡn nếu những cầu thủ đó muốn gia nhập. Nhưng ASC muốn bảo đảm rằng Atletico sẽ làm ăn có lãi trước khi chi tiền lớn mua siêu sao.

Khác với 2 ông lớn Real Madrid và Barcelona, Atletico Madrid không phải do hội CĐV sở hữu mà do tư nhân nên họ có thể huy động vốn dễ hơn. Do đó tổng chi chuyển nhượng của CLB này trong 2 năm trở lại đây đã hơn cả 2 đối thủ cộng lại (tổng cộng 364 triệu euro trong 2 mùa qua, trong khi Real Madrid là 216 triệu và Barcelona là 88 triệu). Nên trong tương lai đội bóng này hoàn toàn có thể đe dọa Real Madrid và Barcelona khi có một tổ chức giàu có chống lưng.